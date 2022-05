f24c592537

Medio Ambiente Nacional Alcaldía de Maipú y Gobierno Regional lanzan mesa de trabajo para fortalecer a SMAPA El alcalde Tomás Vodanovic (RD) ha puesto como “prioridad uno” la recuperación de la única sanitaria pública del país, destinando más de 6.000 millones de pesos para la inversión en 2022. Joana Carvalho Viernes 20 de mayo 2022 12:26 hrs.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, encabezó una nueva mesa de trabajo de la mano del ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, el ministro de Economía, Nicolás Grau y la ministra de Medioambiente Maisa Rojas, junto el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego. La mesa tiene como objetivo el rescate de SMAPA y generar medidas para el fortalecimiento de la única sanitaria pública de Chile, afectada por años de falta de inversión y por altos niveles de pérdida de agua en plena crisis hídrica. La instancia reconoció las causales del deterioro de la sanitaria y entre ellas Vodanovic mencionó como conflictos centrales los problemas de gobernanza e inversión y falta de recursos para la operatividad. En primer lugar, el comité a través de la mesa de inversión buscará mecanismos de financiamiento para aumentar la inversión del servicio municipal, la cual registra cerca de 18 mil reclamos pendientes, principalmente por filtraciones de agua. Y en segundo lugar, mediante la mesa de nueva institucionalidad, se diseñará un modelo eficiente de gobernanza pública que conformará un equipo técnico que contribuya en la elaboración de una propuesta de nueva institucionalidad para SMAPA. “Hoy, la problemática de SMAPA es la más urgente y crítica que tenemos en la comuna, no solo por el tremendo daño medio ambiental que refiere el perder el más del 54% del agua que no se está facturando, también por cómo esto incide en el deterioro del espacio público y en la calidad de vida y dignidad de nuestros vecinos y vecinas”, señaló el alcalde Tomás Vodanovic. El edil reconoció la necesidad de generar acciones concretas, ya que manifestó que “los diagnósticos no resuelven los problemas”. En ese sentido, Vodanovic argumentó que el trabajo que se realizará con las distintas instituciones del Estado presentes en el lanzamiento de la mesa, se colocaron el objetivo de “generar una reforma de SMAPA que pueda dar una gestión pública eficiente y a su vez un plan de inversión que traiga los recursos necesarios”. De la misma manera, la ministra de Medioambiente, Maisa Rojas, afirmó el compromiso del Comité Interministerial de Transición Hídrica que encabeza su cartera, que va de la mano con la función que tendrá esta nueva mesa de trabajo en cuanto a la modernización que se pretende que tenga SMAPA. Las autoridades identificaron que parte de las problemáticas en el abordaje de la crisis hídrica, es que se realiza de manera sectorial. “Por eso, hoy desde el Ministerio de Medioambiente estamos coordinando el Comité Interministerial de Transición Hídrica con el objetivo de darle seguridad hídrica a los chilenos y chilenas”, sostuvo Rojas. Por su parte, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, declaró que en el contexto de cambio climático acelerado y en medio de la peor sequía que vive el país, los problemas de SMAPA no atentan solo con la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Maipú, Estación Central y Cerrillos, sino que también es un hecho profundamente inmoral. “Hoy el agua en Santiago no sobra, falta y no la podemos perder a razón de 50% todos los días. Lo que corresponde hoy día es apoyar este esfuerzo de modernización. Porque aquí no solo falta plata y tecnología, falta gestión e institucionalidad”, enfatizó el jefe del Gobierno Regional. En la misma línea, destacó que era necesario “blindar” al servicio municipal respecto a los ciclos políticos en que se maneja a la empresa, así como otorgar mayor economía y recursos para contratar profesionales calificados, con el fin de que los problemas que actualmente aquejan a SMAPA se replicarán en el futuro. El gobernador reiteró el compromiso del Gobierno Regional ante la crisis hídrica y reiteró el apoyo al alcalde Tomás Vodanovic en la transformación que se quiere para SMAPA. En el marco de la mesa de emergencia hídrica de la Región Metropolitana, Orrego señaló que los aportes serán tanto en los recursos que requiere el servicio para invertir en tecnología y en reposición de infraestructura.

