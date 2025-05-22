INDH se querelló contra exinspector y pidió aplicar Protocolo de Minnesota

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella contra Patricio Sánchez Márquez, exinspector municipal de La Reina, por la muerte de un motociclista y las heridas causadas a otros tres, durante un procedimiento realizado el domingo 17 de mayo en Avenida Ossa con Avenida Larraín.

La sede metropolitana del INDH intervino en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago como querellante en la audiencia de formalización de Sánchez, quien fue imputado por homicidio consumado, cuatro homicidios frustrados, y porte ilegal de arma de fuego y munición. El imputado quedó con prisión preventiva, con un plazo de investigación de 90 días.

Por la víctima fatal, el INDH lo acusó de apremios ilegítimos con homicidio, y por los otros tres heridos, de apremios ilegítimos consumados. Las víctimas participaban en una reunión de motociclistas que afectaba el flujo vehicular del sector.

Según la acción judicial del INDH, Sánchez abusó de su cargo al usar un arma de fuego desde el interior de su auto, disparando contra los motociclistas. El arma, inscrita a su nombre, estaba autorizada sólo para fines deportivos y debía permanecer en su domicilio.

La acción penal del INDH se sustenta en los principios del Relator Especial contra la Tortura de la ONU, incluyendo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución, los cuales regulan el uso de la fuerza por parte de funcionarios públicos.

El INDH pidió a la Fiscalía Nacional ejecutar todas las diligencias investigativas correspondientes a delitos de violencia institucional. Entre ellas, la fijación fotográfica del sitio del suceso, y la recopilación de grabaciones de cámaras de seguridad del 17 de mayo de 2025, entre las 14:00 y 17:00 horas.

También solicitó una nueva autopsia de la víctima fatal bajo el Protocolo de Minnesota, al considerar una posible muerte ilícita causada por un funcionario público. Para los tres heridos, pidió peritajes según el Protocolo de Estambul, el manual internacional para investigar tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.