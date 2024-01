fde445bdae

Política Javier Macaya y mea culpa de la UDI en caso Cathy Barriga: “No fue posible orientarla más en su gestión” El timonel del partido descartó un arrepentimiento por elegir a la exalcaldesa como candidata, debido a que fue: "respaldada por la directiva anterior". Además, hizo un llamado a la unión en la derecha de cara a las próximas elecciones municipales. Diario UChile Domingo 21 de enero 2024 13:40 hrs.

El presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, no quedó ajeno a la formalización contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, por fraude al fisco y falsificación. El timonel del partido de derecha debió afrontar la decisión de llevar a la exchica Mekano como candidata en las municipales en las que terminó imponiéndose. En entrevista con La Tercera, Macaya descartó un arrepentimiento por esta decisión, aludiendo que: “no me corresponde pronunciarme, porque en su momento fue una candidatura respaldada por la anterior directiva”. No obstante, como líder de la UDI, Macaya reflexionó y reconoció una falta de fiscalización como partido hacia Cathy Barriga. “Respecto de ella, debo ser bien franco, quizás porque era independiente, porque no tuvo una relación más estrecha con la UDI y no fue posible, como en otros casos lo hacemos, orientarla más en su gestión. Ahí yo puedo hacer una autocrítica”, indicó. Recordemos que la exjefa comunal de Maipú quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional mientras dure la investigación en su contra. Elecciones municipales a la vuelta de la esquina En dicha entrevista, Macaya además se refirió a las elecciones municipales que se llevarán a cabo este año y llamó a la unidad de oposición “desde Demócratas hasta Republicanos“. El senador enfatizó que más allá de estructuras políticas tradicionales como coaliciones o federaciones, la clave está en la capacidad de garantizar la gobernabilidad. “Esto es mucho más profundo que una estructura política, que la gente se distancia de eso hoy día, que es una coalición o una federación, ponle el nombre que quieras. El desafío y el concepto es la capacidad de garantizar la gobernabilidad (…) en eso vamos a trabajar para unirnos no en una alianza, no en una coalición, pero sí en tener una mirada estratégica. La responsabilidad de la oposición es alinearse desde Demócratas hasta Republicanos. “, afirmó Macaya. Fotos: Aton

