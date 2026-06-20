OSULS debuta en la Gran Sala Sinfónica Nacional

La Gran Sala Sinfónica Nacional, la actual casa de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, un espacio capitalino con estándares acústicos de nivel mundial, será por primera vez escenario para la presentación de la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena (OSULS). El concierto será el próximo 25 de junio, con dirección de Luis Toro Araya.

El programa corresponde al cuarto concierto de la Temporada de Conciertos 2026 de la orquesta, que se inició en marzo en el Aula Magna de la U. de La Serena bajo el nombre de “Pulso sonoro: encuentro de emociones”. Esta presentación en el escenario de Vicuña Mackenna 20 de la Universidad de Chile es parte de una gira fuera de la Región de Coquimbo que llevará también a la OSULS a la U. Técnica Federico Santa María de Valparaíso y al Centro Cultural de Tiltil durante esa misma semana.

El programa incluye la Sinfonía N°7, de Beethoven; la Suite “Amor brujo”, de Manuel de Falla, y la Suite para pequeña orquesta, que el compositor chileno Enrique Soro, un pilar en la música chilena en el siglo XX, escribió entre 1902 y 1903.

Junto con el director invitado, Luis Toro Araya, la orquesta de 37 músicos contará con la presencia de la mezzosoprano alemana Luca María Caelers, que será solista en la pieza de Manuel de Falla.

Un compromiso con la música chilena

“Es muy especial tocar esta obra en el año que se cumplen los 150 años del nacimiento de Manuel de Falla. Combina muy bien el lenguaje de la tradición con el lenguaje más folclórico de la música española y gusta mucho al público”, dice Luis Toro Araya, uno de los directores que ha tenido frecuente presencia conduciendo a la OSULS. “La orquesta tiene un compromiso con la música chilena y ha estrenado muchas obras chilenas. En este caso tocaremos a Soro, para mí el primer gran compositor chileno”, agrega.

La orquesta funciona con directores invitados desde que se consolidó hace una década gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas en su Red de Orquestas Profesionales Regionales, que fortalece y promueve la actividad de 16 agrupaciones, una por cada región del país. Entre esos directores invitados habituales destacan los nombres de Helmuth Reichel, Nicolas Rauss, Rodolfo Fischer, la argentina Natalia Salinas y nombres emergentes como Rodrigo Ossandón y Eduardo Browne Salinas.

“Recibir a la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena en nuestra sala significa acercarnos a la misión de hacer de este un escenario de carácter nacional, donde las regiones tienen presencia y espacio en la programación: es un lugar para todos los artistas del país. Es la primera vez que recibimos a una orquesta regional profesional”, dice Dominique Thomann directora del Centro de Extensión Artística y Cultural de la U. de Chile.

Programa “Pulso sonoro: encuentro de emociones”

Suite para pequeña orquesta

Enrique Soro (Chile)

Suite “El amor brujo”

Manuel de Falla (España)

Sinfonía N°7 op.92

Ludwig van Beethoven (Alemania)

Calendario de la gira

Jueves 25 de junio (19:30 horas): Gran Sala Sinfónica Nacional (Santiago)

Viernes 26 de junio (19:00 horas): Centro Cultural de Tiltil (Tiltil)

Sábado 27 de junio (19:00 horas): Teatro Aula Magna U. Técnica Federico Santa María (Valparaíso)