Corte de agua programado afecta a más de 500 mil personas en seis comunas de RM

La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) se encuentra supervisando el plan de contingencia de Aguas Andinas por el corte de servicio de 36 horas en seis comunas de la Región Metropolitana, especialmente en los 69 puntos de distribución de agua potable para los vecinos y 22 camiones aljibes para abastecimiento.

El corte, destinado a facilitar las obras de la Línea 7 del Metro, incluye sectores Cerro Navia, Estación Central, Lo Prado, Quinta Normal, Pudahuel y Santiago. Comenzó a las 20.00 horas de ayer y se extenderá hasta las 8 horas de mañana domingo. La medida afecta a más de 184 mil hogares, equivalente a más de 500 mil personas.

La fiscalización de la SISS no se limitará solo a revisar las medidas de mitigación instruidas a la empresa sanitaria asociadas al despliegue de su plan de suministro alternativo, sino también al control del desarrollo oportuno de los trabajos y reposición del suministro en los horarios comprometidos.

«Junto con esto, como SISS hemos estado informando de la situación a la Senapred y Seremi de Salud para trabajar en conjunto en la coordinación de gestiones en relación con el abastecimiento alternativo de agua potable, velando por la entrega del servicio a la comunidad», señaló el superintendente Jorge Rivas.

«En esta línea, hemos instruido a la empresa sanitaria para que mantenga una coordinación estrecha con los clientes críticos, es decir, centros asistenciales, educacionales, entre otros clientes sensibles, así como también, una coordinación intensiva con las autoridades del territorio», añadió.

Por su parte, el seremi de Salud Gonzalo Soto indicó que «fiscalizamos que ningún establecimiento de elaboración o expendio de alimentos ni lugar de trabajo funcione sin suministro continuo o sin un sistema alternativo autorizado, como estanques sanitizados y con trazabilidad».

Además, «nuestros equipos inspeccionan también los puntos de abastecimiento alternativo, verificando la calidad del agua distribuida, la sanitización de los estanques y la correcta concentración de cloro residual. Reforzamos las medidas preventivas y exigimos el cumplimiento riguroso de la normativa sanitaria vigente».

En tanto, el director de Clientes de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, explicó que “estos trabajos consideran la modificación de una parte importante de nuestra infraestructura para facilitar que continúen los trabajos de construcción de la línea 7 del Metro en la estación Puente Cal y Canto y, para ello, debemos trabajar en trasladar de lugar parte de nuestra red subterránea».