Política Proceso Constituyente Rodrigo Mundaca y debate constitucional: “La derecha trata de imponer un proceso que parta con una letra chica” El gobernador de la Región de Valparaíso se refirió a la propuesta de Chile Vamos de establecer "bordes" al proceso constitucional y recalcó que "es evidente que la derecha trata de apropiarse de la victoria del Rechazo". Diario UChile Lunes 26 de septiembre 2022 12:40 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se refirió al escenario político actual y al futuro del proceso constituyente de nuestro país. “Creo que hubo una manipulación ideológica tergiversada de la memoria histórica de nuestro pueblo, a propósito de lo exitoso de la campaña del Rechazo, que parte con los sloganes de ‘rechazar para reformar’ o ‘aprobar para reformar’. Creo que eso produjo una serie de confusiones en el pueblo electoral y hoy tenemos una sociedad mucho más sincrética en lo político, ideológico y cultural que todos pensábamos”, señaló Rodrigo Mundaca respecto de lo ocurrido en el plebiscito del pasado 4 de septiembre. En término de la autocrítica que su sector realiza de lo ocurrido en esa votación, el gobernador recalcó que “tenemos que hablar respecto de la dramaturgia o la coreografía que ha ocupado nuestro sector para instalar demandas que son históricas y que sin embargo no tuvieron en términos electorales la recepción que todos esperábamos”. En ese sentido, Mundaca afirmó que “yo lo dije durante los primeros días respecto de que desconozco el lugar que habito porque también nos dolió muchísimo el resultado en aquellos territorios que están azotados por el despojo del agua y creo que hoy hay que hacerse cargo de ese 62%”. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de la propuesta de Chile Vamos para continuar el proceso, el histórico dirigente de Modatima señaló que “me parece horrible, yo no sé en qué minuto se instala este tipo de discurso, de demagogia, que hoy todo el mundo empieza a hablar de bordes, de márgenes, de fronteras y me parece de muy mal talante cuando ellos señalaban que estaban dispuestos a una nueva norma jurídica y ahora la derecha se comporta como tal, tratando de imponer un proceso que parta con una letra chica impuesta”. Respecto de la interpretación que ha hecho un sector de la derecha del resultado del plebiscito constitucional, Rodrigo Mundaca afirmó que “es inaudito que un porcentaje mayoritario de la población chilena haya votado en contra de sus propios derechos. Evidentemente la derecha se intenta apropiar ese 62 por ciento en circunstancias de las características sincréticas de nuestra población que dice relación a que no hay padres ni madres de esta ‘victoria'”. En esa línea, añadió que “por el lado del 38% también ha faltado autocrítica y falta también un camino que permita rearticular a las fuerzas progresistas que hoy siguen sufriendo los rigores de la desigualdad en los territorios. Esas asimetrías que existen en las regiones no se van a resolver con el 62%, en tanto hoy no se legisle para las mayorías sociales y políticas. Por eso me parece bastante pernicioso que hoy sea el Parlamento el que se arrogue la representatividad y que se aloje ahí la discusión constitucional”. Continuando con la postura de Chile Vamos en torno al proceso y las contradicciones entre sus propuestas, Rodrigo Mundaca señaló que “la carta de Chile Vamos que fija estos bordes guarda relación, de manera completamente asimétrica, respecto de su intención de declarar un Estado social y de derechos porque lo que hoy se mantiene es privatizar los derechos que son esenciales a cada uno de nosotros”. Finalmente, respecto del avance de la extrema derecha en el mundo y la eventualidad que esto se pueda replicar en nuestro país, el gobernador Rodrigo Mundaca sostuvo que “hoy día la necesidad de construir una mayoría social y política que ponga la centralidad en la recuperación de nuestros derechos, que ponga en el centro la discusión de listas regionales, que ponga nuevamente en el centro un proceso que releve la importancia de un régimen paritario, con pueblos originarios y con movimientos sociales y políticos que no tiene que ver con redituar el escenario anterior pero sí con el sentido común“. “El sentido común indica que hoy no se puede elaborar una Constitución de la misma manera en que fue elaborada en la década de los 80, porque anidar esta discusión en el Parlamento, donde no existen mayorías ni políticas ni sociales, significa rendirse ante los adagios de los sectores más duros de la derecha”, añadió Mundaca. Por lo mismo, sostuvo el gobernador, “la esperanza se mantiene intacta, las batallas que hemos realizado durante tanto tiempo se mantienen intactas, la recuperación de los fondos de pensiones continúa y el consagrar la educación y la salud como derechos y no como privilegios, el pensar en la necesidad de que el Estado asuma el rol de garante en la alimentación de la población, el pensar que necesitamos un Estado regional donde sean las regiones las que establezcan el derrotero de su propio destino, el terminar con las zonas de sacrificio, siguen siendo demandas que vamos a seguir batallando”. Foto: Agencia Aton. Revisa la entrevista completa acá:

