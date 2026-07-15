Comisión de Educación da luz verde a proyecto que modifica el Sistema de Admisión Escolar

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por nueve votos a favor, tres en contra y una abstención, la idea de legislar el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que busca modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), habilitando a los establecimientos educacionales a implementar un mecanismo de elección en su proceso de admisión.

La iniciativa tiene el objetivo reemplazar el modelo exclusivamente aleatorio por un sistema mixto, y crea dos mecanismos complementarios de admisión: la Elección Mutua (EM) y la Asignación Aleatoria (AA). Ambos operarían bajo una plataforma única administrada por el Ministerio de Educación.

Los votos a favor fueron emitidos por los diputados Héctor Barría (DC), Sergio Bobadilla (UDI), Sara Concha (PSC), Luis Pardo (RN), Valentina Becerra (Republicano), Paz Charpentier (Republicano), Ricardo Neumann (UDI), Germán Verdugo (PNL) y Diego Vergara (Republicano). En contra se pronunciaron Juan Santana (PS), Daniela Serrano (PC) y Emilia Schneider (FA), mientras que Tamara Ramírez (PDG) se abstuvo.

Para la próxima semana, la comisión iniciará la tramitación en particular. En ese marco, el Ministerio de Educación acordó instalar una mesa técnica de trabajo junto a los parlamentarios, con el fin de elaborar propuestas que alimenten la discusión legislativa.

En cuanto a los plazos para presentar indicaciones, el presidente de la comisión, Sergio Bobadilla, indicó que se podrán ingresar hasta el martes 21, a las 11.00 am.