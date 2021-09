df53b9a561

Nacional Jorge Baradit advierte por amenazas contra convencionales El representante del distrito 10 criticó lo que afirma es una actuación generada por los propios convencionales de ultraderecha. “A ese sector nunca le ha importado hundir el barco si no va en la dirección que ellos quieren”, comentó. Raúl Martínez Jueves 2 de septiembre 2021 11:21 hrs. Me Gusta Compartir

Dos amenazas de muerte ha recibido el convencional Jorge Baradit a la salida del edificio del Congreso Nacional donde funciona la Convención Constituyente por parte de grupos de ultra derecha que también han intentado agredirlo en repetidas ocasiones. A él se suman las agresiones que ha enfrentado la convencional Francisca Linconao, todo muy cerca de funcionarios de Carabineros que custodian el histórico edificio de calle Compañía. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Jorge Baradit indicó que entiende que la inacción policial podría deberse a la propuesta de la comisión de Derechos Humanos de eliminar a la institución, pero recordó que ellos tienen un mandato que ahora no están cumpliendo. “Carabineros no ha tenido, no sé si cuentan con algún tipo de instrucción, pero los hechos de la machi Linconao y los hechos de agresión en mi contra ocurrieron a tres, cuatro metros de un piquete de cinco, seis carabineros que están a la entrada y no hicieron nada, miraron esta situación”, relató. A eso agrega que “yo he sido amenazado de muerte dos veces a la salida y lo único que yo pude ver ayer fue a carabineros conversando animadamente con cuatro, cinco de estos tipos que ya los tenemos individualizados, dos de ellos incluso sin mascarilla. Y carabineros no les dijo nada, no les cursó ningún parte, estuvo conversando con ellos, yo supongo que pidiéndoles por favor que no molestaran más a los convencionales. No vimos ningún piquete de represión, un piquete de protección, nada. Es bien curioso lo que está pasando afuera de la convención”. Baradit agregó que la violencia es entendible cuando un grupo poderoso como la derecha chilena ha ostentado el poder durante más de 200 años y ahora se les están quitando sus privilegios, además de perder el respaldo de la ciudadanía en las últimas votaciones, sumado a la falta de propuestas serias para el futuro del país. Sin embargo, lamentó que estos hechos se generen por declaraciones de los propios integrantes de la Convención que provocan manifestaciones de sectores extremos. “Lo que sentimos es que hay grupos pequeños, organizados, de un sector bien definido. Incluso hemos hecho una trazabilidad de estos eventos y están relacionados directamente con convencionales de ultraderecha, que es más grave. Convencionales que hacen una declaración que es apoyada por la prensa y luego reforzada por ellos y de inmediato viene una actividad o un acto donde se producen agresiones. Es bien preocupante porque se enmarca dentro de una lógica de sabotaje de un grupo de la derecha y de la ultraderecha”. El escritor y convencional por el distrito 10 recordó además lo ocurrido con una convencional en la Región de Coquimbo donde fue rodeada por un grupo de evangélicos que la increpó por su apoyo a la “endemoniada” Elisa Loncon, presidenta de la Convención Constituyente, algo que dijo provoca preocupación al interior de la instancia que redacta la nueva Carta Fundamental para el país. “La historia nos dice que la derecha chilena no tiene ningún empacho en matar generales si quiere detener un proceso. Estamos un poco preocupados de que quieran reeditar viejas prácticas de bloqueo, de sabotaje y de dispararle al fondo del bote porque la verdad es que a ese sector nunca le ha importado hundir el barco si no va en la dirección que ellos quieren”, concluyó Baradit.

