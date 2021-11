Alberto Mayol: “El discurso de Gabriel Boric debe cambiar radicalmente”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el sociólogo Alberto Mayol, se refirió a los resultados de las elecciones de este domingo 21 de noviembre y las posibilidades que tienen las candidaturas de José Antonio Kast y Gabriel Boric de alcanzar la presidencia de la República. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de la alta votación cosechada por el candidato de la extrema derecha, Mayol señaló que “hay dos dimensiones y cada una de esas dimensiones tiene distintas variables. Una de esas dimensiones es que las elecciones son elecciones y tienen condiciones de saber jugar lo que es una elección y esta variable sin ser la principal en la lógica electoral es muy importante porque en el tiempo de la elección lo que importa es que haya un comportamiento acorde a ello”. El analista agregó que “si uno mira la franja de Parisi, de baja factura, parecido a la venta de productos por televisión, es una campaña muy eficiente, extraordinaria desde el punto de vista de la búsqueda de los enganches para que la gente vote y la de Kast es la segunda en calidad, toma riesgos y hace un largo periplo por el tema de la migración. Todos sabemos que es antimigrante, pero pareciera que no lo es hasta que finalmente dice por qué está en contra de la migración y dice que es para proteger a los migrantes“. El escritor recalcó además que “el centro político queda reemplazado por una conducta antipolítica. O sea, el centro político no existe, lo que existe es un grupo de personas grande que, sencillamente considera que la problemática que tiene Chile es que los políticos son un cáncer y deben ser extintos y en esa dinámica crece la opción de Parisi y parte también de la votación de José Antonio Kast”. Alberto Mayol puntualizó además en un segundo fenómeno que calificó de “más delicado” y que consiste “en que la Convención Constituyente no ha sido una herramienta relevante para consolidar el cambio social y político. Esto es bien importante porque, desde que la Convención aparece en julio, de ahí para adelante vemos crecer el desarrollo de las ideas en contra de los cambios sociales en Chile. Cuando la Convención fue una hipótesis, siempre estuvo presente las ideas de cambio social”. A juicio del sociólogo esto se explica porque “la Convención lleva cuatro meses haciendo un reglamento y no da un contenido concreto al cambio político y social. Hay una ausencia de un proyecto político competitivo. Estamos en un momento de cambio de paradigmas y tienes que tener la capacidad de aquello y hay que saber que algunas variables de fondo han tenido un cambio, es decir, la gente empieza a mirar con otro ojos temas como el enriquecimiento, donde se ha visto un cambio respecto de su la riqueza proviene del mérito o de una injusticia, ahora eso está 50 a 50”. “Las transformaciones siempre representan un desafío muy difícil. Si tu velocidad de nacimiento de lo nuevo es menor de la velocidad en que está muriendo lo viejo, entonces tienes un problema, porque no vas a ser capaz de conducir ese proceso y los conservadores van a aprovechar esos momentos con mucha claridad”, agregó Mayol. Respecto de la forma en la que Gabriel Boric podría revertir este escenario en un mes de campaña, Mayol señaló que “es necesario poner muros de contención al votante de centro derecha. Ponerlos en el dilema que la derecha no lo está poniendo, porque la derecha se entrega fácilmente a la ultra derecha y eso ha sido desde siempre en toda Latinoamérica”. Siguiendo ese punto, el sociólogo agrega que “para eso tienes que poner el filtro, por ejemplo, Sebastián Sichel aprobó irrestrictamente el cambio constitucional, ¿es tan poco importante eso que va a ir a apoyar a alguien que está en contra del cambio constitucional? Por ejemplo, Franco Parisi dijo asamblea constituyente en su anterior campaña electoral, entonces, primero eso, no te garantiza ganar la elección pero permite ganar un par de días de preguntas al electorado respecto de si se van con quién les diga por quien votaron“. Asimismo, Alberto Mayol plantea que el discurso de Gabriel Boric debe cambiar radicalmente, no puede seguir hablando de temas de democracia y discriminación y tiene que pasar a temas económicos, del modelo, de los empresarios que no permiten los cambios en Chile y avanzar a una postura más conflictiva que él trató de evitar y esa falta de osadía le ha costado caro”. Respecto de la lectura que hace la extrema derecha de las necesidades que manifiesta la ciudadanía, Mayol señaló que “el sentido más profundo de lo humano, por desgracia está bastante más lejos de la poética de lo que pensamos. La poética a veces logra acercarse a aquello, pero lo normal es que el sentido más profundo de lo humano sean cosas simples, por ejemplo, la mayor parte de la gente elije morir lenta y repentinamente y evitar una catástrofe que derive en un riesgo”. El sociólogo recalcó que “efectivamente los temas de sostenibilidad económica del hogar son centrales, esa es la causa real del estallido. Uno tiende a confundirse. Los muchachos que van y saltan el torniquete no son los mismos que legitiman el proceso, los importantes no son los que saltan el torniquete sino que son los que legitiman el proceso, eso es lo masivo. Esa gente se siente interpretada en que fueron demasiados treinta pesos por muchos lados y, por tanto, su economía del hogar es un desastre mientras el Estado está rico”. Por lo mismo agrega que “cuando tu después empiezas a entrar en una fase en la que das una señal de que esas condiciones nadie ve cómo se van a sostener las posibilidades de que las personas tengan una calidad de vida mejor, si eso no tiene solidez empieza a perder legitimidad y presencia. Hay errores importantes en esa dimensión y en eso la derecha tiene un pragmatismo de manual que es mucho más útil que el esfuerzo elusivo, virtualmente poético de la izquierda de tratar de plantear sus temas”. “Este no es un momento para hacer de nuevo un gran discurso al estilo de Allende, este es un buen momento para explicar cómo se puede vivir mejor y cómo se puede vivir mejor de manera real donde las personas podrán comer mejor, donde no vivirán cómo viven y eso requiere de políticas de educación real, de salud real, etc. Por ejemplo, Gabriel Boric viene de la demanda de gratuidad en la educación, ¿Dónde está eso en la agenda de Gabriel Boric? No puedes desprenderte de eso y decir me voy de ahí”, añadió Mayol. Finalmente, respecto de las proyecciones de la segunda vuelta, Alberto Mayol señaló que “yo creo que las posibilidades de José Antonio Kast están por sobre las de Boric hoy. Ahora, José Antonio Kast tiene variables estructurales que no son buenas, la calidad de sus atributos no son buenos, la imagen de que es alguien que merece ser presidente no es buena, la imagen de alguien riesgoso es algo elevado y, por tanto, tiene muchas variables que si uno lo presiona puede chocar consigo mismo”. En ese sentido, recalca Mayol en que “Gabriel Boric diseñó una campaña en la cual no ganó ni un solo voto y eso que ganó muchos votos después de ganar la primaria porque, obviamente, ganó con magia, ganó con épica y eso siempre genera votos nuevos, sin embargo, esos votos los fue perdiendo en el camino y terminó igual. Eso implica que es posible que no sea capaz de crecer y en esas condiciones se hace evidente que es más bien un camino pausado hacia una derrota que tiene un elemento muy importante, dado que la Convención es la única herramienta que se procuró el país para su transformación futura, si José Antonio Kast tiene la capacidad de ponerla en problemas y con ello problematizar la salida del proceso político completo y que deje en situación abortiva todo el escenario”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el sociólogo Alberto Mayol, se refirió a los resultados de las elecciones de este domingo 21 de noviembre y las posibilidades que tienen las candidaturas de José Antonio Kast y Gabriel Boric de alcanzar la presidencia de la República. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de la alta votación cosechada por el candidato de la extrema derecha, Mayol señaló que “hay dos dimensiones y cada una de esas dimensiones tiene distintas variables. Una de esas dimensiones es que las elecciones son elecciones y tienen condiciones de saber jugar lo que es una elección y esta variable sin ser la principal en la lógica electoral es muy importante porque en el tiempo de la elección lo que importa es que haya un comportamiento acorde a ello”. El analista agregó que “si uno mira la franja de Parisi, de baja factura, parecido a la venta de productos por televisión, es una campaña muy eficiente, extraordinaria desde el punto de vista de la búsqueda de los enganches para que la gente vote y la de Kast es la segunda en calidad, toma riesgos y hace un largo periplo por el tema de la migración. Todos sabemos que es antimigrante, pero pareciera que no lo es hasta que finalmente dice por qué está en contra de la migración y dice que es para proteger a los migrantes“. El escritor recalcó además que “el centro político queda reemplazado por una conducta antipolítica. O sea, el centro político no existe, lo que existe es un grupo de personas grande que, sencillamente considera que la problemática que tiene Chile es que los políticos son un cáncer y deben ser extintos y en esa dinámica crece la opción de Parisi y parte también de la votación de José Antonio Kast”. Alberto Mayol puntualizó además en un segundo fenómeno que calificó de “más delicado” y que consiste “en que la Convención Constituyente no ha sido una herramienta relevante para consolidar el cambio social y político. Esto es bien importante porque, desde que la Convención aparece en julio, de ahí para adelante vemos crecer el desarrollo de las ideas en contra de los cambios sociales en Chile. Cuando la Convención fue una hipótesis, siempre estuvo presente las ideas de cambio social”. A juicio del sociólogo esto se explica porque “la Convención lleva cuatro meses haciendo un reglamento y no da un contenido concreto al cambio político y social. Hay una ausencia de un proyecto político competitivo. Estamos en un momento de cambio de paradigmas y tienes que tener la capacidad de aquello y hay que saber que algunas variables de fondo han tenido un cambio, es decir, la gente empieza a mirar con otro ojos temas como el enriquecimiento, donde se ha visto un cambio respecto de su la riqueza proviene del mérito o de una injusticia, ahora eso está 50 a 50”. “Las transformaciones siempre representan un desafío muy difícil. Si tu velocidad de nacimiento de lo nuevo es menor de la velocidad en que está muriendo lo viejo, entonces tienes un problema, porque no vas a ser capaz de conducir ese proceso y los conservadores van a aprovechar esos momentos con mucha claridad”, agregó Mayol. Respecto de la forma en la que Gabriel Boric podría revertir este escenario en un mes de campaña, Mayol señaló que “es necesario poner muros de contención al votante de centro derecha. Ponerlos en el dilema que la derecha no lo está poniendo, porque la derecha se entrega fácilmente a la ultra derecha y eso ha sido desde siempre en toda Latinoamérica”. Siguiendo ese punto, el sociólogo agrega que “para eso tienes que poner el filtro, por ejemplo, Sebastián Sichel aprobó irrestrictamente el cambio constitucional, ¿es tan poco importante eso que va a ir a apoyar a alguien que está en contra del cambio constitucional? Por ejemplo, Franco Parisi dijo asamblea constituyente en su anterior campaña electoral, entonces, primero eso, no te garantiza ganar la elección pero permite ganar un par de días de preguntas al electorado respecto de si se van con quién les diga por quien votaron“. Asimismo, Alberto Mayol plantea que el discurso de Gabriel Boric debe cambiar radicalmente, no puede seguir hablando de temas de democracia y discriminación y tiene que pasar a temas económicos, del modelo, de los empresarios que no permiten los cambios en Chile y avanzar a una postura más conflictiva que él trató de evitar y esa falta de osadía le ha costado caro”. Respecto de la lectura que hace la extrema derecha de las necesidades que manifiesta la ciudadanía, Mayol señaló que “el sentido más profundo de lo humano, por desgracia está bastante más lejos de la poética de lo que pensamos. La poética a veces logra acercarse a aquello, pero lo normal es que el sentido más profundo de lo humano sean cosas simples, por ejemplo, la mayor parte de la gente elije morir lenta y repentinamente y evitar una catástrofe que derive en un riesgo”. El sociólogo recalcó que “efectivamente los temas de sostenibilidad económica del hogar son centrales, esa es la causa real del estallido. Uno tiende a confundirse. Los muchachos que van y saltan el torniquete no son los mismos que legitiman el proceso, los importantes no son los que saltan el torniquete sino que son los que legitiman el proceso, eso es lo masivo. Esa gente se siente interpretada en que fueron demasiados treinta pesos por muchos lados y, por tanto, su economía del hogar es un desastre mientras el Estado está rico”. Por lo mismo agrega que “cuando tu después empiezas a entrar en una fase en la que das una señal de que esas condiciones nadie ve cómo se van a sostener las posibilidades de que las personas tengan una calidad de vida mejor, si eso no tiene solidez empieza a perder legitimidad y presencia. Hay errores importantes en esa dimensión y en eso la derecha tiene un pragmatismo de manual que es mucho más útil que el esfuerzo elusivo, virtualmente poético de la izquierda de tratar de plantear sus temas”. “Este no es un momento para hacer de nuevo un gran discurso al estilo de Allende, este es un buen momento para explicar cómo se puede vivir mejor y cómo se puede vivir mejor de manera real donde las personas podrán comer mejor, donde no vivirán cómo viven y eso requiere de políticas de educación real, de salud real, etc. Por ejemplo, Gabriel Boric viene de la demanda de gratuidad en la educación, ¿Dónde está eso en la agenda de Gabriel Boric? No puedes desprenderte de eso y decir me voy de ahí”, añadió Mayol. Finalmente, respecto de las proyecciones de la segunda vuelta, Alberto Mayol señaló que “yo creo que las posibilidades de José Antonio Kast están por sobre las de Boric hoy. Ahora, José Antonio Kast tiene variables estructurales que no son buenas, la calidad de sus atributos no son buenos, la imagen de que es alguien que merece ser presidente no es buena, la imagen de alguien riesgoso es algo elevado y, por tanto, tiene muchas variables que si uno lo presiona puede chocar consigo mismo”. En ese sentido, recalca Mayol en que “Gabriel Boric diseñó una campaña en la cual no ganó ni un solo voto y eso que ganó muchos votos después de ganar la primaria porque, obviamente, ganó con magia, ganó con épica y eso siempre genera votos nuevos, sin embargo, esos votos los fue perdiendo en el camino y terminó igual. Eso implica que es posible que no sea capaz de crecer y en esas condiciones se hace evidente que es más bien un camino pausado hacia una derrota que tiene un elemento muy importante, dado que la Convención es la única herramienta que se procuró el país para su transformación futura, si José Antonio Kast tiene la capacidad de ponerla en problemas y con ello problematizar la salida del proceso político completo y que deje en situación abortiva todo el escenario”.