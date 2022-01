096bd003c3

Internacional EE.UU. responde a Rusia por reclamo de seguridad de sus fronteras Aunque se desconoce el contenido de la carta entregada en Moscú por el embajador norteamericano, el jefe del Departamento de Estado Antony Blincken, sostuvo que las acciones de Rusia "comprometen la seguridad en Europa". Más temprano, ante la Duma -Parlamento ruso- el canciller Sergei Lavrov calificó como "cínicas" las intenciones de que su país detenga la movilización de tropas dentro de sus fronteras mientras Washington y sus aliados siguen armando a las fuerzas armadas de Ucrania. Diario Uchile Miércoles 26 de enero 2022 16:53 hrs.

Después de un mes de que el Kremlin solicitara un documento donde Washington se comprometa con la seguridad de las fronteras de Rusia, este miércoles el embajador norteamericano en Moscú, John Sullivan, llevó la carta al edificio de la cancillería que encabeza Sergei Lavrov. Si bien se desconoce el detalle de la misiva, en la capital estadounidense el jefe de la diplomacia Antony Blincken, entregó algunas precisiones ante los medios donde consideró que uno de los temas que se transmitieron a la parte rusa es la preocupación de la Casa Blanca y el Pentágono por “posibles acciones contra la seguridad” en Europa del Este, además de señalar que están comprometidos con la soberanía de Ucrania y que este país elija sus propias alianzas. Esto último es lo que más inquieta a los rusos que ven la expansión de la OTAN hasta sus fronteras, a pesar de que los acuerdos alcanzados en los ’90 entre el entonces presidente de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov, con la parte estadounidense señalan que el organismo no sumaría a las ex repúblicas socialistas a la entidad. En su comparecencia ante los medios, Blincken indicó que “nuestro embajador llevó la respuesta a Rusia, a pesar de este serio impasse diplomático. El documento incluye las preocupaciones de los Estados Unidos y nuestros aliados sobre las acciones de Rusia que comprometen la seguridad, una evaluación principal y pragmática sobre las preocupaciones que Rusia ha levantado y nuestras propias propuestas en áreas en donde ya hemos podido encontrar puntos en común”. El jefe diplomático agregó respecto a la política de “puertas abiertas de la OTAN” que para EE.UU. es un compromiso con quien quiera sumarse a la organización de cooperación militar. “Lo hemos dicho muchas veces públicamente, por muchas semanas, EE.UU. no abandonará el principio de puertas abiertas de la OTAN. Lo he dicho repetidamente, es un compromiso”, insistió. Blincken indicó eso sí que esperaban el camino de la diplomacia, pero aseguró que están preparados para “otras respuestas”. A renglón seguido precisó que “es a Rusia a quien le toca elegir. La pelota está sobre el techo de los rusos”. También subrayó que están atentos a cualquier desestabilización rusa de sus socios en Europa, además de asegurar energía y la economía de Ucrania ante cualquier evento, junto con destacar la autorización firmada por él para que naciones ex repúblicas soviéticas del Báltico (Letonia, Estonia y Lituania) enviaran municiones de origen norteamericano a Ucrania. A eso se debe agregar la entrega de 180 toneladas de material bélico directamente desde los Estados Unidos a Kiev divididos en varios cargamentos que han ido llegando durante las últimas semanas. Sergei Lavrov: La exigencia de occidente es cínica Temprano en la nevada mañana moscovita, el canciller ruso, Sergei Lavrov, llegó al edificio del Parlamento donde explicó a los diputados de la Duma la situación política, militar y estratégica que está viviendo su país. En la comparecencia, Lavrov calificó como “cínicas” las intenciones de occidente de que Rusia detenga su despliegue militar dentro de sus propias fronteras mientras Ucrania se sigue armando gracias a los envíos de los EE.UU. Además, rechazó las afirmaciones del jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien acusó a Rusia de una eventual agresión contra Ucrania, país al que la alianza atlántica busca incluir en su lista de integrantes. Lavrov indicó al respecto que Stoltenberg está “alejado de la realidad” y puntualizó que no confía en las posturas de este funcionario, al tiempo que recordó que Rusia no suele ser la primera en atacar, pero sabe responder. “Desde hace mucho tiempo no sigo de ninguna manera las declaraciones de Jens Stoltenberg. Creo que ha perdido la conexión con la realidad. Nunca hemos atacado a nadie, siempre nos han atacado a nosotros y quienes lo han hecho han recibido su merecido. Por eso no voy a especular sobre lo que arrojarán nuestros socios occidentales que están totalmente perdidos y que al parecer no saben cómo salir de este callejón sin salida en el que se metieron por su propia cuenta”, precisó el canciller ruso. Consultado por los medios a la salida de su comparecencia ante los parlamentarios respecto de las relaciones de Rusia con naciones latinoamericanas como Cuba, Venezuela y Nicaragua, Lavrov recordó que existen acuerdos en varias áreas, entre ellas la militar y que existe una decisión de su país de ampliar ese marco de cooperación en todas las esferas. “Tenemos relaciones muy estrechas con Cuba, Nicaragua y Venezuela, relaciones de asociación estratégica en todas las áreas, sin excepción, en la economía, en la cultura, en la esfera educativa, también en la esfera militar y técnico militar. En el curso de las conversaciones telefónicas recientes entre el Presidente Putin y sus colegas de estos tres estados muy cercanos y amigos, acordamos considerar otras formas de profundizar nuestra asociación estratégica en todas las áreas, sin excepción”, comentó Lavrov. En tanto, desde Washington el embajador ruso en EE.UU. Anatoly Antonov, señaló que “a nuestros empleados les han dejado claro que el embajador ruso tendrá que irse de los Estados Unidos en el mes de abril si no cumplimos con una serie de condiciones”. Hasta ahora se desconoce el alcance de esas exigencias.

