Educación PSU: Este domingo deben reconocerse salas y Demre llama a respetar la prueba Este año el examen no solo ha sido postergado por las protestas sociales, sino que además desde el movimiento estudiantil han llamado a boicotear las pruebas con manifestaciones. Sábado 4 de enero 2020

Para esto domingo 5 de enero está pactado el reconocimiento de salas para la rendición de la Prueba de Selección Universitaria, que ha sido postergada en ocasiones anteriores debido a la movilización social que se ha dado en el país desde el 18 de octubre. Sin embargo, tanto este proceso, como la rendición de las pruebas el próximo lunes 6 y martes 7 de enero, están en incertidumbre debido al llamado que se ha hecho desde el movimiento estudiantil, especialmente desde la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), a movilizarse, protestar y boicotear el examen. Esto no solo porque aseguran que las condiciones no están dadas en el país para que se rinda la PSU, sino también por el rechazo contante que desde el movimiento estudiantil han hecho a esta forma, y también otras como el Simce, de medición estandarizada. Ante este escenario, en entrevista con Radio Cooperativa, la directora del Demre, Leonor Varas, llamó a los jóvenes a “que no boicoteen, no se enfrenten a sus compañeros, no produzcan un daño a un derecho fundamental que todos queremos defender”. “Realmente es grave que un movimiento estudiantil que tiene buenos propósitos, que ha reivindicado cosas que necesitamos conversar y revisar, que se manche al comienzo de esto, con un llamado que vulnera este derecho fundamental que es el que está cautelado en el proceso”, agregó. Además, destacó que existirá apoyo de Carabineros para cuidar la seguridad de la prueba durante lunes y martes. De esta forma, el calendario programado para el proceso de admisión universitaria de este año indica que los resultados serán publicados el 28 de enero, abriéndose así el proceso de postulaciones hasta el 31 de enero. El lunes 2 de marzo se darán los resultados de las postulaciones, dando paso al proceso de matrículas y periodo de retracto.

