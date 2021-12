cac942488d

Nacional Diputados del oficialismo presentaron proyecto para renovar estado de excepción cada 30 días El ingreso de la reforma constitucional surgió en medio de la discusión de una nueva prórroga presidencial para extender la medida en 4 provincias de la Macrozona Sur. Según señalaron representantes mapuche la iniciativa "es un voladero de luces" que no resuelve el problema de fondo. Natalia Palma Martes 7 de diciembre 2021 13:42 hrs.

Con motivo de la discusión en el Congreso sobre una nueva prórroga presidencial para extender el estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur, este lunes diputados oficialistas presentaron una reforma constitucional para la renovación de la medida cada 30 días. De esta manera, el proyecto- de artículo único- ampliaría los actuales 15 días con que rige la medida, mediante la modificación del artículo 42 de la Carta Fundamental. Todo esto ocurre justo cuando la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó esta nueva extensión para las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y Cautín y Malleco, en la Región de La Araucanía, por 70 votos a favor, 49 en contra y tres abstenciones. El diputado de Renovación Nacional por el distrito 23 e impulsor de la iniciativa, Miguel Mellado, apuntó que con la legislación actual se dificultan las acciones que puedan realizar las Fuerzas Armadas en un mediano plazo, por lo que destacó la necesidad de extender la medida. En ese sentido, Mellado sostuvo que “lo que se ha resumido en estos meses, en los cuales tanto por parte del Presidente como de los parlamentarios que han aprobado las dos prórrogas, ya va a ser más difícil a lo mejor hacer prórrogas de 15 días, pero también la planificación que hagan las Fuerzas Armadas para copar los caminos interiores y perseguir a estos terroristas que siguen haciendo atentados mucho menores y tráfico de armas”. El parlamentario agregó que “son temas que hay que desarticular, pero no en el cortísimo plazo de quince días, sino por un poquito más. Estamos legislando para futuro, no solo para hoy”. Asimismo, dijo esperar que el Gobierno le ponga urgencia a este proyecto de ley y se tramite en ambas cámaras del Congreso antes del receso legislativo de febrero. Según expresó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, “nosotros vemos con buenos ojos que los plazos cambien porque también tenemos que implementar desde el punto de vista logístico, de evaluación, administrativo, distintas estrategias para poder o continuar con el estado de excepción o, incluso, terminarlo si fuese necesario”. La diputada del Partido Socialista y representante mapuche, Emilia Nuyado, afirmó tener “una profunda oposición y rechazo a esta moción de parlamentarios del oficialismo y también de cómo el Gobierno ha actuado con el pueblo mapuche, con los pueblos indígenas, donde lo único que ha dado de respuesta ha sido militarizar”. Asimismo, la legisladora se refirió al abandono del Plan Impulso Araucanía que surgió a inicios del Gobierno, bajo la gestión del entonces ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, expresando que tras el asesinato del weichafe Camilo Catrillanca “de ahí no hubo ni una voluntad de poder generar el diálogo con el pueblo mapuche, sino que absolutamente una rotunda invisibilización”. “Es prácticamente seguir negando los derechos territoriales, ancestrales del pueblo mapuche y, por lo tanto, esta no es la forma de buscar la solución en este territorio y donde muchas veces lo han dicho los propios representantes en el Wallmapu que ellos requieren que se revise a través de una comisión, que tenga el carácter vinculante la pérdida territorial y que también se pueda colocar a disposición desde una política del Gobierno”, añadió Nuyado. En tanto, el presidente de la Corporación de Profesionales Mapuche Enama, Hugo Alcamán, insistió en que esta medida “es un parte que finalmente no va a curar el problema, no va a curar la herida. Estamos poniendo parches, pero no estamos yendo al fondo del problema”. En ese sentido, Alcamán sostuvo que “los que estamos involucrados sabemos que no es la solución, deja tranquila a la gente, le da la idea de que se está trabajando, pero es solamente un voladero de luces” e hizo hincapié en la necesidad de abordar de manera integral el conflicto que se vive en la zona, mencionando tres aristas. Así, dijo que “además del tema de seguridad, debe ser enfrentado políticamente. Está la ausencia total de la ministra de Desarrollo Social y del director Nacional de la Conadi en respuesta a la demanda de tierras que están pendientes. Hay cerca de 500 comunidades que tienen aplicabilidad. Si no se enfrenta al mismo tiempo estas tres aristas, no sirven de nada los estados de excepción”. También firmaron el proyecto que busca renovar el estado de excepción en la Macrozona Sur cada 30 días, los diputados de Renovación Nacional René García, Jorge Rathgeb, Diego Paulsen, Francesca Muñoz, Bernardo Berger y Leonidas Romero.

