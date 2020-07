353a50cc2d

Dominga contraataca: Andes Iron logra que Tribunal Ambiental pida nuevos informes técnicos al Gobierno La red de organizaciones sociales y ambientales agrupadas en Alianza Humboldt presentaron una reposición que pretende invalidar la solicitud realizada por la empresa minera tendiente a obtener nuevos informes sobre la evaluación ambiental del medio marino y las rutas de navegación del cuestionado mega puerto. Lunes 13 de julio 2020

Considerado como “lugar de esperanza” para los océanos del mundo por la fundación internacional Mission Blue, dirigida por la reputada oceanógrafa y exploradora estadounidense Sylvia Earle, el Archipiélago de Humboldt alberga casi el 80% de los ejemplares de pingüinos de Humboldt, una especie en peligro de extinción, además de ser uno de los ecosistemas más ricos de nuestro país y hogar de distintos tipos de ballenas, orcas, delfines, lobos marinos y chungungos. El proyecto Dominga de Andes Iron pretende explotar 2 minas de hierro y cobre, más la construcción de un puerto en la zona, lo que según organizaciones ambientalistas causará daños irreparables en una flora y fauna única en el mundo. Este lunes, los abogados de Alianza Humboldt repusieron de la decisión emanada del Tribunal Ambiental de Antofagasta en la que se pide a las Subsecretarías del Medio Ambiente y de Pesca y Acuicultura nuevos informes sobre la evaluación ambiental del medio marino y las rutas de navegación del mega puerto que Andes Iron pretende construir en el Archipiélago. “Nos extraña que el Tribunal solicite información que ya fue entregada por los organismos técnicos pertinentes y que está en su poder, pero más aún que solicite información que no tiene relación con el procedimiento, esperamos que eso se revierta. En especial nos referimos a la información de Comité de Borde Costero que es un organismo político que puede tener una opinión, pero ella actualmente no tiene ninguna relevancia en relación a la decisión que tomó el Comité de Ministros en su momento”, explicó el abogado de Oceana, Ezio Costa, Director Ejecutivo de FIMA. “El Tribunal Ambiental no está llamado tomar una decisión sobre si un proyecto es adecuado o no, sino que lo que hace es mirar si es que la decisión que tomó el Comité tiene sustento jurídico y técnico suficiente y para ello debe observar los documentos que tenían los Ministros al momento de tomar la resolución y no innovar con documentación nueva respecto de un determinado proyecto. Durante el proceso de evaluación ambiental, tanto la Subsecretaría del Medio Ambiente como la Subpesca determinaron que la línea de base de las rutas de navegación era insuficiente, por lo que estos organismos deberían limitarse a reenviar la información ya entregada”, añadió. La agrupación de organizaciones hizo énfasis en que fueron precisamente los informes técnicos entregados por los organismos con competencia ambiental los que motivaron el rechazo del proyecto Dominga en 2017. “El rechazo a Dominga se sustenta en la pobreza de su línea de base, lo cual fue explicado en cada uno de los informes técnicos que entregaron diversas reparticiones durante el proceso de evaluación ambiental. No olvidemos que Salud, Conaf, Sernapesca y Energía, entre muchos otros, hicieron llegar sus reparos al Comité de Ministros que, finalmente, cerró la puerta al proyecto de Andes Iron”, señaló Alejandra Donoso, abogada de Defensoría Ambiental, representante del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera, el Comité de Agua Potable Rural de Los Choros y la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros. Accediendo a una solicitud de Andes Iron, el Tribunal Ambiental de Antofagasta requirió a la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) para que le informe sobre “la supuesta compatibilidad del proyecto Dominga con la biodiversidad que sustenta el Sistema Bahía de Coquimbo”. Ante esto, desde Alianza Humboldt explicaron que la compatibilidad de un proyecto con el plan regulador jamás será razón suficiente para aprobar un proyecto, de lo contrario, no tendría sentido la existencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). “Parece una jugada un poco desesperada de Andes Iron haber solicitado a destiempo, fuera de los plazos procesales una medida para mejor resolver que además no se justifica dado el estado actual del procedimiento, la información que requiere el tribunal para tomar su decisión se encuentra en cada uno de los informes técnicos que entregaron las diversas reparticiones durante el proceso de evaluación ambiental”, señaló la abogada de la Defensoría Ambiental. “Hay que recordar que el Plan Regulador Intercomunal (PRI) de la provincia de Elqui que permite la instalación de puertos y que menciona Andes Iron fue modificado recién en diciembre de 2018, cuando el proyecto Dominga ya estaba rechazado, de hecho, el PRI anterior recomendó preferentemente actividades sustentables debido a la particular riqueza en biodiversidad del Archipiélago Humboldt”, comentó Nancy Duman, coordinadora de Alianza Humboldt Atacama / Coquimbo. Esta es la segunda vez que el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, integrado por los ministros Fabrizio Queirolo, Jasna Pavlich y Juan Opazo, revisa el caso Dominga. En abril de 2018 falló que el proyecto de Andes Iron se volviera a votar en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, pero quienes se oponen al proyecto apelaron ante la Corte Suprema, instancia que estableció que el rechazo fue totalmente legal, ordenando al Tribunal Ambiental a revisar nuevamente el caso, enfocándose solo en los aspectos técnicos y ambientales. Foto @Lautaro Carmona

