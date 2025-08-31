Diputados UDI presentan reforma para dar rango constitucional al CFA

En medio del debate sobre la responsabilidad fiscal y las recientes declaraciones del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, los diputados de la UDI, Henry Leal y Felipe Donoso, presentaron un proyecto de reforma constitucional que busca otorgar rango constitucional al Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y ampliar sus atribuciones.

Los parlamentarios señalaron que el objetivo de la iniciativa es asegurar que las recomendaciones del organismo no dependan de la orientación del gobierno de turno, elevando además el quórum requerido para modificar su funcionamiento. También se propone facultar al CFA para recomendar al Ministerio de Hacienda medidas que mejoren la eficiencia del gasto público, particularmente en programas mal evaluados o en los Programas de Mejoramiento de Gestión (PMG).

La propuesta surge tras las palabras de Carmona, quien al referirse a la salida del exministro de Hacienda Mario Marcel sostuvo que éste tuvo “muchas observaciones críticas de los trabajadores públicos, de otros sectores, por situaciones de por qué no tenemos más presupuesto para mejorar la situación de salud pública o el tema de la educación pública”, agregando que “siempre topamos en los recursos (…) se hizo casi un Dios del recurso por sobre la necesidad social”.

Para los diputados gremialistas, estas declaraciones constituyen una señal de preocupación. “Las declaraciones del presidente del PC reflejan la posición histórica de ese partido en materia de responsabilidad fiscal”, afirmó Leal. A su vez, advirtió que “es absolutamente legítimo tener la preocupación de que en un eventual gobierno de Jara no van a cumplir con esta regla y podrían llevar a nuestro país a un nivel de endeudamiento mucho mayor que el actual”.

En esa línea, los legisladores plantearon que “mientras todos los esfuerzos apuntan a reducir el gasto fiscal durante los próximos años, el partido de la candidata presidencial del oficialismo está prácticamente llamando a sobreendeudar a nuestro país de manera absolutamente irresponsable. Por eso resulta fundamental (…) fortalecer el CFA”.