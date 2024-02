Una compra “fuera de lugar”: Organización de Trabajadores del Poder Judicial insta a desistir compra de vehículos Lexus

8f8e79b144

e6f9e2481a

Polémica ha causado la determinación de la Corte Suprema para comprar 22 vehículos Lexus por un costo de más de mil 200 millones de pesos destinado para el uso de 21 magistrados y un fiscal judicial. Se trata del automóvil modelo ES300h –línea de alta gama fabricada por la empresa japonesa Toyota- cuyo valor va desde los 56 millones 990 mil pesos y que vendría a reemplazar el actual modelo utilizado por los ministros, correspondiente a un Toyota Camry, actualmente descontinuado en Chile. Esta adquisición fue aprobada por el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial; sin embargo, no estuvo exenta de críticas entre los supremos por considerarla una compra desproporcionada y por tratarse de un modelo considerado “de lujo”, según consignó el medio La Tercera. De hecho, del total de 13 jueces que participaron en la votación, 11 aprobaron la compra y dos dijeron que no, entre ellos, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, y la ministra Andrea Muñoz. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ), Marcelo Acevedo, calificó como “fuera de lugar” esta compra de parte de la Corte Suprema, dado que la propia judicatura “siempre ha tenido un rol austero y siempre ha tenido un norte de cuidar y preservar los recursos públicos”. Asimismo, entregó detalles sobre las múltiples necesidades que enfrentan los trabajadores del Poder Judicial. “Hay tribunales que son muy chiquitos, que no tienen ni siquiera funcionarios de reemplazo si alguno cae enfermo y la Corporación -que es el ente que que administra los recursos- no establece los reemplazos necesarios porque no hay recursos, no porque no quiera”, especificó. “Tenemos también once casos en Valparaíso afectados por los incendios, que se le quemaron sus casas. Tenemos también juzgados civiles que hace una o dos semanas la Corte de Apelaciones tuvo que enviar los funcionarios con teletrabajo, porque la climatización del edificio no dio abasto y con las altas temperaturas era un horno adentro”, añadió. A juicio del dirigente “es un poco contradictorio el momento del país y el nivel de problemas que tiene el Poder Judicial con esta compra para solo 22 personas ser beneficiadas”. Con todo, dijo desconocer si la Corporación “tiene un convenio con Toyota o tiene un compromiso de compra con ellos, porque si no están los autos yo creo que lo más lógico es que se llame a licitación de las marcas de vehículos que hay en Chile y efectivamente se proporcione un vehículo con los estándares necesarios de comodidad y transporte, pero no con uno casi de lujo”. Por lo mismo, Acevedo confirmó que como organización harán una petición formal a la Corte Suprema para desistir en la adquisición de estos autos “y se compren unos vehículos como dice la declaración pública que cumpla los estándares, pero que no sea de alta gama”. “El Ministerio de Hacienda no autoriza decisiones de esta naturaleza” El ministro de Hacienda, Mario Marcel, también se refirió a esta controversia, toda vez que fue la Dirección de Presupuestos -repartición dependiente de la cartera- la que aprobó el financiamiento de distintos proyectos para el Poder Judicial, entre ellos, el recambio de la flota en que se trasladan los magistrados. “El Poder Judicial es un poder autónomo del Estado, por lo tanto, las decisiones de carácter presupuestario como de lo que es la administración de justicia corresponde a sus órganos internos de decisión, como es en el caso del manejo presupuestario de la Corporación Administrativa y, por supuesto, la Corte Suprema como autoridad máxima del Poder Judicial”, declaró. Por ello, el jefe de la billetera fiscal remarcó que “el Ministerio de Hacienda no aprueba ni autoriza decisiones de esta naturaleza en el caso del Poder Judicial por ser un poder autónomo”. En tanto, en el Poder Legislativo también tuvieron comentarios para la compra de los 22 vehículos Lexus. El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, dijo no poder “aplaudir a la Corte Suprema por esta desconexión que ha tenido con la situación que está viviendo Chile ¿Fue prudente, fue empático la compra de autos de alta gama? La respuesta es claramente no”. Mientras, el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, consideró esta situación como “una señal muy negativa que pone en desprestigio al Poder Judicial en la toma de estas decisiones. Espero que puedan modificar la decisión ya que claramente va en un sentido absolutamente contrario a los mensajes de austeridad que deben tener las altas autoridades del país”. Foto en portada: Agencia Aton.

Polémica ha causado la determinación de la Corte Suprema para comprar 22 vehículos Lexus por un costo de más de mil 200 millones de pesos destinado para el uso de 21 magistrados y un fiscal judicial. Se trata del automóvil modelo ES300h –línea de alta gama fabricada por la empresa japonesa Toyota- cuyo valor va desde los 56 millones 990 mil pesos y que vendría a reemplazar el actual modelo utilizado por los ministros, correspondiente a un Toyota Camry, actualmente descontinuado en Chile. Esta adquisición fue aprobada por el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial; sin embargo, no estuvo exenta de críticas entre los supremos por considerarla una compra desproporcionada y por tratarse de un modelo considerado “de lujo”, según consignó el medio La Tercera. De hecho, del total de 13 jueces que participaron en la votación, 11 aprobaron la compra y dos dijeron que no, entre ellos, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, y la ministra Andrea Muñoz. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ), Marcelo Acevedo, calificó como “fuera de lugar” esta compra de parte de la Corte Suprema, dado que la propia judicatura “siempre ha tenido un rol austero y siempre ha tenido un norte de cuidar y preservar los recursos públicos”. Asimismo, entregó detalles sobre las múltiples necesidades que enfrentan los trabajadores del Poder Judicial. “Hay tribunales que son muy chiquitos, que no tienen ni siquiera funcionarios de reemplazo si alguno cae enfermo y la Corporación -que es el ente que que administra los recursos- no establece los reemplazos necesarios porque no hay recursos, no porque no quiera”, especificó. “Tenemos también once casos en Valparaíso afectados por los incendios, que se le quemaron sus casas. Tenemos también juzgados civiles que hace una o dos semanas la Corte de Apelaciones tuvo que enviar los funcionarios con teletrabajo, porque la climatización del edificio no dio abasto y con las altas temperaturas era un horno adentro”, añadió. A juicio del dirigente “es un poco contradictorio el momento del país y el nivel de problemas que tiene el Poder Judicial con esta compra para solo 22 personas ser beneficiadas”. Con todo, dijo desconocer si la Corporación “tiene un convenio con Toyota o tiene un compromiso de compra con ellos, porque si no están los autos yo creo que lo más lógico es que se llame a licitación de las marcas de vehículos que hay en Chile y efectivamente se proporcione un vehículo con los estándares necesarios de comodidad y transporte, pero no con uno casi de lujo”. Por lo mismo, Acevedo confirmó que como organización harán una petición formal a la Corte Suprema para desistir en la adquisición de estos autos “y se compren unos vehículos como dice la declaración pública que cumpla los estándares, pero que no sea de alta gama”. “El Ministerio de Hacienda no autoriza decisiones de esta naturaleza” El ministro de Hacienda, Mario Marcel, también se refirió a esta controversia, toda vez que fue la Dirección de Presupuestos -repartición dependiente de la cartera- la que aprobó el financiamiento de distintos proyectos para el Poder Judicial, entre ellos, el recambio de la flota en que se trasladan los magistrados. “El Poder Judicial es un poder autónomo del Estado, por lo tanto, las decisiones de carácter presupuestario como de lo que es la administración de justicia corresponde a sus órganos internos de decisión, como es en el caso del manejo presupuestario de la Corporación Administrativa y, por supuesto, la Corte Suprema como autoridad máxima del Poder Judicial”, declaró. Por ello, el jefe de la billetera fiscal remarcó que “el Ministerio de Hacienda no aprueba ni autoriza decisiones de esta naturaleza en el caso del Poder Judicial por ser un poder autónomo”. En tanto, en el Poder Legislativo también tuvieron comentarios para la compra de los 22 vehículos Lexus. El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, dijo no poder “aplaudir a la Corte Suprema por esta desconexión que ha tenido con la situación que está viviendo Chile ¿Fue prudente, fue empático la compra de autos de alta gama? La respuesta es claramente no”. Mientras, el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, consideró esta situación como “una señal muy negativa que pone en desprestigio al Poder Judicial en la toma de estas decisiones. Espero que puedan modificar la decisión ya que claramente va en un sentido absolutamente contrario a los mensajes de austeridad que deben tener las altas autoridades del país”. Foto en portada: Agencia Aton.