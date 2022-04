a02bbeb308

Nacional Subsecretario Manuel Monsalve: “Hay que actualizar la figura penal de crimen organizado” Tras reunirse con el titular de la Comisión de Seguridad de la Cámara y los jefes de bancada de Chile Vamos, el subsecretario del Interior, abordando la coyuntura nacional, dijo ver espacio para un acuerdo para retipificar esta figura en el Congreso. Maria Luisa Cisternas Jueves 28 de abril 2022 20:55 hrs.

Esta tarde en la sede de Gobierno, el subsecretario del Interior Manuel Monsalve se refirió a una serie de materias aludidas a la seguridad en el país, respondiendo entre otras cosas, sobre la respuesta del Ejecutivo frente a la movilización de camioneros y los atentados en la región de La Araucanía y en el Bíobío, con lo que partió por condenar el ataque registrado en la comuna de Los Alamos que resultó con más de veinte vehículos transportitas quemados. Un hecho frente al cual la autoridad anunció que el Gobierno presentará una querella criminal por el delito de ataque incendiario y junto con eso, dijo esperar que el Ministerio Público dé con los responsables de “estos hechos tan graves que alteran la seguridad, el orden público y la sana convivencia en la provincia de Arauco y en la región sur del país”. Asimismo se refirió a la movilización de camioneros en la que se enmarca este ataque, asegurando que el Ejecutivo ha desplegado un trabajo en todo el país liderado por los subsecretarios de las tres carteras sectoriales que competen a las exigencias de los transportistas: Seguridad, Transporte y Obras Públicas. Son respecto a estos temas que el Gobierno hará anuncios relevantes durante este viernes, indicó la autoridad. “Desde el punto de vista de la seguridad también estamos trabajando los temas estructurales como la política nacional de seguridad pública, pero respecto de lo que ocurre también la ministra del Interior ha pedido concurrir a La Moneda al director general de Carabineros y al director general de la Policía de Investigaciones para fortalecer las medidas de seguridad“, añadió. Por otro lado Monsalve fue requerido por la quema de un bus del Transantiago a las afueras del Liceo Barros Borgoño en la comuna de Santiago, el cual se consumió por el fuego al ser objeto de bombas incendiarias. Un hecho por el cual el Ministerio presentó querella, aseguró el Subsecretario y recordó que la tipificación del delito de incendio que afecta a personas, se encuentra en el Código Penal y tiene penas que “van desde los diez años y un día hasta la cadena perpetúa”, lo que a juicio de la autoridad “es una sanción bastante severa y justa para un delito que consideramos grave”. También se refirió al caso de saqueo a un supermercado Tottus en la comuna de Talagante y la descoordinación que reconoció el Ministerio Público con Carabineros que culminó con la mayoría de las 48 personas detenidas en libertad. Algo que Monsalve lamentó arguyendo que “después de ese esfuerzo de respuesta oportuna por parte de la policía, no haya habido la coordinación necesaria para la eficacia que demandan los chilenos, que no quieren ver impunidad, no quieren ver que se cometa un delito y que después no se sancione, por tanto esperamos que eso mejore”, sostuvo, haciendo hincapié en que la seguridad es tarea de todos los organismos del Estado. Respecto a las urgencias del Gobierno sobre los proyectos relativos a la seguridad, el Subsecretario dio cuenta de las reuniones que sostuvo con el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, el diputado Raúl Leiva y con los jefes de bancada de Chile Vamos, agradeciendo esa conversación y adelantando que la próxima semana recibirá a una bancada transversal de diputados y diputadas en torno a seguridad pública. “La seguridad pública sin duda es una de las tareas legislativas del Gobierno, particularmente queremos avanzar rápido y esperamos lograr acuerdos con el Parlamento en esta materia que tienen que ver con la persecución del crimen organizado. Hay al menos dos áreas legislativas que hoy día expresión y moción en proyectos de ley en el Parlamento, una que permite mejorar las capacidades del Estado para perseguir las organizaciones criminales y que mejore la aplicación de técnicas especiales de investigación”, señaló. En esa línea Monsalve enfatizó que “la figura de crimen organizado es algo que hay que actualizar”, considerando que se extiende a la trata de personas, al contrabando, al tráfico de drogas y al robo de maderas, señaló. Por lo demás su tipificación es de 1874 por lo que “queremos llegar a un acuerdo para re-tipificar esta figura penal y darle al Estado herramientas para perseguirlo de manera eficaz y ahí creemos que hay proyectos de ley y un espacio de acuerdo legislativo con las bancadas tanto de Gobierno como de oposición“, sostuvo. Finalmente la autoridad se refirió al conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche en el sur, reafirmando la postura del Gobierno de extender el diálogo y desplegar una política interministerial, compatibilizando las medidas de seguridad. “Nadie quiere que esto continúe, todos queremos que en Chile se privilegie la convivencia y la paz. Esta es una tarea compleja, no es una tarea fácil, la asumimos con humildad y pido no llegar a conclusiones apresuradas justamente por la seriedad y por la gravedad de lo que ocurre en la zona sur de Chile“, expresó.

