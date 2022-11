83fd4de9a1

Nacional Política Diputado Undurraga y la toma de las comisiones: “Queremos un acuerdo de administración más representativo” “Si las fuerzas políticas agrupadas en torno a un objetivo logran concitar la cantidad de votos necesarios y se hacen del control de la corporación, eso es parte del juego democrático”, dijo el diputado de Evópoli. Diario UChile Miércoles 23 de noviembre 2022 9:20 hrs.

El jefe de bancada Evópoli, Francisco Undurraga, afirmó que la ofensiva de la derecha para quedarse con la presidencia de las 13 comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados, busca presionar al Gobierno para que, a través de sus fuerzas políticas, se establezca un “acuerdo de administración más representativo”. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado por el distrito 11 afirmó que el tomar el control de las comisiones obedece a que desde el 4 de septiembre pasado “cambiaron las condiciones en relación a lo que veníamos arrastrando desde el inicio parlamentario”. Es decir, con un 50 por ciento de la Cámara en manos de la oposición y que no haya ningún legislador en la presidencia en cada una de esas comisiones “a nosotros nos parece”, precisó Undurraga. “Lo que estamos pidiendo es consideración en un país que está absoluta y totalmente dividido, en una cámara que no tiene que ver con la realidad del país en término de las fuerzas políticas que hoy día la están representando, no sólo por motivos de encuestas, sino también dada las fuerzas que se generaron después del plebiscito del 4 de septiembre. Nosotros no queremos pasar la aplanadora, lo que queremos es única y exclusivamente que el Gobierno a través de sus fuerzas políticas concurra a un acuerdo de administración de la Cámara que sea más representativo”, explicó el diputado. Precisó que este acuerdo debe contemplar “un diálogo profundo en relación a la integración de las comisiones y ver cómo se administran”, reconociendo que el presidente Vlado Mirosevic “ganó, pero no obtuvo en primera vuelta la mayoría absoluta, ni en segunda vuelta, si él no sacó 100 votos, sacó 77 votos y la mayoría más uno son 78 votos”. Undurraga afirmó que cuando partió el actual proceso legislativo, la derecha perdió la presidencia de la Cámara por 14 votos y Morosevic ganó solo por cuatro votos. “No es una situación que no se deba considerar ni tomar en serio, de hecho la diputada Karol Cariola no tenía los votos ni de su propia coalición”, puntualizó. “Si las fuerzas políticas agrupadas en torno a un objetivo logran concitar la cantidad de votos necesarios y se hacen del control de la corporación, eso es parte del juego democrático. Aquí no hay una repartija, al contrario hay un legítimo derecho de un grupo político, dado que tiene una mayoría aunque sea circunstancial, de tomar control de las presidencias de las comisiones que alcancemos”, indicó. El diputado sostuvo que le pidió incluso al presidente de Cámara, que se haga un acuerdo más amplio, sin disputarle la mesa de la corporación, pero hasta el día de hoy no hay respuestas. En relación a los diálogos constituyentes y la cada vez más incierta la posibilidad de consensos, Undurraga indicó que hay que poner “intención de cerrar el acuerdo de la mejor forma posible”, dada las distintas propuestas que se han presentado.

