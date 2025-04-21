Fin al CAE: Comisión de Educación despacha proyecto y avanza a Hacienda

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó este lunes el proyecto que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior y pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE). La iniciativa pasa a la Comisión de Hacienda para ser revisada.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, estuvieron presentes en la instancia en donde se votó el proyecto. Luego de la votación Cataldo pidió la palabra y agradeció a los parlamentarios que constituyen la comisión.

“También agradecerle a los diputados y diputadas que han participado de este debate, a todos y cada uno. Incluyendo también a los parlamentarios de oposición, porque sé que es un tema complejo y sé que es un tema que tiene una larga discusión por delante, que nos va a significar tener que sentarnos a procesar buena parte de las diferencias que ya se evidenciaron en este primer paso que es uno de cuatro pasos completos que hay que hacer”, expresó el ministro de Educación.

“Este proyecto tiene una característica bien particular y por las características que tiene le va a corresponder prácticamente tramitarse en su conjunto en la Comisión de Hacienda. Hacienda no va a haber una parte de este proyecto. Le va a tocar conocerlo prácticamente todo”, explicó Cataldo.

El secretario de Estado agregó que: “No tengo duda de que vamos a ser capaces de encontrar un camino de acuerdo que nos permita materializar esas tres variables que son claves, determinantes, no solamente para el futuro del financiamiento a la educación superior, sino que son determinantes para el futuro de la sostenibilidad del sistema educativo en su conjunto”.

“Quiero reiterar el agradecimiento a todos, incluyendo a la oposición, que yo tengo claro que votó en contra en la mayor parte de los artículos, pero también entiendo las razones de porqué y que estamos obligados a tener que contar un acuerdo en el corto plazo para que esto siga avanzando hacia adelante”, finalizó ante la comisión.