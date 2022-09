Periodistas palestinos denuncian ante el Tribunal de La Haya a Israel por crimen de Shireen abu Akleh

El Sindicato de Periodistas Palestinos junto a la Federación Internacional de Periodistas, presentó este martes una nueva demanda en contra del Estado de Israel para que se investigue los ataques contra los comunicadores en los territorios ocupados y la Franja de Gaza, así como el crimen de la periodista Shireen abu Akleh.

La corresponsal del canal Al Jazeera fue asesinada por los disparos de soldados israelíes durante una redada en un campo de refugiados en la ciudad cisjordana de Jenin en mayo último, causando conmoción en el periodismo internacional.

De hecho, las autoridades israelíes buscaron requisar el féretro con los restos de la destacada periodista palestino-estadounidense, según las autoridades palestinas con el objetivo del alterar los resultados de la autopsia y en especial respecto del proyectil que impactó en su cabeza y le causó la muerte.

Durante el ingreso de la demanda en el tribunal, el hermano de Shireen, Anton abu Akleh, señaló que es hora de que este tipo de situaciones sean castigadas.

“Creo que este es el mejor momento para que la comunidad internacional interfiera y ponga fin al doble rasero y ponga fin a estos crímenes de guerra de Israel contra los palestinos, estos asesinatos deberían cesar. Otras familias, ya sean palestinas, estadounidenses o europeas, no deberían sufrir lo que nosotros sufrimos, lo que soportamos por cada crimen, alguien debería rendir cuentas y se debería hacer justicia”, comentó Abu Akleh en las puertas de la TPI en La Haya.

#Netherlands: Today Anton Abu Akleh, the brother of Shireen, was with us in The Hague to deliver our complaint to the ICC on the killing of palestian journalists by Israeli forces. It is time to end impunity for these crimes.https://t.co/gzUixxQlEf

— IFJ (@IFJGlobal) September 20, 2022