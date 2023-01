107892c1de

Nacional Política Paulina Vodanovic: “La unidad del Gobierno tiene que ser algo superior que no pasa tampoco por una lista única” La presidenta del Partido Socialista indicó que esperan avanzar hacia “la máxima unidad de la izquierda”, al tiempo que subrayó que se debe sostener a las coaliciones que respaldan al Gobierno más allá de la coyuntura electoral. Raúl Martínez Jueves 26 de enero 2023 14:25 hrs.

Con simulaciones el Partido Socialista ha buscado convencer a los demás partidos políticos para integrar una lista única que abarque desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana que si bien no forma parte de ninguna de las dos coaliciones que respaldan al Gobierno, fue invitada a sumarse de cara a la elección de consejeros constituyentes que redactarán una segunda propuesta de constitución. Pero las propuestas del PS han encontrado su símil entre los radicales y el PPD, donde estudian las fórmulas que presentarán como Socialismo Democrático más la DC. En la ecuación incluso se plantea la posibilidad que los socialistas determinen sumarse a la lista de Apruebo Dignidad, algo que será parte de la discusión del pleno del comité central que sostendrán el próximo sábado. La presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, reconoció que “esa es la discusión que tenemos que enfrentar como partido”, aunque precisó que “no voy a anticipar posiciones porque quiero escuchar a nuestros dirigentes”. Sin embargo, Vodanovic insistió en la necesidad de “la máxima unidad de la izquierda, desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista”. “Creemos que es mucho más que una elección, esto tiene que ver con el contenido y desde el punto de vista del progresismo cómo construimos una mayoría sólida que nos permita enfrentar la discusión constitucional. Por eso hemos planteado esta máxima unidad”, planteó la dirigenta socialista. La presidenta del PS observó que se debe tener en cuenta lo que significaría para el Gobierno que los partidos que lo respaldan se presenten divididos a la elección. “Si nosotros hoy día hacemos que el Gobierno pierda esos ejes de sustentación, le estaríamos haciendo un grave daño al Gobierno. Esa es la visión mayoritaria de lo que hemos conversado con los otros partidos políticos”, postuló. Por eso insistió en que “tenemos que ser respetuosos de la institucionalidad de los otros partidos. No me gusta que me den opinión de lo que son cada partido. Cada partido tiene sus dinámicas, su institucionalidad interna y tiene que dar sus discusiones”. Consultada por cómo eso se traslada al trabajo del Ejecutivo y un eventual cambio en el gabinete, Vodanovic recalcó que esas son atribuciones presidenciales, pero que como dirigenta política ha planteado la necesidad de cambios, particularmente considerando la modificación al interior del comité político que implemento el Presidente Gabriel Boric en septiembre de 2022. “Nos parece que la decisión del Presidente de cambiar el gabinete y de introducir ministros en el comité político del Socialismo Democrático, no ha tenido una debida correlación en las otras instancias como las subsecretarías y a nivel regional y provincia. Esa es una petición que la hemos manifestado hace muchos meses”, señaló. En ese sentido precisó que como Partido Socialista no están por “pedir cargos por pedir cargos, o porque estemos hoy día frente a una eventual decisión de la integración de las listas. No se mezcla la coyuntura con el apoyo ni la lealtad al Gobierno. La unidad del Gobierno tiene que ser algo superior que no pasa tampoco por una lista única”. De todas formas, indicó que se deben revisar las actuaciones de los representantes del Ejecutivo en las regiones y a nivel provincial, donde advirtió que no se ha llegado con claridad con el mensaje del trabajo que se ha desplegado durante estos meses de administración. Consultada por la filtración del audio de una reunión en la cancillería con duros cuestionamientos al embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, Vodanovic dijo que es un hecho puntual que no debe ser tomado para adoptar una determinación drástica. “Soy crítica de muchas actuaciones, incluida de la que trascendió de la ministra Urrejola. Pero también trato de ser prudente de hacer una evaluación a partir de un impasse como es el ella de un actuar consistente de apoyo al Gobierno, de un trabajo que ha sido bastante bien hecho”, comentó sobre este hecho.

