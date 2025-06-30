Exdiputado Pablo Lorenzini murió a los 75 años de edad

El exdiputado Pablo Lorenzini Basso murió anoche a los 75 años de edad. Según se informó, se le había diagnosticado cáncer.

Lorenzini Basso nació en Molina, actual región del Maule, el 25 de octubre de 1949. Se tituló de ingeniero comercial chileno y fue doctor en economía.

En 1998 asumió como diputado por el antiguo distrito 38 (Talca), siendo reelecto sucesivamente hasta 2018, año en que pasó a representar al distrito 17 tras el cambio en el sistema electoral. Ocupó el cargo hasta 2022, completando 24 años como legislador.

Se inició en política al ingresar al Partido Demócrata Cristiano. En dicha colectividad, ocupó el cargo de delegado a la Junta Nacional, entre 1992 y 1997, fecha en que asumió como consejero nacional.

Entre 1999 a 2001, fue vicepresidente y en 2004, asumió la presidencia en la Región del Maule.

El 31 de marzo de 2020 presentó su renuncia a la DC, luego de 45 años de militancia. Argumentó una desconexión con la directiva y una falta de espacio para visiones diversas dentro del partido. Finalmente, no buscó la reelección en las elecciones parlamentarias de 2021.