8dcd043dd0

39a67e741d

Isapres Nacional Política Salud Entre resignación y molestia: las contradicciones al interior del oficialismo tras el acuerdo en la Comisión Mixta de Isapres La diputada del PPD, Helia Molina y el senador de RD, Juan Ignacio Latorre, enfatizaron que las negociaciones son imposibles sin ceder. Mientras, parlamentarios del Socialismo Democrático e independientes criticaron la medida relacionada con el ICSA. Fernanda Araneda Jueves 9 de mayo 2024 18:47 hrs. Sesión de la Comisión Mixta que discute la Ley Corta de Isapres.

Compartir en

Dispares reacciones generó el despacho de la Ley Corta de Isapres desde la comisión mixta a las salas del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados. Tras horas de negociaciones, los integrantes de la instancia llegaron a un controvertido acuerdo, en el que el Gobierno cedió frente a dos puntos clave: el aumento del plazo para que las isapres paguen su deuda, que pasó de 10 años a 13; y la extensión de el criterio usado el 2024 para definir el Índice de Costos de la Salud (ICSA) a los años 2025, 2026 y 2027 o hasta que haya una nueva ley. De esta manera, la adecuación de precios base que involucra la aplicación del ICSA, será sin contención de costos. Luego de la votación de la comisión mixta, las diputadas oficialistas, Gael Yeomans y Ana María Gazmuri, se mostraron resignadas frente al resultado y destacaron que para llegar a un acuerdo, todas las partes tuvieron que ceder. El diputado del Partido Radical, Tomás Lagomarsino, también se plegó a esta postura, pero, al mismo tiempo, criticó el actuar del senador del Partido Socialista (PS), Juan Luis Castro, que a su juicio, habría permitido la indicación referida al ICSA. Castro desconoció parte del consenso al que llegaron los integrantes de la Comisión Mixta por Ley Corta de Isapres la noche del martes, lo que dio paso a más negociaciones y al acuerdo que finalmente fue aprobado por dicha instancia. “Aquí hay un senador que le debe una explicación a Chile, el senador Juan Luis Castro, que desconoció claramente un acuerdo al cual habíamos llegado y con ello dio pie para que finalmente en este proyecto de ley a los afiliados se les saque plata de un bolsillo, para que las isapres se la paguen por el otro. Eso es lo que finalmente es el ICSA”, acusó Lagomarsino. En contraste, la diputada del PPD e integrante de la Comisión de Salud, Helia Molina, planteó que “se entendió mal lo del ICSA, porque es fundamentalmente que se va a seguir calculando con la misma metodología (…) pero obviamente, mantener el modo de cálculo va a llevar a que el ICSA les convenga (a las isapres)”, reconoció. Por otra parte, Molina se sumó a la resignación de las diputadas Yeomans y Gazmuri y enfatizó en lo que considera los aspectos positivos del acuerdo, como que se reestableciera un techo de 10% para el alza extraordinaria de los planes de las aseguradoras de salud privada. “Lo que uno tiene que lograr es que hayan acuerdos. Por eso somos parlamentarios, porque parlamentamos y en ese parlamentarismo, se van poniendo las dos visiones y se van buscando puntos de encuentro. Esta ley hay que aprobarla sí o sí y yo creo que la comisión mixta asegura, de alguna manera, que vamos a tener mayoría en la Cámara de Diputados y senadores”, pronosticó. En una línea similar, el senador de Revolución Democrática (RD) y exintegrante de la Comisión de Salud, Juan Ignacio Latorre, relevó el avance de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de Fonasa, además del artículo que prohíbe a los controladores de las isapres retirar utilidades mientras aún tienen deuda con los usuarios. “Eso es un incentivo. Si bien se les da un mayor plazo para el pago a 13 años máximo, igual hay un incentivo para las isapres. Al ser un negocio privado con fines de lucro, si tienen una deuda por demasiado tiempo, obviamente no les conviene porque no pueden retirar utilidades”, explicó. Asimismo, Latorre señaló que comprende las críticas por el ICSA, “esto es una ganada de las isapres, sin duda alguna, pero bueno, en una negociación uno entiende que tiene que ceder algunas cosas y ganar otras”, dijo. “Por responsabilidad política, la mayoría del oficialismo, no me atrevería a decir que va a ver unanimidad, pero la mayoría, debería respaldar el acuerdo de la comisión”, estimó. ¿Peligra la Ley Corta?: La molestia de independientes y del Socialismo Democrático En la vereda opuesta de la disconformidad con el consenso alcanzado en la comisión mixta, se ubicaron varios parlamentarios del Socialismo Democrático, que eventualmente podrían poner en jaque las votaciones en el Senado y sobre todo en la Cámara de Diputados, así como también la entrada en vigor del fallo de la Corte Suprema con una ley corta que amortigüe sus efectos. Los PPD, Héctor Ulloa y Raúl Soto, anunciaron que no están disponibles para un “salvataje”, mientras que desde el Partido Socialista, el diputado Marcos Ilabaca, indicó que su idea, hasta el momento, “es rechazar ese proyecto de ley”. “Soy de aquellos que creen que no es posible seguir cargando a los afiliados la responsabilidad”, declaró Ilabaca. Por su parte, el diputado de la Comisión de Salud e integrante del Comité del Partido Comunista, Hernán Palma, adelantó que pedirá una votación separada para determinados artículos y que para ello buscará el apoyo del diputado del Comité del Frente Amplio, Félix González. A juicio de Palma, hay dos aspectos conflictivos: por un lado, la medida relacionada con el ICSA; por otro, el aumento en el plazo de pago de la deuda. “Yo creo que ahí se esconde una maniobra para que le sigan reajustando los planes a la gente. Me parece impresentable, como me parece impresentable que un plazo de 10 años era mucho, que el Ejecutivo haya cedido y que sean 13 años. Me parece insostenible”, insistió.

Dispares reacciones generó el despacho de la Ley Corta de Isapres desde la comisión mixta a las salas del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados. Tras horas de negociaciones, los integrantes de la instancia llegaron a un controvertido acuerdo, en el que el Gobierno cedió frente a dos puntos clave: el aumento del plazo para que las isapres paguen su deuda, que pasó de 10 años a 13; y la extensión de el criterio usado el 2024 para definir el Índice de Costos de la Salud (ICSA) a los años 2025, 2026 y 2027 o hasta que haya una nueva ley. De esta manera, la adecuación de precios base que involucra la aplicación del ICSA, será sin contención de costos. Luego de la votación de la comisión mixta, las diputadas oficialistas, Gael Yeomans y Ana María Gazmuri, se mostraron resignadas frente al resultado y destacaron que para llegar a un acuerdo, todas las partes tuvieron que ceder. El diputado del Partido Radical, Tomás Lagomarsino, también se plegó a esta postura, pero, al mismo tiempo, criticó el actuar del senador del Partido Socialista (PS), Juan Luis Castro, que a su juicio, habría permitido la indicación referida al ICSA. Castro desconoció parte del consenso al que llegaron los integrantes de la Comisión Mixta por Ley Corta de Isapres la noche del martes, lo que dio paso a más negociaciones y al acuerdo que finalmente fue aprobado por dicha instancia. “Aquí hay un senador que le debe una explicación a Chile, el senador Juan Luis Castro, que desconoció claramente un acuerdo al cual habíamos llegado y con ello dio pie para que finalmente en este proyecto de ley a los afiliados se les saque plata de un bolsillo, para que las isapres se la paguen por el otro. Eso es lo que finalmente es el ICSA”, acusó Lagomarsino. En contraste, la diputada del PPD e integrante de la Comisión de Salud, Helia Molina, planteó que “se entendió mal lo del ICSA, porque es fundamentalmente que se va a seguir calculando con la misma metodología (…) pero obviamente, mantener el modo de cálculo va a llevar a que el ICSA les convenga (a las isapres)”, reconoció. Por otra parte, Molina se sumó a la resignación de las diputadas Yeomans y Gazmuri y enfatizó en lo que considera los aspectos positivos del acuerdo, como que se reestableciera un techo de 10% para el alza extraordinaria de los planes de las aseguradoras de salud privada. “Lo que uno tiene que lograr es que hayan acuerdos. Por eso somos parlamentarios, porque parlamentamos y en ese parlamentarismo, se van poniendo las dos visiones y se van buscando puntos de encuentro. Esta ley hay que aprobarla sí o sí y yo creo que la comisión mixta asegura, de alguna manera, que vamos a tener mayoría en la Cámara de Diputados y senadores”, pronosticó. En una línea similar, el senador de Revolución Democrática (RD) y exintegrante de la Comisión de Salud, Juan Ignacio Latorre, relevó el avance de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de Fonasa, además del artículo que prohíbe a los controladores de las isapres retirar utilidades mientras aún tienen deuda con los usuarios. “Eso es un incentivo. Si bien se les da un mayor plazo para el pago a 13 años máximo, igual hay un incentivo para las isapres. Al ser un negocio privado con fines de lucro, si tienen una deuda por demasiado tiempo, obviamente no les conviene porque no pueden retirar utilidades”, explicó. Asimismo, Latorre señaló que comprende las críticas por el ICSA, “esto es una ganada de las isapres, sin duda alguna, pero bueno, en una negociación uno entiende que tiene que ceder algunas cosas y ganar otras”, dijo. “Por responsabilidad política, la mayoría del oficialismo, no me atrevería a decir que va a ver unanimidad, pero la mayoría, debería respaldar el acuerdo de la comisión”, estimó. ¿Peligra la Ley Corta?: La molestia de independientes y del Socialismo Democrático En la vereda opuesta de la disconformidad con el consenso alcanzado en la comisión mixta, se ubicaron varios parlamentarios del Socialismo Democrático, que eventualmente podrían poner en jaque las votaciones en el Senado y sobre todo en la Cámara de Diputados, así como también la entrada en vigor del fallo de la Corte Suprema con una ley corta que amortigüe sus efectos. Los PPD, Héctor Ulloa y Raúl Soto, anunciaron que no están disponibles para un “salvataje”, mientras que desde el Partido Socialista, el diputado Marcos Ilabaca, indicó que su idea, hasta el momento, “es rechazar ese proyecto de ley”. “Soy de aquellos que creen que no es posible seguir cargando a los afiliados la responsabilidad”, declaró Ilabaca. Por su parte, el diputado de la Comisión de Salud e integrante del Comité del Partido Comunista, Hernán Palma, adelantó que pedirá una votación separada para determinados artículos y que para ello buscará el apoyo del diputado del Comité del Frente Amplio, Félix González. A juicio de Palma, hay dos aspectos conflictivos: por un lado, la medida relacionada con el ICSA; por otro, el aumento en el plazo de pago de la deuda. “Yo creo que ahí se esconde una maniobra para que le sigan reajustando los planes a la gente. Me parece impresentable, como me parece impresentable que un plazo de 10 años era mucho, que el Ejecutivo haya cedido y que sean 13 años. Me parece insostenible”, insistió.