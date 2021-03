71a88304f7

Covid-19 Política Alejandro Guillier y crisis por Covid-19: “El problema es el liderazgo político, es Sebastián Piñera” El senador por la Región de Antofagasta se refirió a la posibilidad de postergar las elecciones del 10 y 11 de abril y responsabilizó de la crisis actual al gobierno y su falta de claridad respecto de la pandemia. Diario Uchile Martes 30 de marzo 2021 10:22 hrs.

play pause Descargar En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador por la Región de Antofagasta, Alejandro Guillier, se refirió a la posibilidad de postergar las elecciones del 10 y 11 de abril próximo y a la crisis que se vive por el aumento de los contagios de Covid-19. Respecto del estado actual de la crisis sanitaria, el parlamentario señaló que “es necesario asumir que esta es una crisis multisistémica, pero es evidente que lo primero es tener liderazgos, un país que sabe adónde va y que enfrenta de forma unida una pandemia, con la urgencia de la situación sanitaria, pero al mismo tiempo, saber mover la economía para que el país no se quede sin recursos para enfrentar la enfermedad, es difícil separar los temas pero si hay un punto de partida lo primero es controlar la pandemia”. En ese sentido, el excandidato presidencial reconoció que “la oposición, al igual que el gobierno, ha tenido una crisis de liderazgo. El año pasado fue demasiado tímida, planteó muchas veces tener un ingreso familiar de emergencia, también fortalecer las pymes, pero tampoco se hizo la presión necesaria”. Siguiendo ese punto el senador Guillier recalcó que “creo que Yasna Provoste está marcando agenda en ese sentido, ella hizo lo correcto dado que antes de ir a La Moneda rayó la cancha y no dejó que el Presidente fuera el que pusiera la música al gusto de él(…) Solo tiene sentido postergar las elecciones si se adopta una medida de shock para controlar los contagios y una estrategia consistente y coherente por parte del gobierno”. El parlamentario puso énfasis además en la necesidad de cumplir con el calendario electoral para que diversos procesos no sigan sufriendo dilaciones “si esto no se produce se empieza a producir una suerte de desafección con los procesos que vienen, incluido el proceso constitucional. Estamos por postergar un mes y solo por un mes, siempre y cuando se aplique un plan de apoyo a las familias para que se cumpla con las cuarentenas”. Respecto de si existe el consenso a nivel político para avanzar en estos acuerdos, el senador Alejandro Guillier señaló que “en el Congreso hay más consenso del que parece, incluso Mario Desbordes reconoció que la política del gobierno en este sentido ha sido mala. El ministro Paris dijo que la protección social es débil y el propio Lavín con Desbordes hicieron un pacto económico-social en respuesta a la debilidad del gobierno en la materia. Eso abre un espacio posible para llegar a un entendimiento”. En ese sentido, Guillier agregó que “hay que dejar los partidismos de lado, el país está en una emergencia, en una catástrofe multisistémica, pero el eje donde hay que partir es la pandemia. Pero no se puede exigir a la gente que no salga a trabajar si no tiene cómo mantener a la familia. Se debe garantizar un ingreso familiar y propiciar el aislamiento social”. El senador Guillier se refirió además al rol que ha jugado el gobierno durante la pandemia y apuntó a que “en La Moneda nunca han mostrado sentido común. Lo dijo el ministro Mañalich y también el ministro Paris que siempre se han sentido presionados por otros intereses(…) Hay que tener políticas de largo plazo, por ejemplo, para apoyar a las Pymes y recuperar los emprendimientos perdidos, pero lo que ocurre es que las medidas del gobierno van contra el sentido común y terminan favoreciendo a las grandes empresas. Este gobierno sostiene la tesis que hay que ayudar a las grandes empresas porque arrastran la economía y ese es un profundo error”. Finalmente, el senador Alejandro Guillier se refirió al rol que ha jugado el segundo piso de La Moneda en la crisis y en particular la figura de Cristián Larroulet, en ese sentido señaló que “influye más que los ministros, entonces ellos quedan descolocados. Yo incluso he respaldado a los ministros de Salud porque están presionados por todos lados y nadie apunta a la figura del Presidente. Un presidente que incluso en medio de la pandemia ha estado involucrado en negocios turbios, tomando decisiones inconsultas y luego habla de que estamos batiendo récords de vacunación pero pide prorrogar el estado de emergencia. Entonces, el problema es el liderazgo político, es Sebastián Piñera, tenemos un presidente que no entiende a su país“. Foto: Agencia Uno.

