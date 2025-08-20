Solidaridad, inclusión y sostenibilidad

El Día de la Solidaridad es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la acción colectiva y la responsabilidad compartida de todos los actores de la sociedad en la construcción de un país más justo y equitativo. Así, el Estado juega un rol ineludible en la promoción de políticas públicas solidarias, que se orienten en la acción de todos quienes se sientan convocados fortaleciendo el sentido de comunidad y que —de paso — aporte a mejorar la calidad de vida de miles de familias.

Por eso, desde el servicio público entendemos el concepto de solidaridad, más allá de la caridad o entrega de bienes, sino en la generación de redes solidarias que nos unan como vecinos, vecinas y nos hagan parte de una comunidad. Las ciudades nacen, en la antigua Grecia, por la necesidad inherente del ser humando de pertenecer a otro y de buscar el bien común. Y eso, hoy, también tiene sentido en la búsqueda de comunidades solidarias.

El FOSIS en la política de encontrar caminos innovadores para el combate a la pobreza, crea los EcoMercados Solidarios, un espacio de encuentro de la comunidad que busca entregar alimentación gratuita a familias—en particular aquellas ejercen cuidados—, junto con generar cohesión social y sostenibilidad ambiental, las que son promovidas a través de la acción colectiva y la solidaridad.

Esta iniciativa —hoy presente en 25 comunas a lo largo de Chile y que en sus dos años de funcionamiento ha entregado más de 500 mil kilos de alimentos a cerca de 30 mil familias —es un claro ejemplo de una política solidaria: la habilitación del recinto es hecha por el Estado y todo lo que se entrega es donado por comerciantes y productores privados. Esto beneficia a las familias más vulnerables de cada territorio y conecta a mundos que nunca se encontrarían de otra manera.

En esta línea, desde este programa, aspiramos a generar solidaridad con sentido de comunidad, igualdad y justicia social. La solidaridad se centra en mejorar la vida de otros, bajo una mirada integral y de largo plazo. Este esfuerzo cobra aún más sentido cuando se hace junto a los privados y la sociedad civil, trabajando juntos para que las personas salgan del círculo de pobreza.

En este Día de la Solidaridad, hacemos un llamado a la acción colectiva —entre públicos, privados y sociedad civil— para promover la cohesión social y la sostenibilidad ambiental. Invitamos a todos los ciudadanos a sumarse a esta red solidaria y a contribuir con sus acciones y decisiones diarias a la construcción de un futuro más sostenible y equitativo.

En los Eco Mercados podemos encontrar inspiración y motivación para tomar acción y hacer una diferencia en nuestras comunidades. Juntos, podemos construir un futuro más brillante y sostenible para todos.