Migración Nacional Política Colchane: El complejo desafío que enfrenta Rodrigo Delgado como ministro del Interior Este martes, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, arribó a la localidad de Colchane para enfrentar personalmente la crisis migratoria en la frontera norte. Rocío Olivares Mardones Martes 9 de febrero 2021 13:11 hrs.

Este martes, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, arribó a la localidad de Colchane junto al ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand; y el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, para enfrentar personalmente la crisis migratoria en la frontera norte. La crisis humanitaria que vive hace días la comuna de Colchane, localidad cercana a la frontera con Bolivia. ha sobrepasado de todas formas a los habitantes y autoridades de la zona, pues en un corto período de tiempo la zona ha recibido a más de mil 800 migrantes; la mayoría provenientes de Venezuela, quienes han cruzado por pasos no habilitados. Para una localidad cuya población no supera las mil 500 personas, es evidente que esta sobrepoblación espontánea ha causado graves problemas tanto para los habitantes locales como para los propios inmigrantes, quienes han visto un severo impacto en su calidad de vida. Para estos efectos, el gobierno ya ha dispuesto un reforzamiento de personal policial en la zona para una mejor custodia de las fronteras, y ha dado curso a un decreto que facilita el despliegue de personal militar para colaborar con Carabineros en labores fronterizas. “Agradecer la presencia de todos los que han colaborado en poner en práctica durante los últimos días, la colaboración conjunta entre las policías y las Fuerzas Armadas. Este trabajo culmina con la publicación del decreto 265, hoy nos da ciertas herramientas más, no todas las quisiéramos. Además, cuando se promulgue la Ley de Migración a fines de marzo, vamos a tener muchas más herramientas”, manifestó el ministro del Interior. Es por esta razón que Delgado, así como distintos organismos de derechos humanos, han viajo a fiscalizar el funcionamiento de los protocolos establecidos. “El tema es tan importante como es, por ejemplo, poder comunicarse en conjunto, poder patrullar también en conjunto, poder ocupar medios tecnológicos para poder trabajar y dar aviso cuando, por ejemplo, con un avión no tripulado o un dron que sea capaz de detecta a la distancia personas que vienen aproximándose a la frontera. Así, de esta manera, el ejército podrá dar aviso a Carabineros para que se adapte el procedimiento y se logre tener un control disuasivo en la frontera. Esto quiero aclarar ya está ocurriendo, ya ha tenido resultados y, por supuesto, esto es parte de un proceso, que tampoco puede ser de la noche de la mañana”, manifestó Delgado. También agregó que quienes quieran pasar por un paso irregular y de manera clandestina, no serán regularizados, no van a tener un carnet de identidad, no van a tener nada que pueda generar esas expectativas que les han generado bandas internacionales. Finalmente, las autoridades están analizando la opción de habilitar residencias sanitarias para que todas aquellas personas que logren entrar al país, puedan realizar sus cuarentenas preventivas correspondientes.

