24cb72eb99

885acbd810

Covid-19 Nacional Trabajadores de la salud insisten en no aplicar pase de movilidad del Gobierno Desde la Fenats respaldaron la decisión del Colegio Médico de retirarse de la Mesa Social del Covid a raíz de la implementación de esta medida que a su juicio “traerá mayores problemas”. Raúl Martínez Martes 1 de junio 2021 13:42 hrs. Me Gusta Compartir

La presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, Patricia Valderas, expresó su apoyo a la decisión del Colegio Médico de retirarse de la Mesa Social del Covid luego que el Ministerio de Salud implementara un pase de movilidad para las personas no importando la fase en la que esté cada comuna. La dirigenta indicó que la determinación del Minsal es perjudicial y traerá más problemas que el cuestionado permiso de vacaciones que terminó por provocar más contagios entre la población. Para Valderas “lo mejor que podría hacer el ministro de Salud es revertir la medida y esperar un poco para poner en práctica el pase de desplazamiento, o las consecuencias podrían ser desastrosas”. Además, explicó que las cifras de fallecidos diarios y la gran cantidad de contagios demuestran que permitir la movilidad de las personas es un error en este momento. “El sistema de salud no cuenta con los medios suficientes para hacerse cargo de ellos. Claramente, no es el mejor momento para entregar mayor libertad de desplazamiento a la gente aunque esté vacunada, ya que esto no impide que contraigan la enfermedad ni que la contagien a otros”, precisó. A los problemas de materiales, la presidenta de la Fenats sumó el precario sistema de trazabilidad que tiene el país y que no permite conocer a los eventuales contactos estrechos de las personas que son diagnosticadas con el Covid 19. Valderas precisó que “la gente debe saber que no hay ventiladores suficientes, ni equipos médicos especializados que den abasto, el personal está sobrepasado y agotado, no es prudente arriesgarnos”.

La presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, Patricia Valderas, expresó su apoyo a la decisión del Colegio Médico de retirarse de la Mesa Social del Covid luego que el Ministerio de Salud implementara un pase de movilidad para las personas no importando la fase en la que esté cada comuna. La dirigenta indicó que la determinación del Minsal es perjudicial y traerá más problemas que el cuestionado permiso de vacaciones que terminó por provocar más contagios entre la población. Para Valderas “lo mejor que podría hacer el ministro de Salud es revertir la medida y esperar un poco para poner en práctica el pase de desplazamiento, o las consecuencias podrían ser desastrosas”. Además, explicó que las cifras de fallecidos diarios y la gran cantidad de contagios demuestran que permitir la movilidad de las personas es un error en este momento. “El sistema de salud no cuenta con los medios suficientes para hacerse cargo de ellos. Claramente, no es el mejor momento para entregar mayor libertad de desplazamiento a la gente aunque esté vacunada, ya que esto no impide que contraigan la enfermedad ni que la contagien a otros”, precisó. A los problemas de materiales, la presidenta de la Fenats sumó el precario sistema de trazabilidad que tiene el país y que no permite conocer a los eventuales contactos estrechos de las personas que son diagnosticadas con el Covid 19. Valderas precisó que “la gente debe saber que no hay ventiladores suficientes, ni equipos médicos especializados que den abasto, el personal está sobrepasado y agotado, no es prudente arriesgarnos”.