68aa75262a

26f241fe78

Política Primarias 2024: conoce las comunas que votan este domingo 162 del oficialismo y Democracia Cristiana y 62 de oposición, serían los candidatos repartidos en las 60 comunas a nivel nacional -11 de la Región Metropolitana-, que disputarán su puesto en la papeletas de octubre este 9 de junio. Diario UChile Viernes 7 de junio 2024 10:55 hrs. Vina del Mar, 17 de diciembre de 2023 Conteo de votos para el Plebiscito Constitucional en la Scuola Italiana Sebastian Cisternas/Aton Chile

Compartir en

Esta semana los 224 candidatos estuvieron en terreno dando cierre a sus campaña electorales de cara a las primarias municipales 2024, que se llevarán a cabo este domingo 9 de junio. Este fin de semana la ciudadanía podrá elegir a los candidatos a jefe comunal y gobernadores regionales, pero solo en algunas comunas y regiones. Durante este jueves, se realizaron distintos encuentros en el marco de los cierres de campaña. Convergencia Social organizó seis actos en todo el país, mientras que Chile Vamos llevó a cabo cierres en Lo Barnechea y Puente Alto. 162 del oficialismo y Democracia Cristiana y 62 de oposición serían los candidatos repartidos en las 60 comunas a nivel nacional, de las cuales 11 son de la Región Metropolitana, las que se preparan para votar por los precandidatos de ambos pactos. Quienes triunfen este domingo, se convertirán en los representantes en las elecciones de octubre, aunque en caso de ser necesario, tanto en la elección de alcaldes, como de gobernadores, está la posibilidad de que se establezca una segunda vuelta, la que debería realizarse el 24 de noviembre del 2024. Buin, Calera de Tango, Independencia, Isla de Maipo, La Florida, La Granja, Lo Barnechea, Paine, Peñalolén, Providencia y Puente Alto, serían las respectivas comunas dentro de la RM que desarrollaran la primera vuelta de los comicios municipales. Sin embargo, debido a los candidatos, sólo seis de estos territorios tendrán la opción de votar por los dos sectores, oficialismo y oposición: La Florida, Lo Barnechea, Peñalolén y Puente Alto, en la Región Metropolitana; Futrono en Los Ríos y Pucón en La Araucanía. Este proceso electoral tiene carácter voluntario y no podrán sufragar quienes pertenezcan a un partido político que no pactó, o aquellos que tengan domicilio electoral en lugares donde no se realicen primarias.

Esta semana los 224 candidatos estuvieron en terreno dando cierre a sus campaña electorales de cara a las primarias municipales 2024, que se llevarán a cabo este domingo 9 de junio. Este fin de semana la ciudadanía podrá elegir a los candidatos a jefe comunal y gobernadores regionales, pero solo en algunas comunas y regiones. Durante este jueves, se realizaron distintos encuentros en el marco de los cierres de campaña. Convergencia Social organizó seis actos en todo el país, mientras que Chile Vamos llevó a cabo cierres en Lo Barnechea y Puente Alto. 162 del oficialismo y Democracia Cristiana y 62 de oposición serían los candidatos repartidos en las 60 comunas a nivel nacional, de las cuales 11 son de la Región Metropolitana, las que se preparan para votar por los precandidatos de ambos pactos. Quienes triunfen este domingo, se convertirán en los representantes en las elecciones de octubre, aunque en caso de ser necesario, tanto en la elección de alcaldes, como de gobernadores, está la posibilidad de que se establezca una segunda vuelta, la que debería realizarse el 24 de noviembre del 2024. Buin, Calera de Tango, Independencia, Isla de Maipo, La Florida, La Granja, Lo Barnechea, Paine, Peñalolén, Providencia y Puente Alto, serían las respectivas comunas dentro de la RM que desarrollaran la primera vuelta de los comicios municipales. Sin embargo, debido a los candidatos, sólo seis de estos territorios tendrán la opción de votar por los dos sectores, oficialismo y oposición: La Florida, Lo Barnechea, Peñalolén y Puente Alto, en la Región Metropolitana; Futrono en Los Ríos y Pucón en La Araucanía. Este proceso electoral tiene carácter voluntario y no podrán sufragar quienes pertenezcan a un partido político que no pactó, o aquellos que tengan domicilio electoral en lugares donde no se realicen primarias.