Cultura Más de 20 espacios culturales celebran nueva versión del Día del Patrimonio del Teatro La actividad, que se realizará el próximo 3 de enero, también contempla la realización de una serie de cabildos, cuya metodología fue diseñada por la Fundación Ciudadanía Inteligente. Diario Uchile Lunes 16 de diciembre 2019 14:20 hrs.

Por tercer año consecutivo, los teatros y centros culturales del país se sumarán a una nueva versión del Día del Patrimonio del Teatro, instancia que se celebrará el próximo 3 de enero y que contará con la participación de más de 25 salas de teatro y espacios artísticos. De esta manera, ante el contexto de movilización social que vive el país, esta versión contemplará la realización de 14 cabildos ciudadanos. Asimismo, se efectuarán funciones de teatro, performances, homenajes a artistas locales y exhibición de documentales, entre otros. En esa línea, la Fundación Ciudadanía Inteligente será la encargada de diseñar la metodología que se aplicará en los cabildos. “No hay democracia si no se incluyen a todas las voces. Esta vez no sin nosotras. No sin ellas. Esta metodología que hemos preparado junto a un grupo de especialistas voluntarios tiene como prioridad la inclusión de todas las voces para que se escuche a la ciudadanía en el proceso constituyente. Sin participación ciudadana la nueva constitución no tendrá legitimidad”, señaló Renata Ávila, directora ejecutiva de Ciudadanía Inteligente. Así, se llevarán a cabo encuentros ciudadanos en ciudades como Aysén, San Javier, Talca y Valparaíso, y en espacios emblemáticos de la Región Metropolitana como el Teatro La Memoria, el Teatro Nacional Chileno, la Aldea del Encuentro y el Espacio Matta, entre otros Este amplio y diverso listado de espacios incluye recintos históricos y algunos de apertura reciente; así como también, edificios que se han reacondicionado para albergar montajes de artes escénicas y edificios que son monumentos nacionales. Más información aquí.

