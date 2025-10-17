Un Estado para los privados

La Universidad de Los Lagos, con presencia en tres de las cuatro provincias de la región, ha demostrado ser una institución de Educación Superior líder que, entre otros aspectos, ha contribuido a la educación artística en general y al movimiento musical regional en específico, a través de sus cuerpos estables como orquestas de cámara, ensambles instrumentales de música docta y popular, así como distintos coros que acoge la institución.

Con alegría hemos recibido la noticia de que se ha presentado en la glosa presupuestaria 2026 una partida para las orquestas regionales. Sin lugar a duda es un hito para el desarrollo artístico y cultural en las regiones del país. Pero, a la vez, hemos visto con desencanto que, en el caso de la Región de Los Lagos, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ha decidido nominar a una corporación privada, lo que como Universidad Estatal con sello regional nos resulta incomprensible.

A diferencia de lo que ocurre en otras regiones del país, donde el camino ha sido fortalecer el Estado al nominar a universidades públicas para formar orquestas profesionales, en la Región de Los Lagos el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ha optado, por razones que desconocemos, nominar a una corporación privada. Esto es más grave aún si pensamos que la ministra Carolina Arredondo no consultó al comité de orquestas del Consejo de Fomento de la Música Nacional respecto de esta decisión.

La Universidad de Los Lagos se rige al igual que todas las reparticiones del Estado, por normativas de transparencia y fiscalización, a través de procesos internos y por la Contraloría General de la República, garantizando un buen uso de los recursos públicos.

Nuestro proyecto de orquesta sinfónica regional para la Región de Los Lagos presentado a los agentes culturales y políticos pertinentes, se caracteriza por un carácter transversal, convocante y participativo, con un compromiso institucional que asegura su funcionamiento, sostenibilidad y crecimiento orgánico. Dentro de lo anterior, es importante destacar los recursos humanos y materiales que la universidad posee y que estarán a disposición de una orquesta sinfónica, lo que se traducirá en un ahorro importante que se reflejará en mejores condiciones para los y las integrantes de la orquesta.

Como parte de nuestra responsabilidad social al ser una institución Estatal con sello regional, instamos, por una parte, al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a que transparente los criterios para la selección de las entidades que se harán cargo de conformar dichas orquestas regionales. Por otra parte, llamamos al Ministerio de Cultura al fortalecimiento del ecosistema estatal y a los agentes políticos pertinentes que hagan carne el mandato del Estado, el que ha instruido la priorización de la relación entre las reparticiones públicas y las universidades estatales, lo que va en dirección contraria a lo que acá ha ocurrido que es insistir en traspasar recursos públicos a instituciones privadas.