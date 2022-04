ef77f19a2a

Proceso Constituyente Ruggero Cozzi, convecional RN: "En vez de ofrecer cambios con estabilidad, la Convención Constitucional está ofreciendo una refundación con mucha incertidumbre" Si bien Cozzi reconoció que varias de las normas que a su juicio vulneran intereses particulares no pasarán al texto definitivo, consideró que más importante aún es el contexto del proceso constituyente y el impacto de las posturas refundacionales. Diario Uchile Martes 19 de abril 2022 9:53 hrs.

En conversación con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis, el convencional constituyente de Renovación Nacional, Ruggero Cozzi, se refirió al quehacer del órgano redactor en las últimas semanas previo a la instalación de la comisión de armonización. Un trabajo que según el constituyente ha evidenciado un problema que no pasa por lo comunicacional, sino por materias de fondo que ha tenido por consecuencia la pérdida de confianza en el proceso por parte de la ciudadanía. Y es que a juicio de Cozzi, el resultado de las últimas encuestas constatan de que la gente percibe que “no se están llegando a acuerdos“, lo que radica “en un escenario muy triste que es perder la oportunidad del proceso constituyente de Bachelet. “Va dando la impresión de que cualquiera sea el resultado en el plebscito de salida, pareciera que vamos a tener un tercer episodio, porque esta es una Constitución que según van mostrando las encuestas, está generando alta división y no está dejando conforme a esta gran mayoría de casi el 80 por ciento del país que estuvo por una nueva Constitución”, señaló. Un escenario que el convencional de RN adjudicó a las “izquierdas” que integran el órgano redactor, las cuáles conforman la mayoría del hemiciclo, inidicó. Son estas las que, bajo el parecer de Cozzi, no han logrado generar unidad y han puesto a la democracia en un eventual debilitamiento a raíz de diseños institucionales que no son los óptimos. “Lo ha dicho gente de izquierda y de derecha, estamos proyectando una institucionalidad que podría ser capturada por líderes populistas, que podría generar ingobernabilidad y en tercer lugar, nos estamos poniendo varias cortapisas al desarrollo económico y lo vamos a ver muy claramente esta semana y ya lo empezamos a ver ayer a propósito de los informes de la Comisión de Medio Ambiente. Entonces yo creo que en este escenario y como en toda Constitución, esto tiene que tener un espacio y un margen de ajuste y adaptibilidad para que se vaya legitimando políticamente y vaya corrigiendo muchos defectos”. Lo anterior sucede por tres factores, arguyó Cozzi. El primero corresponde a un “autoengaño en términos de representatividad” de parte de las izquierdas. Y es que en las elecciones de mayo del 2021 aseguró que “hubo una anomalía electoral y se utilizaron reglas extraordinarias” donde las izquierdas confundieron una cierta mayoría electoral “que es circunstancial y temporal, con una supuesta mayoría cultural y definitiva”. “No me cabe duda que Chile cambió, pero no necesariamente se izquierdizó. La ciudadanía está más exigente, hay una serie de elementos que sin duda removieron el cuadro político y social, pero en las elecciones de diciembre la derecha vuelve a tener un buen resultado electoral, en la presidencial alcanza un 45 por ciento entonces hay una sensación de falta de representatividad y aquí ha habido un autoengaño porque de los escaños reservados que prácticamente influyen en todas las agendas, la verdad es que el caudal electoral es bastante bajo”. Adicionalmente señaló que hubo una falta disposición a generar diálogos y acuerdos y que la izquierda tras la elección de constituyentes “salieron a humillar a la derecha y a la centro izquierda de la ex concertación”, lo que a su parecer “fue una torpeza importante”. “Habían sectores -hablo por mi bancada- disponibles a llegar acuerdos, pero nos han estado empujado a la trinchera en vez de invitarnos a la mesa a conversar y si es cierto que andan rondando algunos análisis estadísticos de normas aprobadas con votos de la derecha, la verdad es que nosotros hemos votado siempre por lo que nos parece menos malo, pero insisto, de diálogo y acuerdo no se ha visto nada. Esto se parece más a un contrato de adhesión donde te dicen ‘bueno están o no están’ y obviamente uno tiene que tratar de estar”, manifestó. En tercer lugar consideró que “la teoría de la hoja en blanco se llevó al extremo de imaginar todo desde cero y eso está provocando que muchos chilenos tengan miedo de perder lo que hemos alcanzado como país o de lo que se ha alcanzado individualmente en cada familia”. “Se ha formado una larga lista de intereses particulares que se están siendo pasando a llevar, desde los colegios subvencionados que están luchando por tratar de que sigan existiendo en la nueva Constitución; los agricultores que están viendo como su realidad laboral y económica podría cambiar drásticamente si se aprueba una serie de normas que le impiden usar semillas, fertilizante, que estatizan los derechos de agua; los jueces, que el Poder Judicial se sienta pasado a llevar era algo que para nadie era predecible; los trabajadores y sus ahorros previsionales, en fin. En vez de ofrecer cambios con estabilidad, la Convención Constitucional está ofreciendo una refundación con mucha incertidumbre y creo que esos elementos combinados entre sí de algún modo explican lo que está pasando en las encuestas”. Si bien reconoció que muchas de estas disposiciones no pasarán al texto de la nueva Constitución, consideró que es más importante considerar el contexto del proceso constituyente, en la medida que “los fenómenos políticos muchas veces son más de percepciones, de emociones y no necesariamente de la información y el dato técnico”, señaló. “Cuando tú has tenido convencionales que desde el día cero están con un discurso maximalista, bastante refundacional que efectivamente es lo que llama la atención, es lo que empieza a circular en las redes, no porque aquí haya una campaña orquestada por la derecha o los poderes fácticos, sino porque se viraliza, es el mundo de hoy. Cuando tienes a un convencional que canta el himno nacional y le cambia las estrofas y habla de ‘pluriChile’, eso se viraliza y la gente empieza a sentir un temor de que ‘bueno, parece que aquí nos van a cambiar todo'”, comentó. En esa línea aseguró que “los que estamos en política tenemos que difundir el texto, tenemos que explicar, informar pedagógicamente qué es lo que contiene y que no contiene la nueva Constitución pero la verdad es que miremos el fenómeno de los retiros, por mucha gente que tú le expliques que los retiros va a generar una inflación enorme y de que esta sería plata que al final del día iba a valer menos, igual queda el retiro“.

