Carabineros Justicia Nacional Tribunal desecha peritaje de entrenador de rugby en caso de joven lanzado al río Mapocho por carabinero El juzgado determinó que la opinión del profesor de educación física era improcedente en este caso donde se analiza el procedimiento policial en contra del joven. El querellante Yuri Santander, valoró la decisión judicial. Diario UChile Lunes 22 de mayo 2023 15:54 hrs.

El Séptimo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago desechó la pericia propuesta por la defensa del carabinero Sebastián Zamora Soto, acusado de homicidio frustrado luego de empujar al joven de iniciales A.J.A.A. durante una manifestación en el sector de Plaza Italia y que terminó cayendo al lecho del río Mapocho. La decisión dada a conocer la tarde de este lunes apunta a que el perito presentado por el defensor del funcionario policial no cuenta con el respaldo académico que buscaba explicar el hecho considerando que la acción del policía habría buscado detenerlo como en un tacle de rugby. El abogado de la víctima, Yuri Santander, explicó que “en un momento de la investigación la defensa envía a la Fiscalía un peritaje elaborado por un supuesto experto en análisis de movimiento y biomecánica deportiva que es un profesor de educación física y entrenador de rugby que comparaba los movimientos tanto del carabinero como de la víctima en el incidente”. El profesional agregó que como argumento se explicó al ente persecutor que “dada su expertís, lo que se tenía que entender era que el carabinero lo había intentado atrapar como en el deporte del rugby y no empujarlo”. Santander recordó que esta argumentación en su momento causó bastante revuelo y que incluso el presidente de la UDI Javier Macaya y otros personeros de derecha, sostuvieron a través de Twitter que con esto se demostraba la inocencia de Zamora. “Lo que acaba de acontecer hoy día es que a petición de los querellantes de la familia y la Comisión Chilena de Derechos Humanos, solicitamos que esa prueba se excluyera porque es impertinente, no guarda relación con los hechos, ya que esto no se trata de un caso relativo al rugby o un comentario deportivo. Es algo que reviste características absolutamente diferentes”, subrayó el penalista. Por otra parte, agregó que “el supuesto experto que presenta la defensa del carabinero, no lo es tal. Es un profesional, profesor de educación física, pero los conocimientos que señala tener respecto de análisis de biomecánica deportiva, análisis de movimiento, es decir, los conocimientos que le permiten a esta persona concluir que no hubo intención de lanzarlo por el borde de la baranda del puente Pío Nono, sino por el contrario, intentó atraparlo para que no cayera, esos conocimientos no están acreditados”. Este planteamiento fue el acogido por el tribunal, considerando además que “el peritaje es impertinente y que el perito no da la suficiente garantía de seriedad para dar el informe”, explicó Santander. A juicio del querellante, con este peritaje se buscaba “desvirtuar los hechos manifiestos con interpretaciones acorde a disciplinas, ciencias que no tienen relación con los hechos. Acá no se está planteando un informe de violencia policial, un informe de análisis de procedimiento. Es un informe que relaciona los hechos con una actividad con los que no tiene ninguna relación como es el rugby”. Para el abogado, de no haber concurrido la ayuda que se prestó a A.J.A.A. al momento de ser empujado al lecho del río Mapocho, lo más probable es que hubiera resultado en su muerte producto del actuar del policía procesado en este caso.

