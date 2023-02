Tres comentarios sobre los incendios forestales

1- Es obvio que las plantaciones forestales no producen incendios. Un pino o un eucalipto no tienen esa facultad. Pero partiendo desde otro lado, en el sur equivalen a la explotación minera en el norte. Es un negocio multimillonario y por sentido común debería por lo menos chorrear riqueza donde se emplaza. Pero ocurre al revés. Un estudio publicado en 2020 por los investigadores Álvaro Hofflinger (Universidad de la Frontera), Héctor Nahuelpan (Universidad de Los Lagos), Àlex Boso (Universidad de la Frontera) y Pablo Millalen (Universidad de Texas-Austin) concluyó que “el principal resultado muestra que la expansión de la industria forestal no ha tenido ningún impacto en la reducción del desempleo o en el aumento de las oportunidades de empleo y en los ingresos de las personas. Muy por el contrario, en las comunas donde se ha experimentado un aumento en las plantaciones forestales, la pobreza y la desigualdad de ingresos ha aumentado tanto entre los indígenas como entre los no indígenas”. Si en comunas como Santa Juana un alto porcentaje del territorio es ocupado por la industria forestal y sus habitantes reciben de vuelta solo pobreza y precariedad ¿Qué sentido tiene que ocupen no solo éste, sino buena parte del suelo y el agua entre el Maule y Los Ríos?

2- Aunque en un primer momento pareció delirante y propio de mentes conspiranoicas, a día de hoy lunes resulta evidente que hay una cantidad indeterminada de personas provocando incendios intencionalmente, sin que se sepa aún si están coordinadas entre sí ni en función de qué intereses actúan. Además de las personas detenidas, esto ha sido dado como un hecho por el propio Gobierno y por gremios como la Sociedad Nacional de Agricultura. Lo que en realidad alimenta las especulaciones es la falta de resultados en las investigaciones. Sería nefasto que la pregunta sobre quién produjo los incendios se sumara a otras que aún no tienen clara respuesta como quién quemó el Metro o quién roba madera en la Araucanía.

3- El aumento de los incendios forestales ocurre en ambos hemisferios, pero alternadamente, por lo que deja a ambos del mundo capacidad ociosa que podría desplazarse estacionalmente donde se necesite con urgencia. Más allá de que en esta ocasión Chile coordinó y recibió rápidamente apoyos de países de la Región y también de otros como Estados Unidos y España, existe un creciente planteamiento internacional, como por ejemplo desde la Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales, de que éste es un asunto internacional y que por lo tanto se deben coordinar apoyos e incluso avanzar hacia una gobernanza supranacional, dada la gravedad y frecuencia del fenómeno: según un informe de 2022 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y GRID-Arendal, se prevé que el cambio climático y el cambio en el uso de la tierra hará que los incendios forestales sean más frecuentes e intensos, con un aumento mundial de los incendios extremos de hasta 50 por ciento para finales de siglo, sin que los gobiernos se hayan preparado adecuadamente.