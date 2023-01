5aeb44cf0d

Nacional Política Proceso Constituyente Paulina Vodanovic por elección de convencionales: “No se puede llegar a una lista si los que van a participar de ella no están todos de acuerdo” Si bien la postura del PS ha sido formar un pacto único para enfrentar los comicios, aseguró que también “se puede ir en dos listas sin estar divididos, con un espíritu unitario”, en vista de que “el PPD está en una posición muy dura”. Diario UChile Viernes 13 de enero 2023 13:49 hrs.

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, indicó que se estaría complicando la idea de formar una lista electoral única para la elección de consejeros constitucionales, ante reparos del PPD respecto a este punto. Cabe señalar que la postura del Presidente Boric ha sido que la coalición de Gobierno, formada por Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, enfrente unida los comicios. Pero personeros del Partido por la Democracia (PPD), el Partido Radical (PR) y el Partido Liberal (PL) han mostrado sus dudas sobre esa idea. Sin embargo, desde el PS han defendido reiteradamente el planteamiento. Esta mañana, Vodanovic dijo en Radio Duna que “enfrentar el debate que viene respecto a la nueva Constitución tiene que ser con un espíritu de máxima unidad, y esa unidad espero se pudiera manifestar en una lista única que fuera desde la DC al PC”. No obstante, reconoció que “es necesaria la confluencia de la voluntad de otros sectores políticos, no basta con que el PS declare algo para que eso se cumpla (…) vemos con realismo que no se puede llegar a una lista si los que van a participar de ella no están todos de acuerdo, y veo a veces esta intransigencia en algunos sectores”. “Estamos ahí, en la mitad. Hay espacio para avanzar en las conversaciones hacia la lista única. Creo que hay argumentos en ambos sentidos. Como digo, la unidad en una lista puede, según los expertos, yo no lo soy, dar mejores resultados electorales. Otros señalan que al contrario, y el PPD está en esa tesis, que si vamos en dos listas, la lista que avanza hacia el centro abarca un sector de la población que no podemos dejar”, añadió. En esa línea, la timonel del PS afirmó que “el PPD está en una posición muy dura”, ya que “ellos tienen la plena convicción de que hay que ir en dos listas, y ahí me parece que nosotros también somos una coalición y al interior de una coalición deben escucharse todas las voces”. Sin embargo, sostuvo que tampoco sería “un fracaso en el hecho de si vamos en dos listas, ni que eso sea un problema para el gobierno. Yo no mezclaría la contingencia, el gobierno y la coyuntura o el apoyo al gobierno, porque tampoco se puede leer en clave de si vamos en dos listas no estamos apoyando al gobierno, eso no es así”. “Las cosas no son en blanco y negro, hay argumento en favor de ambas cosas. Se puede ir en dos listas sin estar divididos, con un espíritu unitario (…) la confrontación no debe ser entre nosotros, sino que, con nuestros adversarios, que es la derecha y, en particular, la ultraderecha”, cerró.

