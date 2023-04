01ee1ed0c0

Ciudad y territorio Nacional Política Presidente Gabriel Boric anunció proyecto de ley “Regiones más fuertes” El mandatario detalló que la iniciativa será ingresada en mayo al Congreso Nacional y contemplará una mayor autonomía para los gobiernos regionales en el uso de los recursos públicos, junto con altos estándares de probidad y transparencia. Diario UChile Jueves 27 de abril 2023 17:55 hrs.

En su visita a la Región de Los Lagos, el Presidente Gabriel Boric anunció el fortalecimiento de la autonomía financiera, presupuestaria y fiscal de los gobiernos regionales. En un punto de prensa en el Parque Costanera de Puerto Montt, el mandatario expresó que “nosotros nos comprometimos a hacer de Chile un país más descentralizado y esa es la convicción de este gobierno, porque tenemos absolutamente claro que los problemas de Puerto Montt no son los mismos que en Chonchi o los mismos de Calbuco. Toda comunidad tiene problemáticas distintas y la capacidad de distinguir la pertinencia de las soluciones pasa mucho por entregarle mayores atribuciones a las autoridades que son representantes más inmediatas de esas comunidades”. En esa línea, comentó que “le he instruido a nuestros seremis y a nuestros colaboradores que salgan a terreno, que estén con la gente y que también se atrevan a tomar decisiones. Para mí es muy importante que los seremis arriesguen con responsabilidad hacia la comunidad, hacia los recursos públicos, pero por, sobre todo, que se empoderen, que no tengan que andar pidiendo permiso para todo en Santiago. El centralismo también se expresa en la manera en cómo ejercemos el poder, no solamente en las leyes que hacemos”. Es bajo ese contexto que el jefe de Gobierno anunció el proyecto denominado “Regiones más fuertes”, que será ingresado en mayo al Congreso Nacional para iniciar su tramitación. “Espero poder contar el apoyo con la transversalidad que hoy día vemos acá representada de los parlamentarios que están acompañándonos”, expresó, añadiendo que “esto va más allá de los colores políticos, tenemos que ser capaces de unirnos en estos temas”. Según Boric, la iniciativa “representa uno de los avances más significativos en materia de descentralización fiscal desde la vuelta de la democracia y eso es un orgullo para Chile” y valoró el compromiso del ministro de Hacienda, Mario Marcel, señalando que ha sido una de las figuras del comité político que “más ha insistido en la relevancia e importancia de este tema”. Del mismo modo, expresó que “hablar de un proyecto de rentas regionales, de regiones más fuertes como no genera tanta polémica no va a acaparar los titulares ni va a tener dos horas de matinal, pero les aseguro que tiene un impacto no sólo en la calidad de vida, sino en la calidad de la democracia en nuestro país que es muy significativo”. Así, por ejemplo, detalló que uno de los elementos que tendrá este proyecto de ley es que “van a ser los propios gobiernos regionales los que decidan con mayor autonomía y flexibilidad cómo y en qué invierten sus recursos. Esto, también con altos estándares de transparencia y probidad, tenemos que cuidar los recursos públicos que son de todos”. Además, afirmó que “para que las regiones puedan contar con más recursos, esta ley habilita nuevas fuentes de ingresos propios, que complementan los aportes que ya reciben desde el Gobierno Central” y agregó que “para garantizar el buen uso de los recursos públicos y la responsabilidad fiscal, este proyecto contempla un conjunto de reglas y medidas específicas de control y rendición de cuentas de los gobiernos regionales acordes a sus nuevas atribuciones”. “Este proyecto va más allá de lo que comprometimos inicialmente en el programa de Gobierno de ley de rentas regionales, porque nos fuimos convenciendo de la importancia que tenía gracias al diálogo que logramos hacer a nivel nacional con los gobiernos subnacionales”, aseveró el mandatario.

