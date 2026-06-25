Fontaine informó a comisión de la Cámara eventual venta de activos de Codelco

El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, informó ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados que la empresa evaluará una eventual venta de activos como parte de la elaboración de su nuevo Plan Estratégico. La revisión busca definir medidas para fortalecer la sostenibilidad operacional y financiera de la cuprífera estatal, en un contexto marcado además por las auditorías tras las irregularidades detectadas en los reportes de producción de 2025.

Bernardo Fontaine presentó ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados los cuatro focos prioritarios definidos por la Corporación para maximizar sus aportes al Estado, con responsabilidad, austeridad y una visión de largo plazo.

Estos son la seguridad de las personas como prioridad; maximizar los excedentes para el Estado, lo que implica rentabilizar las operaciones, buscando al mismo tiempo no aumentar los niveles de endeudamiento; ordenar la casa con mano firme y transparencia, fortaleciendo los mecanismos de control y los estándares en la gestión; y la sostenibilidad de manera integral, en lo operacional, económico, ambiental y social.

“Estamos trabajando con todos para fortalecer Codelco y recuperar la confianza. Nuestro propósito es que la empresa vuelva a desplegar todo su potencial, recuperando el vínculo y el orgullo que los chilenos sienten por Codelco”, describió ante los diputados.

Respecto al futuro de Codelco, Bernardo Fontaine comentó a la Comisión que con el inicio de su gestión se está realizando una revisión exhaustiva de la compañía, con foco en los procesos y estándares de gestión.

Además, anunció que, en los próximos meses, la compañía llevará adelante el proceso de definición de su Plan Estratégico instancia en la que se evaluarán de manera integral distintos aspectos de su gestión y desarrollo futuro, incluyendo su estructura operacional y de costos, su cartera de proyectos y eventual venta de activos, alternativas de financiamiento y otras materias relevantes para el cumplimiento de sus objetivos de largo plazo.

“Es un trabajo riguroso que nos permitirá, contar con un plan claro de mejoras para consolidar una operación más robusta, transparente y alineada con fortalecer la sostenibilidad operacional y financiera de la Corporación”, dijo.

Investigación por producción “inflada”

Fontaine fue acompañado en la instancia por el presidente ejecutivo, Rubén Alvarado; el auditor general, Raúl Puerto; y la directora y presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE), Tamara Agnic Martínez.

Precisamente la presidenta del CACE y el auditor general relataron los detalles del proceso de auditoría respecto del reporte de producción de 2025. La investigación concluyó que, en las divisiones Chuquicamata y ministro Hales, se clasificaron como productos terminados materiales que no cumplían las condiciones establecidas en la normativa interna para dicha categoría.

Como consecuencia, se identificaron incumplimientos normativos, la aplicación improcedente de criterios de excepción y deficiencias en los mecanismos de aprobación, lo que incidió en los indicadores de producción y en el cálculo de los incentivos variables.

Agnic indicó que el directorio instruyó la aplicación de un conjunto de medidas entre las que se encuentran una auditoría externa para la revisión de los reportes de producción de los años 2024 y 2025, el recálculo de incentivos variables asociados a indicadores de producción del 2025 y la implementación de procesos de recuperación que correspondan de los bonos asociados a ejecutivos, supervisores y trabajadores.

Respecto de este punto, Rubén Alvarado explicó a los parlamentarios que ya se ejecutó la gestión de devolución entre los ejecutivos involucrados y se han realizado reuniones con las federaciones de trabajadores y supervisores para buscar los mejores caminos para concretar esta devolución respecto de esos estamentos.