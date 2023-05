c5ce033806

Deportes Este martes inicia la 13° fecha del Campeonato Nacional 2023 Después de una pausa por las elecciones, la acción del certamen local regresará esta semana con partidos entre el martes y jueves. Diario UChile Lunes 8 de mayo 2023 12:21 hrs.

El Campeonato Nacional 2023 tuvo una mini pausa por las elecciones del domingo 7 de mayo para determinar la conformación del Consejo Constitucional. Sin embargo, la acción del certamen regresará esta semana con el desarrollo de la 13° fecha. Todo arrancará este martes, donde resalta el duelo de Colo Colo frente a Audax Italiano a las 20:30 horas en el estadio Monumental. En tanto, para el miércoles resaltan los cotejos de Coquimbo Unido ante Universidad de Chile, a las 18:00 en el Francisco Sánchez Rumoroso y el de Universidad Católica ante Huachipato a las 20:30 en El Teniente de Rancagua. Esta es la programación completa de la 13° fecha del Campeonato Nacional 2023: MARTES 9 DE MAYO 15:30 horas, Magallanes vs. Curicó Unido, estadio Municipal de San Bernardo.

18:00 horas, Ñublense vs. Deportes Copiapó, estadio Nelson Oyarzún.

18:00 horas, Unión Española vs. Unión La Calera, estadio Santa Laura.

20:30 horas, Colo Colo vs. Audax Italiano, estadio Monumental. MIÉRCOLES 10 DE MAYO 18:00 horas, Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

18:00 horas, Cobresal vs. O’Higgins, estadio El Cobre.

20:30 horas, Universidad Católica vs. Huachipato, estadio El Teniente de Rancagua. JUEVES 11 DE MAYO 20:30 horas, Everton vs. Palestino, estadio Sausalito. Foto: Photosport.

