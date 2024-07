6c7f98b104

Política Fares Jadue (PC) es elegido como alcalde suplente de Recoleta Tras la vacancia del edil Daniel Jadue por encontrarse en prisión preventiva, el Concejo Municipal escogió por cinco votos a favor al jefe comunal reemplazante, quien asumirá la próxima semana hasta las elecciones de octubre. Diario UChile Viernes 26 de julio 2024 11:31 hrs. Foto: Agencia Aton

45 días en ausencia de sus funciones edilicias cumplió Daniel Jadue (PC) producto de la prisión preventiva que se decretó en su contra en el marco del caso Farmacias Populares. Por ello, este viernes el Concejo Municipal de Recoleta designó como alcalde suplente al concejal, Fares Jadue (PC). En una sesión extraordinaria, a favor de Jadue votaron los concejales comunistas Natalia Cuevas, Karen Garrido, Joceline Parra y Cristian Weibel, además del propio concejal. En tanto, los representantes comunales Felipe Cruz (RN), Silvana Flores (IND) y José Salas (PS) sufragaron por ellos mismos. “El proyecto colectivo de Recoleta no se agota (…) Quiero agradecer el apoyo de todos a quienes depositaron en mi la confianza y la responsabilidad de asumir esta alcaldía, y les pido que seamos muy conscientes y responsables del tremendo desafío que tenemos por delante, siempre pensando en aquellos sueños que necesitamos ir cumpliendo para que Recoleta siga avanzando y sea cada día mucho mejor”, afirmó el concejal Jadue luego de su ratificación. Respecto del proceso judicial que enfrenta su compañero de militancia, Fares Jadue sostuvo que “será el juicio ciudadano el que debe operar, la gente se ha formado una opinión, uno no puede opinar respecto a lo que otros poderes del Estado hacen, yo he planteado que a mi juicio personal al alcalde Jadue no se le ha tratado de la misma manera, que ha habido una vulneración del principio de de equidad e igualdad ante la ley, ha habido una situación abusiva y se ha vulnerado el principio y la presunción de inocencia”. “Es un alcalde que esta siendo investigado, no tiene ningún cargo aún, no tiene ninguna acusación, esta formalizado, esta siendo investigado, por lo tanto, yo espero que la defensa logre efectivamente conseguir su libertad prontamente“, agregó. A su vez, el presidente del PC, Lautaro Carmona, explicó que llegó hasta la Municipalidad de Recoleta esta mañana para “simbolizar el respaldo absoluto, sin ninguna duda, que nuestra organización, el Partido Comunista de Chile, con todo el respeto a la comunidad de Recoleta le entrega a un liderazgo de primer nivel, le entrega a Fares Jadue”. “La ciudadanía de Recoleta en más de un 60% quedó sin su liderazgo electo por opción democrática (…) La sabiduría del pueblo que construye estas ‘casualidades’ radica en que primero hubo un ejercicio colectivo, en que hubo una propuesta programática de transformación de la calidad de vida de las y los recoletanos, pensada en obras que discutió su concejo. Y por eso la primera tranquilidad que tiene Daniel es la que acaba de establecer Fares, que la obra que está en curso va a continuar“, aseguró Carmona. Cabe señalar que el próximo lunes 29 de julio el Concejo Municipal remitirá los antecedentes al Tribunal Electoral, para que Fares Jadue pueda asumir el cargo de jefe comunal hasta septiembre, pues va como candidato para liderar la alcaldía hasta 2028.

