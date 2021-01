e0d6da13be

Derechos Humanos Gustavo Gatica: "No puede ser que alguien te dispare y no pase nada" El joven estudiante reflexionó sobre su vida este último año, y respecto de quien ha sido sindicado como el autor de los disparos que lo dejaron ciego: el ex teniente coronel Claudio Crespo Guzmán. Diario UChile Lunes 25 de enero 2021

Este domingo, el joven estudiante universitario, aficionado a la fotografía y una de las víctimas de trauma ocular que dejó el estallido social, Gustavo Gatica, conversó con la periodista y Premio Nacional de Periodismo, Mónica González, en la primera entrevista televisiva que da luego de la fatídica tarde del 8 de noviembre de 2019, día en que quedó ciego producto de los disparos de perdigones perpetrados por funcionarios de Carabineros. El la conversación emitida en el programa Pauta Libre de La Red, Gustavo Gatica se refirió al proceso que ha vivido a partir de aquella experiencia y a las reflexiones que le ha dejado este último año, respecto de la institución de Carabineros en general, pero también frente al que ha sido sindicado por la Fiscalía como el autor de los disparos que lo dejaron ciego: el ex teniente coronel Claudio Crespo Guzmán. “Existe una rabia hacia la institución de Carabineros, son años de abuso (…) Cuando estás metido en las marchas y te das cuenta cómo ellos actúan, impunemente además, obviamente que se va acumulando esa rabia“, sostuvo el joven estudiante y aficionado a la fotografía. “Es una molestia constante, el ver que ellos hagan estas cosas y no pase nada además”, dijo Gatica. “No sé si el sentimiento es ira, pero es como decir que no puede ser así, no puede ser que ellos te disparen. Al momento en que a mi me dispararon, el 8 de noviembre, ya habían como 200 víctimas de trauma ocular y nada había pasado todavía. Bueno, hoy en día tampoco ha pasado mucho. La sensación de que no pasa nada, eso al final es algo que uno va guardando y guardando”, reflexionó el estudiante de psicología. “Mi caso y el de Fabiola se hubiera resuelto en un mes o menos, si las grabaciones estaban, los mismos carabineros mencionan quién fue. El caso de Anthony, en el Mapocho, a los dos días el carabineros estaba preso, en prisión preventiva, porque había mucha gente grabando y había mucha evidencia. Por eso el blanco de la policía es intentar sacar a los medios audiovisuales”, agregó Gatica. La periodista Mónica González le preguntó por su sentir hacia el ex teniente coronel Claudio Crespo, sindicado como autor de los disparos que lo dejaron ciego, y las sensaciones que le quedan a poco más de un año de aquella fatídica tarde. “Es difícil dar una explicación y es algo que yo en lo personal también le he dado muchas vueltas. Mi caso igual se volvió súper simbólico de la violencia de los carabineros y creo que no es azaroso que justo la persona que a mi me disparó sea uno de los que entrenan a los carabineros, un instructor de cómo ocupar esa arma. Y es cuático, porque en la revuelta popular chilena, a nivel mundial el símbolo son los ojos, y el hecho de que yo haya perdido la visión a raíz de perdigones de alguien que sea instructor dice mucho también. Él ese día disparó un montón, no tengo la cifra exacta, mientras un carabinero que estaba al lado de él disparó cero veces, otro disparó dos veces. Entonces, creo que igual hay una culpa de parte de él“, indicó Gatica. Consultado por las últimas imágenes que recuerda de aquella fatídica tarde del 8 de noviembre de 2019, Gustavo Gatica señaló que lo que más rescata es el compañerismo que se vivió en esa jornada, destacando a personas desconocidas que lo ayudaron inmediatamente después de recibir los disparos. “Es una imagen bien de apañe entre la gente que estaba ahí. Siempre me he quedado con eso. El compañerismo que se vive en una protesta es muy cuático. En el momento en que me disparan, yo me doy vuelta, sin ver nada obviamente, y me toman dos personas que yo no conocía, porque justo en ese momento estaba solo. Ellos dos me llevan hasta un puesto de salud, se quedó uno de ellos y me dice que me quede tranquilo, que no me va a dejar solo, y hasta el día de hoy estamos en contacto. Él me acompañó en la ambulancia, en la clínica, se contactó con mi familia. Entonces, yo siempre he rescatado eso de lo que viví, que en el mundo hay gente que te puede hacer mucho daño, pero también hay otros que te pueden ayudar desinteresadamente“, sostuvo Gatica. A modo de reflexión, Mónica González le preguntó al joven estudiante de psicología qué sensaciones le quedan de la institución de Carabineros y si guarda algún tipo de rencor con Crespo o la policía en general. “Soy de las personas que cree que hay que reformar la policía desde la base, cambiarle el nombre y todo, y recién ahí van a empezar a sanar un poco esa sensación que muchos llevamos dentro. Yo no tengo rencor con la institución“, aseguró. “Es extraña la sensación. Yo tengo la certeza de que él (Claudio Crespo) disparó con el fin de dañarnos. No sé si en particular a mi o a todos los que estábamos ahí, pero el hecho de que haya disparado tantas veces, tampoco era un cabo que acababa de aprender a usar el arma, entonces tampoco puedo decir que era alguien que no sabía lo que hacía”, agregó Gatica. “Él lo hizo para provocarnos daño. Entonces se me hace difícil empatizar con él. Sin embargo, también creo que es parte de una institución que está enferma. Eso no lo exime de responsabilidad, pero es un punto a analizar también (…) Es difícil de analizar, pero viéndolo desde afuera lo veo así. Probablemente nació en una familia uniformada, no quiero entrar a eso, pero nació en esa realidad y es parte de un sistema”, concluyó el joven de 22 años.

