Montajes posmodernos

Hoy conocemos el montaje de un alto directivo de Canal 13, con otras personas ligadas a la ultraderecha, para atacar a las candidatas presidenciales Jara y Matthei. Así también, en estas últimas semanas recordamos el montaje comunicacional de la Operación Colombo que intentaba encubrir la desaparición forzada de 119 detenidos políticos en el período de 1974 e inicios 1975.

La violencia del segundo, con titulares repudiables y ninguna investigación periodística se hizo posible en dictadura. Este otro, realizado por las redes sociales, pero orquestado por personas responsables de un medio de comunicación televisivo en democracia, es una alerta de cuáles son las estrategias de las corrientes políticas autoritarias y la ética que las mueve.

Recordé el gran libro “El fracaso de la República del Weimar” de Volker Ullrich, editado este año. La Alemania de 1918, derrotada en la primera guerra mundial, con 1,7 millones de muertos y 4 millones de heridos principalmente jóvenes, con una crisis económica importante, la destrucción de infraestructura y la imposición del Tratado de Versalles, terminó por liquidar el régimen monárquico autoritario y abrir un período de convulsiones políticas que transitaron hacia la república democrática y la Constitución de 1919 firmada en la ciudad de Weimar. La derecha alemana, partidaria del rey se sumó al nuevo orden democrático, fragmentada por diversos intereses y posturas. En ese entorno surgió el partido nazi y que luego Hitler lideró, organizando bandas paramilitares, acosando a la república, hasta intentar un golpe de Estado que le costó la cárcel por poco unos meses. La respuesta del orden democrático, liderado por la socialdemocracia, fue de tolerancia a los grupos paramilitares, no hizo transformaciones sociales de importancia, a la vez que articulaba una alianza con la derecha no fascista, que creía controlar a Hitler; todo ello para no polarizar el país y resguardar la democracia. Lo brotes inflacionarios, el malestar social por las condiciones de vida no se resolvían y Hitler ya liberado prometía respetar el orden democrático, ganó adhesiones hasta triunfar en el parlamento y tener la fuerza para imponer una alianza con la derecha y luego aplastarla junto a la socialdemocracia y por supuesto a los comunistas y judíos. Esa guerra le costaría a Alemania 4,2 millones de muertos.

Señalo lo anterior, pues la estrategia de Hitler fue la de mentir sistemáticamente sobre sus propósitos políticos, racistas y belicistas. La ética que los movía era desprecio por la vida y dignidad de las personas diferentes al supremacista blanco de una supuesta “raza aria”; era la reconquista y reconstrucción de la “gran Alemania” y para ello también montó un aparataje comunicacional famoso conducido por Goebbels. Este utilizó las más avanzadas tecnologías y conocimientos de la psicología para la propaganda de la época.

Hoy está a la vista que las redes sociales permiten crear un mundo paralelo y poroso que se mezcla con la realidad generando las distorsiones necesarias para validar proyectos políticos totalitarios en base a la mentira y la discriminación.

Hoy un Goebbels no necesita paramilitares repartiendo panfletos insultantes, solo necesita apoyo financiero para comprar y organizar bots que alimenten su estrategia en las redes. Complementar esto con los medios de comunicación formales o tradicionales es lo ideal. Cuestión avalada por los dueños de las grandes compañías digitales.

Es por ello que un medio como Canal 13 haya tenido entre sus filas verdaderos zapadores del sistema de libre expresión es más que preocupante, pues es fácil vincularlo a otras formas de corromper la fe pública como ha ocurrido con las otras instituciones del Estado democrático.

No es que vayamos a vivir una guerra continental como aquella, con esta ultraderecha. Pero personajes que alientan la discriminación, el racismo y la xenofobia, así como la legitimidad de un orden totalitario, si llegan al poder por la vía democrática, está demostrado que luego no la respetarán. Y, muchas serán las víctimas de encarcelamientos arbitrarios, otras marginadas por sus opciones sexuales; unas por su origen indígena o extranjero latino; más aquellos periodistas que investiguen y organizaciones gubernamentales que se opongan a la destrucción de la naturaleza; o los pobres que sufrirán discriminaciones laborales y espaciales. Estos hechos serán relatados, como Goebbels decía, para ganar la batalla cultural de la identidad nacional.

No se trata de provocar temor, se trata de aprender de la historia, que en América Latina es bastante aleccionadora. Basta mirar para los países vecinos o más arriba y ver cómo quieren pasar por sobre las normas democráticas y gobernar por decretos. No es fascismo, pero se parece.

La democracia es débil cuando está controlada por pequeños círculos de poder económico y político con sociedades civiles frágiles para defender los derechos humanos. Pero, como señala Ullrich, la muerte de la democracia hoy es un proceso, es una “muerte silenciosa”, que no está predeterminada.