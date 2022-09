7dffc4aeb3

Nacional Plebiscito Política Proceso Constituyente La elección más amarga: Oficialismo mastica dura derrota del Apruebo abogando por cambio de Gabinete y una nueva Convención Las colectividades emplazaron a la derecha a cumplir con el compromiso de continuar con el proceso de redacción de una nueva Constitución. No obstante ambas coaliciones mantienen diferencias sobre si repetir la misma fórmula rechazada. Maria Luisa Cisternas Lunes 5 de septiembre 2022 0:23 hrs.

Vítores de alegría se hicieron escuchar desde una carpa blanca situada en calle Paris, a las afueras de la sede del Partido Socialista en la comuna de Santiago centro, cuando se dio a conocer el primer cómputo nacional. Pero de la estructura que albergaba a parlamentarios y a ex convencionales por el Apruebo, expectantes al conteo de votos, no volvieron a oírse exclamaciones de júbilo, luego que avanzara el porcentaje de sufragios escrutados. En el marco de un silencio sepulcral, figuras como la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler y el diputado socialista Leonoardo Soto, salieron raudos a la sede del comando de Aprueba x Chile, situada a solo metros de la tienda. Sólo Soto entregó declaraciones a la prensa y reconoció estar preocupado por la importante ventaja que había adquirido el Rechazo. La primera en declarar la derrota fue la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, con el 48 por ciento de los votos escrutados. “Vamos a tener que analizar cual es esta fuerte voz que colocó el pueblo de Chile en esta institucionalidad demandada, por lo tanto hay espacio y serenidad para hacer aquello y los momentos se verán mañana”, sostuvo, al ser consultada por una autocrítica de los partidos oficialistas sobre el resultado irremontable del plebiscito. Asimismo, emplazó a Chile Vamos a volcarse por un nuevo proceso constituyente. “Nosotros esperamos que la derecha cumpla sus compromisos y los discursos que dio insistentemente que consistían en tomar lo que ya se había avanzado en este proceso y profundizarlo y corregir lo que ellos consideraban que no estaba bien. Por lo tanto, esperamos que esta vez la derecha cumpla y se hagan cargo de un texto que logra avances significativos en derechos garantizados, en regionalismo y descentralización y en un Estado ecologista, verde y social”, indicó. Tras el discurso oficial del comando Aprueba x Chile y de las dirigencias del oficialismo, la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez aseveró que “el camino constituyente es un camino por el que ya ha optado el pueblo de Chile y que reconoce como el camino de continuación tanto el Apruebo como el Rechazo”. “Hoy día el desafío es convocar a una nueva Convención Constitucional que logre generar en el debate constituyente un necesario espacio de reencuentro donde podamos encontrarnos en las diferencias, generar un diálogo democrático con aquellos sectores que no pudimos llegar hoy día para finalmente entregar las certezas que la población necesita de cara a un momento que es de cambio“, añadió. En ese sentido, la legisladora dio cuenta de los principios intransables para un nuevo proceso constituyente. “Hay un mandato constitucional claro expresado por la ciudadanía en términos de primero una nueva Constitución y segundo que esta nueva Constitución sea redactada no por el Congreso Nacional, no por un comité de expertos sino que por personas electas para eso y añado un elemento adicional: las mujeres no vamos a retroceder jamás en la paridad”. “La paridad es un mínimo del debate democrático de nuestro país, por lo tanto la convocatoria a una nueva Convención Constitucional no sólo debe respetar las reglas que fijamos el 15 de noviembre con una hoja en blanco y la apertura de un debate democrático, sino que mínimos democráticos como la paridad para inicio de este proceso constituyente”, indicó. No obstante el diputado PS, Leonardo Soto, llamó a no replicar la fórmula rechazada. “Yo creo que hay que poner la pelota contra el piso, colocarnos a reflexionar por qué el pueblo chileno con la proporción que conocemos no apoyó esta propuesta de nueva Constitución, ahí hay muchas causas, hay varias, pero tenemos que ponernos de acuerdo los tuvimos por el Apruebo, cuales son las debilidades tanto del proceso de la nueva Constitución como también por el texto”. “No se puede repetir mecánicamente, no se puede resetear el mismo proceso anterior para un nuevo proceso constituyente porque podríamos tener el mismo resultado. Tenemos que sacar las lecciones de este proceso“, reparó. Quien también fue consultado por esta materia fue el ex presidente de la Convención, Gaspar Dominguez. “El mandato del pueblo de Chile fue tener una nueva Constitución y fue muy contundente, casi tan contundente fue el resultado del pueblo de hoy, es decir, hay dos cosas que tenemos claras: Que Chile quiere una nueva Constitución y que Chile no quiere la Constitución que la Convención propuso. Creo que el camino responsable y maduro es seguir avanzando y dependerá del Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas, con el liderazgo del Presidente definir las características de este camino”, sostuvo. A su vez, el timonel del Partido Liberal, Patricio Morales, se manifestó convencido de que el país “quiere una nueva Constitución, quiere cambios, pero quiere cambios con seguridad, en paz social, con tranquilidad, cambios bien hechos”. “Creemos que eso es lo que tenemos que mejorar en esta nueva ruta constituyente que se tiene que abrir porque no tenerla significaría desconocer a la enorme mayoría ciudadana que quiere cambios. La derecha prometió cambios y prometió que iba a continuar y que la constitución de Pinochet terminaba, estaba muerta, no seguía, y creo que eso lo tiene que ratificar en los próximos días porque sino habrá sido una campaña falsa”, señaló. Otra de las aristas que abordaron los representantes de las colectividades tras el resultado del referéndum fue la próxima reestructuración del gabinete del presidente Boric, para la cual Socialismo Democrático, la segunda coalición de Gobierno, ha manifestado su intención de ingresar al comité político de La Moneda. “No me cabe ninguna duda que tenemos una brecha y un margen para seguir mejorando, para seguir calibrando mejor un equilibrio entre las dos coaliciones que son distintas, pero tenemos un propósito común y sobre todo tenemos que aprender hablar y generar una unidad más grande de la que hoy día estamos”, afirmó sobre ello Morales. En esa línea, el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, consideró natural un cambio de gabinete a seis meses de haber asumido el Gobierno. “Esto es como un partido de futbol, a la mitad del partido hay que generar cambios, transformaciones y ello va de la mano de una ampliación de la base social y política que necesitamos en el Congreso, justamente hay que construir una mayoría parlamentaria legislativa que procese las transformaciones y en ello vamos a respaldar al Presidente con los cambios que considere adecuados, si hay que incorporar a más actores políticos dentro del comité político bienvenido sea“, señaló. Por su parte, la timonel del PPD, Natalia Piergentili, aseguró que “nosotros no le hemos propuesto ningún nombre al Presidente, nosotros lo que sí le dijimos es que queríamos ser parte o estar más involucrados en esta nueva etapa en la toma de decisiones”. “Creemos que se viene, por una parte un nuevo proceso constituyente, pero que no debemos olvidar las tremendas reformas que están pendientes y que son los que la ciudadanía demanda y requiere y para eso, para implementar esa agenda, claramente hay que tener un gabinete robusto, con experiencia y yo imagino que el Presidente ponderará todo eso para llamar a personas de distintos partidos”, añadió.

