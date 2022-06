5ab80799a5

Derechos Humanos Nacional Política Abogado Nelson Caucoto: “Los militares sin los civiles no habrían hecho nada en Paine” El profesional destacó el fallo de la Corte Suprema en el caso de los crímenes de Paine porque no acepta la prescripción, la amnistía ni la media prescripción y está ajustado en el derecho internacional de los derechos humanos. Osciel Moya Plaza Jueves 16 de junio 2022 15:10 hrs.

El abogado de derechos humanos, Nelson Caucoto, afirmó que el fallo de la Corte Suprema en el caso de los campesinos asesinados en la comuna de Paine, demuestra que la justicia es posible y que estos crímenes son imprescriptibles, perseguidos donde quiera que se cometan y cualquiera sea el tiempo que haya transcurrido. La resolución del Máximo Tribunal desestimó la aplicación de la medida de prescripción y aumentó las penas para los miembros del Ejército y de Carabineros como responsables de los homicidios calificados de 38 personas de la comuna de Paine ocurrido entre el 24 de septiembre y el 16 de octubre de 1973. Junto con valorar el fallo, Caucoto afirmó que se está poniendo término a una de las partes fundamentales de lo que fue la represión en Paine, donde fueron asesinados 70 campesinos, por lo que aún faltan muchos casos más. De igual manera, esta resolución “es una alegría para la gente, para los familiares de las víctimas, para la comunidad, saber que después de tanto bregar todo llega a un final. Y en este caso, es un final en que se sentencia a los sujetos que fueron los culpables de estos hechos monstruosos, una verdadera masacre en la localidad de Paine. Esto nos alienta en el sentido de poder entender que por fin se les escuchó después de tanto tiempo y que era posible la justicia” dijo el profesional. Agregó que se hace justicia 49 años después de ser “desoídos, de ser bastante indolentes con ellos, de naturalizar la barbaridad y con ignorar lo que allí pasó”. Las personas que debieron dar una respuesta a lo que estaba ocurriendo a 40 kilómetros de Santiago no lo hicieron y por ello esta sentencia, “nos deja contentos porque se llegó a su fin un fallo del Máximo Tribunal, que no acepta prescripción y no acepta amnistía, no acepta media prescripción. Es decir, un fallo que está afincado en el derecho internacional de los derechos humanos”, puntualizó el profesional. Pese a que la Corte de Apelaciones de San Miguel había aplicado la media prescripción y rebajado las condenas, lo importante es el fallo de la Corte Suprema dijo Caucoto. “La gran mayoría de los jueces está en contra de la media prescripción. Lo importante es que la Suprema está en contra y todo pasa por este tribunal. Por eso me siento pleno en ese aspecto, en la aplicación del derecho por nuestro máximo tribunal. Me siento contento que se haya logrado afianzar un criterio jurisprudencial que es permanente” precisó. Caucoto recordó que el año 2014 la media prescripción dejó de ser aplicada en la Corte Suprema y es un dato importante para los chilenos porque solo hace 20 años los crímenes son imprescriptibles y no siempre lo fueron. “Es bueno que la comunidad se entere que hay crímenes imprescriptibles, que la tortura es imprescriptible, las ejecuciones sumariales y que cualquier dictadura del futuro, y ojalá nunca los tengamos, ya están notificadas que estos crímenes son perseguidos donde quiera que se cometan y cualquiera sea el tiempo que haya transcurrido, eso es tremendamente importante y es bueno que la sociedad chilena” Respecto de la participación de civiles en los crímenes de los campesinos de Paine, el abogado afirmó que en ese episodio, la presencia de éstos en menos ostensible. “En Paine hay una tríada de participantes que eran militares, carabineros y civiles. Hay casos donde participan los tres estamentos. En este caso puntual, los civiles actuaron probablemente por la vía de la información, sobre a quién había que detener” indicó. Caucoto afirmó que en los alegatos en la Corte Suprema preguntó por qué se mató a los campesinos. “Cuál es el delito que cometieron estas personas, si alguien me puede decir si hubo resistencia a la dictadura, si se habían alzado contra Pinochet, era gente armada que se oponía por la fuerza contra el régimen dictatorial. No, no hay nadie que me pueda responder esa pregunta” acotó. El profesional afirmó que lo que existió en Paine fue una contrarreforma agraria donde fueron atacados sectores campesinos, dirigentes de los asentamientos y quienes los atacaron fueron los expropiados por la reforma agraria. “Entonces uno podría decir que hay civiles detrás de estas acciones, que ellos pueden haber dado las nóminas de la gente porque no entiendo qué información puede tener un militar de la escuela de infantería respecto de un dirigente de un asentamiento campesino”, dijo Caucoto. El abogado afirmó que en el caso Paine, solo en el Episodio Collipeumo, lograron condenar al civil Juan Francisco Luzoro Montenegro, y se encuentra cumpliendo pena de 20 años en Punta Peuco. “Cuando hay una participación tan ostensible hay que ir en contra de ellos, porque estamos en presencia de una dictadura cívico militar y los militares sin la información de los civiles no habían hecho nada en Paine. Los militares debieron darse cuenta que fueron utilizados para defender intereses de civiles de terratenientes que fueron expropiados con la reforma agraria”, concluyó Caucoto.

