Nacional Pensiones Política seguridad Ximena Rincón y solicitudes de estado de excepción: “Cuando nada es normal tienes que tomar medidas extraordinarias” Además, la senadora de Demócratas planteó que con respecto a la discusión del sexto retiro de pensiones, esta es una medida “poco adecuada”. “Quienes plantean esto lo hacen desde la irresponsabilidad completa", expresó. Diario UChile Miércoles 19 de abril 2023 10:45 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la senadora de Demócratas, Ximena Rincón, abordó los problemas de seguridad pública, el debate por el sexto retiro de fondos previsionales, y la reforma de pensiones que actualmente se está discutiendo en el Congreso. En primer lugar, la parlamentaria consideró que lo más adecuado en el actual contexto es decretar un estado de excepción a nivel nacional, ya que esto “permitiría no solo disponer de recursos más rápidos, sino que también desplegar en coordinación con las Fuerzas de Orden y Seguridad regulares, al Ejército en puntos estratégicos”. “Estamos llegando a un nivel donde nada es normal, y cuando nada es normal, tienes que tomar medidas extraordinarias, no puedes seguir haciendo lo mismo”, añadió. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto a la posición de distintos expertos que señalan que no es recomendable el estado de excepción, debido a que limita las libertades personales, Rincón aseguró que “hoy día tenemos, sin estado de excepción, clases suspendidas, el tránsito de las personas afectado y las libertades de los hombres y mujeres completamente restringidos”. “Yo no soy experta en seguridad, pero sí recojo lo que dice la ciudadanía y cuando a mí me dicen ‘se están limitando las garantías constitucionales’, perdón, si hoy día están más que limitadas en la práctica y la declaración de derechos humanos en su artículo 3 señala que es deber del Estado proteger la vida, la libertad y la integridad física de las personas. Hoy día no se están protegiendo”, expresó. En todo caso, la senadora explicó que desde su sector lo que se propone es un estado de excepción “atenuado”. “Cuando nosotros hablamos de estado de excepción, hablamos de un estado de excepción que es de menor intensidad que lo que estamos acostumbrados a ver en la Macrozona Sur, pero que permita hacer las otras tareas. Tenemos un descontrol, esto lo dicen los propios alcaldes de todos los colores políticos y frente a ello tenemos que poner la pelota en el piso”, dijo. En otro tema, la parlamentaria de Demócratas afirmó que el sexto retiro de fondos previsionales le parece poco adecuado, por sus eventuales efectos inflacionarios. “Con los retiros estamos afectando cada vez más el ahorro de las familias y el retiro se traduce en una afectación en la mejoría de las pensiones”, expresó. En esa misma línea, la senadora criticó a los parlamentarios que han usado los retiros como “elemento de campaña”, mencionando que “es fácil jugar con la plata ajena. El que lo propone no está disponiendo de su plata, está disponiendo de la plata de todos en un sentido súper liberal y súper mediático”. “Quienes plantean esto lo hacen desde la irresponsabilidad completa, porque es un jugar con la expectativa de la ciudadanía”, agregó. Por último, Rincón aseguró que está a favor del componente solidario en el nuevo sistema de pensiones, pero que esto se debe complementar con aportes particulares. “Yo soy una convencida de que tiene que haber un componente solidario, pero tiene que haber un componente en donde tu esfuerzo tiene un reconocimiento, porque si no, tú tiendes a decir ‘¿Para qué voy a ahorrar yo, si el del lado, que no hace ningún aporte, al final termina recibiendo más que yo? Tiras para abajo el sistema, y lo que tienes que hacer es empujarlo”, concluyó. Revise la entrevista a Ximena Rincón aquí:

