Defender a Palestina es defender a la humanidad

Mientras los pueblos del mundo entero se levantan contra el genocidio en Palestina, la ONU guarda silencio cómplice y pretende dar un manto de legalidad irracional a la acción de Israel.

¿Para qué le sirve entonces a la humanidad esta organización si no es capaz de desarrollar una acción consecuente con su cometido?

Más de 21 mil ciudadanos, en su mayoría mujeres y niños, masacrados miserablemente, indefensos, por un gobierno que despliega armas terroríficas para asesinar deliberadamente, a vista y paciencia de la humanidad toda, a un pueblo que sólo busca su legítimo derecho a existir.

El Estado israelí ha violado todas y cada una de las normas del derecho internacional, sometiendo al pueblo palestino a un cruento genocidio y sin embargo los gobiernos, la mayoría de ellos “democráticos” guardan, a esta altura, criminal silencio.

Las acciones militares contra el pueblo palestino no tienen efectos colaterales, cada uno de los misiles lanzados, por georeferenciacion, cumplen su objetivo planificada y deliberadamente.

Los constantes ataques de Israel sobre hospitales, centros de refugiados y escuelas han sumido al pueblo palestino en una trágica crisis de salud pública. Más de 50 mil civiles han visto destruidas no solo sus viviendas, sino también su entorno cultural y espiritual.

El lobby sionista ha logrado inmovilizar la condena sin matices contra Israel. El gobierno norteamericano es uno de los principales aliados del Estado sionista junto al Reino Unido, Francia y Alemania. Estos han vetado sistemáticamente todas las sanciones en el Consejo de Seguridad contra Jerusalén.

Entonces, ¿Cuál es el rol de la ONU? Por propia definición, Naciones Unidas es una organización internacional fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre ellos relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los Derechos Humanos.

Debido a las competencias que le asigna la carta fundacional, la Organización de las Naciones Unidas puede adoptar decisiones sobre un amplio espectro de temas y ser el escenario de negociación de sus 193 Estados miembros, a través de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, entre otros órganos y comisiones.

La seguridad internacional entonces, supone el derecho de todo Estado a aprovechar cualquier sistema de seguridad pertinente, a la vez que supone la obligación jurídica de todo Estado de prestar apoyo a esos sistemas.

Lamentablemente, ninguno de los objetivos centrales de Naciones Unidas se cumplen en nuestros días, al contrario, se justifican en su seno, a contrapelo de la mayoría de las naciones que la componen, las peores acciones de las grandes potencias.

¿Qué será del heroico pueblo palestino, si la humanidad no es capaz de detener la acción del gobierno sionista-terrorista de Israel?

¿Qué será de la humanidad si los Estados que la representan no son capaces de hacer valer los principios por la que fue fundada esta organización?

Hay un llamado dramático de los pueblos del mundo que debe ser oído, un grito desgarrador: ¡Detener el genocidio en Palestina, ahora!

No puede la humanidad someterse a los designios y abusos de los poderosos. No defender nuestros principios en las Naciones Unidas y no hacer cumplir sus objetivos es atentar nuestra propia existencia. Debemos condenar enérgicamente a Israel y sus criminales acciones.

Defender a Palestina, su derecho a existir y a vivir en paz, es defender entonces al mundo, es defender a la humanidad.

Nelson Carrasco, analista político.