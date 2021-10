FAMFEST: el certamen que busca incentivar las artes escénicas entre niños, niñas y adolescentes

El Festival Internacional de Teatro Familiar (FAMFEST) surgió en 2007 al alero de Teatro Mori con un claro desafío: transformarse en un espacio de difusión y promoción de aquellas obras dirigidas a un público muchas veces marginado de las políticas culturales, es decir, los niños, niñas y adolescentes. Con ese objetivo, el certamen no sólo se transformó en una plataforma clave dentro de la programación artística de cada año, sino que también, se posicionó como una experiencia capaz de incentivar la creación de audiencias. Por ello, en el marco de su versión número 14 y frente a la reapertura de los espacios culturales, el evento preparó una edición en la que destacan 50 funciones presenciales y 11 obras en formato virtual. Bajo el lema “En FAMFEST estamos todxs”, la actividad contempla creaciones de distintas características artísticas y formatos. Andrea Pérez de Castro, directora del festival, sostiene que el gran objetivo de esta edición es que “los niños, niñas y adolescentes puedan volver a disfrutar de proyectos artísticos al aire libre y en salas de teatro para empezar a recuperar una nueva vida”. “Nuestra convocatoria apunta a una diversidad de técnicas e historias. Nuestro mayor énfasis está en obras de alta calidad artística y de factura, que también lleguen a distintos grupos etáreos y que, efectivamente, no contravengan nuestro lema. Ese es nuestro gran eje curatorial”, explicó la gestora. En esta oportunidad, FAMFEST cuenta con una cartelera en la que destacan cuatro estrenos: El hámster del presidente de Teatro y su doble, Cyclo de Aranwa, Frankenstein de Viaje inmóvil y El viaje sin huella de Danza Terka. A esta oferta se suman reestrenos como Isabel Patapelá de Los patapelá, Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar de Teatro del canto, Mocha Dick de La mona ilustre, Capac Ñan, el camino del Inca en Chile de Tryo teatro banda y Lucila, luces de Gabriela de Teatro de ocasión, entre otros montajes. Esta cartelera presencial llegará a diferentes localidades del país como La Pintana, Curacaví, Ovalle, Biobío y Quillota. En tanto, respecto de la oferta virtual, figuran Estrellado del Colectivo artístico Circo Virtual, Mi cuerpo celeste de la Compañía Malamute y tres cortometrajes teatrales del Festival Avanti: Fase rem, Las calugas, una historia de circo y La fábrica de gente. Este contenido estará disponible de manera gratuita en las distintas plataformas del festival. Según Andrea Pérez de Castro, durante los últimos años, el certamen ha crecido de manera considerable, sin embargo, comenta que la pandemia significó un retroceso, sobre todo porque durante la crisis sanitaria no se ha podido cumplir con la cuota internacional que caracteriza a FAMFEST. No obstante, adelanta que en 2022 el festival retomará ese trabajo, trasladándose, de forma definitiva, al mes de octubre. “El festival no va a ser más en vacaciones de invierno. Queremos tomarnos el mes de octubre y en 2022 queremos tener una cartelera con un fuerte énfasis tanto en el público general los fines de semana como en la semana con una campaña escolar, donde podamos llegar a una gran cantidad de colegios”, dice. Para la gestora, es fundamental mantener un trabajo con los niños, niñas y adolescentes, ya que las audiencias jóvenes son claves para el “desarrollo del país”. “Es una lástima que muchos espacios no tengan un foco en las audiencias jóvenes, pero nosotros trabajamos fuertemente en eso y hay grandes compañías de teatro que también están trabajando en audiencias jóvenes, porque se han dado cuenta que entre los 0 y 16 años es fundamental el desarrollo”. “Además, los niños, niñas y adolescentes se merecen ser tratados igual que los adultos y merecen tener espectáculos de calidad. Ahí hay un pendiente gigante, porque las políticas culturales no están enfocadas en ellos. Hasta hace cinco años atrás, en los fondos concursables no había ninguna obra ganadora para audiencias jóvenes y la Muestra de Dramaturgia tampoco tiene un énfasis en ello (…). Esto no debería ser privatizado sino que debería ser una política pública y, es más, nosotros deberíamos ser un apoyo”, plantea. El FAMFEST se realizará hasta el 31 de octubre. Las entradas para las funciones presenciales pueden ser adquiridas por medio del sistema Puntoticket. Mientras, la programación digital estará disponible en las distintas plataformas virtuales del certamen. Más información aquí.

