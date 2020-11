997bb30d3a

741ad8b709

Nacional Política Proceso Constituyente Francisco Huenchumilla: “El exministro Pérez se dedicó a hacer política de trincheras” El senador DC por La Araucanía acusó que el ahora exministro del Interior se encerró en La Moneda sin generar instancias de diálogo que pudieran descomprimir las diversas crisis que se generaron durante sus casi cien días al frente del gabinete de Sebastián Piñera. “Eso, simplemente, le pasó la cuenta”, aseguró el parlamentario. Diario Uchile Miércoles 4 de noviembre 2020 10:04 hrs. Me Gusta Compartir

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el senador de la Democracia Cristiana por La Araucanía, Francisco Huenchumilla, se refirió a la reciente renuncia del ahora exministro del Interior Víctor Pérez, luego que se aprobara en la Cámara la acusación constitucional en su contra. Huenchumiila señaló que esta renuncia demuestra lo debilitado políticamente que está el gobierno. Lo que reflejaría que estamos con un sistema político presidencialista que no tiene las herramientas para resolver este tipo de conflictos que se generan al interior del sistema político nacional. Por lo mismo, el parlamentario espera que en el proceso constituyente y futura Constitución se generen las herramientas que permitan a los sucesivos gobiernos tener formas de salida a las crisis que no generen tanta tensión a nivel político. “Algo está fallando, yo espero que el nuevo proceso constituyente nos permita tener un sistema político mucho más equilibrado, con mayores válvulas de escape y no simplemente que hoy día estamos metidos en un callejón muy complejo” El senador de la Falange criticó que este gobierno apueste todas sus fichas a la mantención de la seguridad pública, y que ese sea su objetivo a la hora de abordar las protestas sociales y las legítimas demandas de la sociedad en su conjunto. Además, fustigó a la derecha por no aceptar que tenemos un profundo conflicto social desde octubre de 2019, pero que venía incubándose de mucho tiempo atrás, sólo que maquillado por un supuesto bienestar económico. En este sentido, Huenchumilla sostuvo que el gobierno ha utilizado a Carabineros como forma de reprimir las manifestaciones en vez de entenderlas, y que esto ha arrastrado a la institución uniformada al desprestigio, sin embargo reconoció que el problema con Carabineros es de larga data y no sólo se le debe achacar al gobierno de Piñera. “Esta crisis venía incubada desde antes y nadie le puso el cascabel al gato y, en consecuencia, hoy día nos encontramos con una crisis institucional y estamos viendo en el Senado, con varios proyectos que tenemos, de qué manera se produce la reforma a Carabineros que es una cuestión pendiente, más allá de la derecha, es una cuestión de Estado porque necesitamos una policía moderna con cultura democrática, que le dé a la seguridad un marco distinto”. Francisco Huenchumilla señaló que ha quedado en evidencia la deficiente gestión política de este gobierno, la cual calificó como “gerencial”, que entonces aplica ciertos principios de la gestión empresarial, pero que ha quedado más que demostrado que no sirven a la hora de administrar un Estado. En este sentido, añadió que una gestión política que busque ser exitosa debe ser dialogante con el resto de los actores, cuestión que, a su juicio, cuando esto se ha dado, el apoyo a la gestión gubernamental tiende a ser transversal, lo que no ocurre en el caso del actual gobierno. Y es precisamente este el punto fundamental para el senador por La Araucanía del cual careció el saliente jefe de gabinete, quien careció de esta cualidad lo que, finalmente, selló su destino en sus labores ministeriales: “El ministro Pérez fracasó en encerrarse en La Moneda, con una política de trincheras. Eso, simplemente, le pasó la cuenta en La Araucanía, en Carabineros, con los camioneros, y entonces por eso fue acusado y prosperó la acusación constitucional, entre otras razones.” Huenchumilla reconoció que los cargos de ministros políticos son los más difíciles de ejercer, pero para hacer más llevadera la gestión es indispensable que el gobierno en su conjunto tenga una hoja de ruta clara sobre la cual navegar, y en eso la figura del Presidente es clave, y desde su punto de vista es esta la carencia más palpable. De hecho, el senador DC aseguró que el problema más grande a nivel de gobierno que estamos presenciando en la actualidad es el de no querer darse cuenta que el modelo socio-económico que por años han defendido ya se agotó, y eso sería la explicación macro del comportamiento actual de la Administración Piñera, y que se refleja en el errático navegar del gobierno. “Lo que no puedes dejar de tener es darte cuenta cuando tu modelo se agotó por distintas razones, entonces no te das cuenta de que mantener los lineamientos centrales de la estructura que hizo la Constitución de Pinochet, de la Dictadura en los 80, entonces el problema te revienta en la cabeza y eso fue el déficit de la derecha, de los empresarios que no han querido darse cuenta que esto se agotó”. Finalmente, Francisco Huenchumilla hizo un llamado al gobierno a que se enfoque en sacar adelante la primera parte del proceso constituyente, pero sin buscar sacar réditos políticos mezquinos, “con la calculadora en la mano” y buscando sólo generar las condiciones que apunten a mantener el statu quo, cuestión que ya ha demostrado ser el origen de todos los conflictos y crisis sociales y políticas del último año.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el senador de la Democracia Cristiana por La Araucanía, Francisco Huenchumilla, se refirió a la reciente renuncia del ahora exministro del Interior Víctor Pérez, luego que se aprobara en la Cámara la acusación constitucional en su contra. Huenchumiila señaló que esta renuncia demuestra lo debilitado políticamente que está el gobierno. Lo que reflejaría que estamos con un sistema político presidencialista que no tiene las herramientas para resolver este tipo de conflictos que se generan al interior del sistema político nacional. Por lo mismo, el parlamentario espera que en el proceso constituyente y futura Constitución se generen las herramientas que permitan a los sucesivos gobiernos tener formas de salida a las crisis que no generen tanta tensión a nivel político. “Algo está fallando, yo espero que el nuevo proceso constituyente nos permita tener un sistema político mucho más equilibrado, con mayores válvulas de escape y no simplemente que hoy día estamos metidos en un callejón muy complejo” El senador de la Falange criticó que este gobierno apueste todas sus fichas a la mantención de la seguridad pública, y que ese sea su objetivo a la hora de abordar las protestas sociales y las legítimas demandas de la sociedad en su conjunto. Además, fustigó a la derecha por no aceptar que tenemos un profundo conflicto social desde octubre de 2019, pero que venía incubándose de mucho tiempo atrás, sólo que maquillado por un supuesto bienestar económico. En este sentido, Huenchumilla sostuvo que el gobierno ha utilizado a Carabineros como forma de reprimir las manifestaciones en vez de entenderlas, y que esto ha arrastrado a la institución uniformada al desprestigio, sin embargo reconoció que el problema con Carabineros es de larga data y no sólo se le debe achacar al gobierno de Piñera. “Esta crisis venía incubada desde antes y nadie le puso el cascabel al gato y, en consecuencia, hoy día nos encontramos con una crisis institucional y estamos viendo en el Senado, con varios proyectos que tenemos, de qué manera se produce la reforma a Carabineros que es una cuestión pendiente, más allá de la derecha, es una cuestión de Estado porque necesitamos una policía moderna con cultura democrática, que le dé a la seguridad un marco distinto”. Francisco Huenchumilla señaló que ha quedado en evidencia la deficiente gestión política de este gobierno, la cual calificó como “gerencial”, que entonces aplica ciertos principios de la gestión empresarial, pero que ha quedado más que demostrado que no sirven a la hora de administrar un Estado. En este sentido, añadió que una gestión política que busque ser exitosa debe ser dialogante con el resto de los actores, cuestión que, a su juicio, cuando esto se ha dado, el apoyo a la gestión gubernamental tiende a ser transversal, lo que no ocurre en el caso del actual gobierno. Y es precisamente este el punto fundamental para el senador por La Araucanía del cual careció el saliente jefe de gabinete, quien careció de esta cualidad lo que, finalmente, selló su destino en sus labores ministeriales: “El ministro Pérez fracasó en encerrarse en La Moneda, con una política de trincheras. Eso, simplemente, le pasó la cuenta en La Araucanía, en Carabineros, con los camioneros, y entonces por eso fue acusado y prosperó la acusación constitucional, entre otras razones.” Huenchumilla reconoció que los cargos de ministros políticos son los más difíciles de ejercer, pero para hacer más llevadera la gestión es indispensable que el gobierno en su conjunto tenga una hoja de ruta clara sobre la cual navegar, y en eso la figura del Presidente es clave, y desde su punto de vista es esta la carencia más palpable. De hecho, el senador DC aseguró que el problema más grande a nivel de gobierno que estamos presenciando en la actualidad es el de no querer darse cuenta que el modelo socio-económico que por años han defendido ya se agotó, y eso sería la explicación macro del comportamiento actual de la Administración Piñera, y que se refleja en el errático navegar del gobierno. “Lo que no puedes dejar de tener es darte cuenta cuando tu modelo se agotó por distintas razones, entonces no te das cuenta de que mantener los lineamientos centrales de la estructura que hizo la Constitución de Pinochet, de la Dictadura en los 80, entonces el problema te revienta en la cabeza y eso fue el déficit de la derecha, de los empresarios que no han querido darse cuenta que esto se agotó”. Finalmente, Francisco Huenchumilla hizo un llamado al gobierno a que se enfoque en sacar adelante la primera parte del proceso constituyente, pero sin buscar sacar réditos políticos mezquinos, “con la calculadora en la mano” y buscando sólo generar las condiciones que apunten a mantener el statu quo, cuestión que ya ha demostrado ser el origen de todos los conflictos y crisis sociales y políticas del último año.