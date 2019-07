8519860f6e

Aumento de VIH en Chile: un problema que rebasa a los gobiernos Para la profesora asistente del Programa de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Valeria Estuardo, las cifras dadas a conocer por ONU Sida corresponden a una tendencia que sigue y seguirá una realidad coherente, producto de las casi inexistentes políticas preventivas educacionales por parte del Estado. Rodrigo Fuentes Miércoles 17 de julio 2019 19:43 hrs.

Rechazo absoluto provocaron las declaraciones del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien culpó a la anterior administración por el incremento de las cifras de personas contagiadas con VIH. Esto, a partir de un reciente estudio elaborado por ONU Sida, que sitúa a Chile como uno de los países latinoamericanos donde más se ha propagado la enfermedad: un 34 por ciento en los últimos ocho años. Para el periodista y activista de la diversidad sexual, Víctor Hugo Robles, el secretario de Estado cae en un error histórico, ya que, en Chile, nunca se han realizado campañas eficientes y masivas sobre el uso del preservativo. En ese sentido, apuntó a la educación para prevenir el VIH y las Enfermedades de Trasmisión Sexual (ETS). “Entendemos que el corazón de cualquier campaña de prevención, de cualquier política pública, está en la educación, por eso abogamos para que el anunciado proyecto de ley dirigido a estudiantes de quinto básico, para que comiencen a hablar y educarse sobre sexualidad, sea una realidad. Ojalá que la libertad de conciencia, de enseñanza, no sea la piedra de tope, ya que esa es la gran posibilidad que tenemos para enfrentar ahora, mañana y en el futuro, los desafíos del VIH Sida y las ETS en nuestro país”, afirmó. Para la profesora asistente del Programa de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Valeria Estuardo, las cifras dadas a conocer por ONU Sida corresponden a una tendencia que sigue y seguirá una realidad coherente producto de las casi inexistentes políticas preventivas por parte del Estado. La especialista indicó que las estrategias de Gobierno no han cumplido su objetivo, ya que no se han implementado a cabalidad. Además, -expresó- se deja de lado una tendencia mundial, que es incorporar a las organizaciones sociales y comunitarias para aplicar dichas medidas sobre la población más expuesta. “En todos los países donde se ha logrado disminuir las cifras de la epidemia hay dos cosas importantes, empoderan a sus organizaciones sociales, quienes realizan actividades preventivas, y lo otro, han aumentado a la par el presupuesto en prevención y tratamiento”, argumentó. Sobre la culpabilidad endosada al Gobierno anterior por parte del actual titular de Salud, Jaime Mañalich, la profesora Valeria Estuardo indicó que independiente del color político, los tomadores de decisiones no han tenido entre sus prioridades el tema preventivo y políticas educacionales de fondo para revertir la tendencia. “Hoy en día los grupos jóvenes están olvidados de las políticas públicas y una real educación sexual, pero no una instrucción que toma como base una guía, sino que debe implementarse una educación integral que aborde temas de género, diversidad, discriminación y estigmas. Eso es lo que se necesita y con urgencia”, subrayó. Una opinión coincidente manifestó el senador de Renovación Nacional Francisco Chahuán. “Las cifras de incremento de VIH no hacen más que corroborar que las políticas preventivas existentes en el país no están rindiendo los efectos adecuados. Primero, porque hay una baja inversión, y segundo, porque no se ha entendido que estamos frente a una eventual pandemia. Tercero, porque hay que focalizar las campañas, también en los nuevos grupos de riesgo”, aseveró. El informe dado a conocer por ONU Sida confirmó que, actualmente, 71 mil personas viven con el virus en Chile, cifra que aumentó en cuatro mil personas en 2018. El estudio también asegura que existen más de 10 mil personas viviendo con VIH que se encuentran sin tratamiento médico. Considerando estos números, desde el Minsal confirmaron que a partir del próximo 1 de agosto se entregará de forma gratuita en hospitales públicos la PrEP (píldora preventiva que reduce la posibilidad de contraer el VIH).

