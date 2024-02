ac5c1641b2

7e3e65591a

8M Entrevista Feminismos Género Internacional Dora Barrancos previo al 8M en Argentina: “La resistencia feminista tiene que ser creativa y estratégica” A semanas de que se conmemore el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la doctora en Historia y feminista abordó al escenario político social en el país vecino y el riesgo de retrocesos en derechos conquistados. Tania González Domingo 18 de febrero 2024 9:24 hrs.

Compartir en

Con preocupación miran las feministas, mujeres y disidencias de Argentina el gobierno del presidente Javier Milei, quien desde su campaña electoral adelantó que eliminaría el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y empujaría la defensa de la vida “desde la concepción”, entre otras intenciones que van contra los logros de luchas históricas del movimiento social. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la socióloga, doctora en Historia, investigadora y feminista argentina, Dora Barrancos, manifestó su inquietud ante la falta de preparación de Libertad Avanza, la personalidad del nuevo mandatario y sus acompañantes, más las propuestas conservadoras y regresivas de su programa. ¿Qué estrategia se está pensando para este 8M en Argentina? En esta temporada tan dramática, tan penumbrosa, tenemos que habilitar una enorme creatividad en la resistencia, la resistencia no es a tontas y a ciegas, tiene que ser estratégica, que reflexione sobre los acontecimientos y, sobre todo tener en cuenta los detalles de nuestra actuación, tiempo, hora, lugar, modos, en suma. No se trata de responder a los zarpazos y todas las interferencias que devengan de esta gobernanza. Estamos dando una mirada más integral que apenas la amenaza que se cierne sobre nuestra ley de aborto, haremos un llamamiento movilizador a las mujeres y disidencias en torno a no retroceder en materia de ningún derecho conquistado y sobre todo que se asegure justicia social porque hay enorme padecimiento, hay gente que no tiene para comer en este momento en Argentina. ¿Cómo ve el futuro del proyecto presentado por el partido del presidente Javier Milei para derogar el aborto legal? Les será muy difícil trastocar los derechos que hemos ganado, sobre todo la conquista del aborto dada en septiembre del 2020. Sería un enorme barullo poner en discusión la ley en este momento en que están tan enrarecidas las relaciones inclusive internas de la derecha. La bancada que tienen, el grupo de la Libertad Avanza, es muy reaccionario y en la alianza con Propuesta Republicana (PRO) ya presentan algunos problemas, muestra de ello son figuras como el diputado Miguel Ángel Pichetto que es difícil de catalogar ideológicamente, pero tiene un enorme convencimiento acerca de la ley de aborto. También dentro de la Unión Cívica Radical hay una importante posición pro aborto, más la enorme mayoría de representantes de Unión por el Pueblo, que es la fuerza que aglutina los sectores progresistas de centro y centro izquierda. En definitiva, no les será fácil porque además creo que una parte de la población que tenía alguna adversidad ya tendría fusionada su aspiración con la nuestra, con la parte que venía apoyándolo. ¿Qué otras amenazas son de preocupación para las mujeres, feministas y disidencias sexo genéricas? Ni la dictadura se animó a proponer una reforma de la Constitución, acá el Gobierno se las ha dado de Constituyente lo que es un trazado “indemocrático”. En el campo de la reforma política, hay una idea de crear nuevas circunscripciones políticas y la elección sería uninominal, con eso es muy difícil sostener la paridad representacional. Otra cuestión son una serie de artículos que toca la ley de 1.000 días – que está destinada a proteger la maternidad y la infancia hasta casi 3 años -, ahora se haría un registro de embarazadas en situación de riesgo social y económico, y habría sobre ellas un “acompañamiento”, en realidad todo un trabajo de disuasión respecto de su voluntad reproductiva. También había un aspecto que afectaba a las mujeres al restringir las licencias por maternidad, lo que ahora último no cambió gracias a la sentencia judicial firme por el avasallamiento de las leyes laborales en el país. Por último, limitaciones al beneficio de la seguridad social y la restricción presupuestaria para la compra y adquisición de fármacos, como podría ser el misoprostol que se fabrica en Argentina. Y podría contar más porque el asedio está por todas partes. ¿Cuál es su opinión sobre la figura del jefe de Estado argentino y su entorno? Una puede estar en contrariedad absoluta con el modo ideológico, pero además hay una contrariedad del modo técnico, de lo operativo, cómo se habilitan sus ideas. En cuanto a la figura del Presidente creo que es rara, que tiene dificultades graves que lo llevan a fórmulas muy violentas de reacción, pienso que su hermana es una verdadera acompañante como se ha dicho, en su contención. Mientras, hay unidad en los feminismos en la inconformidad con el triunfo de Milei. Por último, ¿Cuáles son los desafíos para las feministas ante la avanzada de la derecha y ultraderecha en la región? Tenemos que hacernos de la idea de que esto no será eterno, hay que aprender de esta dolorosa circunstancia y profundizar el análisis. Necesitamos una mancomunión feminista latinoamericana, necesitamos la sororidad.

Con preocupación miran las feministas, mujeres y disidencias de Argentina el gobierno del presidente Javier Milei, quien desde su campaña electoral adelantó que eliminaría el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y empujaría la defensa de la vida “desde la concepción”, entre otras intenciones que van contra los logros de luchas históricas del movimiento social. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la socióloga, doctora en Historia, investigadora y feminista argentina, Dora Barrancos, manifestó su inquietud ante la falta de preparación de Libertad Avanza, la personalidad del nuevo mandatario y sus acompañantes, más las propuestas conservadoras y regresivas de su programa. ¿Qué estrategia se está pensando para este 8M en Argentina? En esta temporada tan dramática, tan penumbrosa, tenemos que habilitar una enorme creatividad en la resistencia, la resistencia no es a tontas y a ciegas, tiene que ser estratégica, que reflexione sobre los acontecimientos y, sobre todo tener en cuenta los detalles de nuestra actuación, tiempo, hora, lugar, modos, en suma. No se trata de responder a los zarpazos y todas las interferencias que devengan de esta gobernanza. Estamos dando una mirada más integral que apenas la amenaza que se cierne sobre nuestra ley de aborto, haremos un llamamiento movilizador a las mujeres y disidencias en torno a no retroceder en materia de ningún derecho conquistado y sobre todo que se asegure justicia social porque hay enorme padecimiento, hay gente que no tiene para comer en este momento en Argentina. ¿Cómo ve el futuro del proyecto presentado por el partido del presidente Javier Milei para derogar el aborto legal? Les será muy difícil trastocar los derechos que hemos ganado, sobre todo la conquista del aborto dada en septiembre del 2020. Sería un enorme barullo poner en discusión la ley en este momento en que están tan enrarecidas las relaciones inclusive internas de la derecha. La bancada que tienen, el grupo de la Libertad Avanza, es muy reaccionario y en la alianza con Propuesta Republicana (PRO) ya presentan algunos problemas, muestra de ello son figuras como el diputado Miguel Ángel Pichetto que es difícil de catalogar ideológicamente, pero tiene un enorme convencimiento acerca de la ley de aborto. También dentro de la Unión Cívica Radical hay una importante posición pro aborto, más la enorme mayoría de representantes de Unión por el Pueblo, que es la fuerza que aglutina los sectores progresistas de centro y centro izquierda. En definitiva, no les será fácil porque además creo que una parte de la población que tenía alguna adversidad ya tendría fusionada su aspiración con la nuestra, con la parte que venía apoyándolo. ¿Qué otras amenazas son de preocupación para las mujeres, feministas y disidencias sexo genéricas? Ni la dictadura se animó a proponer una reforma de la Constitución, acá el Gobierno se las ha dado de Constituyente lo que es un trazado “indemocrático”. En el campo de la reforma política, hay una idea de crear nuevas circunscripciones políticas y la elección sería uninominal, con eso es muy difícil sostener la paridad representacional. Otra cuestión son una serie de artículos que toca la ley de 1.000 días – que está destinada a proteger la maternidad y la infancia hasta casi 3 años -, ahora se haría un registro de embarazadas en situación de riesgo social y económico, y habría sobre ellas un “acompañamiento”, en realidad todo un trabajo de disuasión respecto de su voluntad reproductiva. También había un aspecto que afectaba a las mujeres al restringir las licencias por maternidad, lo que ahora último no cambió gracias a la sentencia judicial firme por el avasallamiento de las leyes laborales en el país. Por último, limitaciones al beneficio de la seguridad social y la restricción presupuestaria para la compra y adquisición de fármacos, como podría ser el misoprostol que se fabrica en Argentina. Y podría contar más porque el asedio está por todas partes. ¿Cuál es su opinión sobre la figura del jefe de Estado argentino y su entorno? Una puede estar en contrariedad absoluta con el modo ideológico, pero además hay una contrariedad del modo técnico, de lo operativo, cómo se habilitan sus ideas. En cuanto a la figura del Presidente creo que es rara, que tiene dificultades graves que lo llevan a fórmulas muy violentas de reacción, pienso que su hermana es una verdadera acompañante como se ha dicho, en su contención. Mientras, hay unidad en los feminismos en la inconformidad con el triunfo de Milei. Por último, ¿Cuáles son los desafíos para las feministas ante la avanzada de la derecha y ultraderecha en la región? Tenemos que hacernos de la idea de que esto no será eterno, hay que aprender de esta dolorosa circunstancia y profundizar el análisis. Necesitamos una mancomunión feminista latinoamericana, necesitamos la sororidad.