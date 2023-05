7717f5ea56

2555f1de82

Cultura Internacional ¡Adiós, Tina! Flores y velas frente al chateau suizo donde residía y donde falleció, ayer, la gran Tina Turner. Autoridades y vecinos del pequeño pueblo de Kûsnacht han rendido incesante homenaje a la fallecida reina del rock. Luis Hernán Schwaner Jueves 25 de mayo 2023 18:45 hrs.

Compartir en

Poco después de conocerse la noticia de su fallecimiento a los 83 años, una multitud comenzó a congregarse y a depositar flores y velas ante el gran portón de hierro de la magnífica residencia situada en la costa norte del lago Zúrich, donde la leyenda del rock, el gospel y el Rhythm&Blues adquirió, además, la nacionalidad helvética. Considerada una de las artistas más célebres a nivel internacional, la estrella vivió por casi 30 años en el chateau Algonquin en Küsnacht, sobre la exclusiva Goldkueste (Costa Dorada) del citado lago. El cantón local indicó en un comunicado que “Tina Turner inspiró a gente en todo el mundo con su voz única y tocó a muchos residentes con su calor y modestia”. El municipio exaltó su conexión con la comunidad, comentando que, incluso, patrocinó un barco de rescate para el gran lago, entre otras donaciones en pro de la comunidad. Tina Turner se mudó a Suiza en 1995 con su pareja, el alemán Erwin Bach, y en 2013, tres meses después de casarse con él, recibió su pasaporte suizo, renunciando a su nacionalidad estadounidense. En 2021, la Universidad de Berna le había otorgado un doctorado honoris causa por su “obra musical y artística única”, según señaló en la ocasión la casa de estudios superiores helvética. Nacida como Anna Mae Bullock, Tina Turner desarrolló su carrera artística excepcional a lo largo de más de cincuenta años, décadas en las que se fue convirtiendo sin discusión en una de las principales y mayores compositoras e intérpretes de rock. Anna Mae vino al mundo el 26 de noviembre de 1939 en Brownsville, Tennessee, Estados Unidos. En 1958, a sus 19 años, Tina comenzó a grabar con el nombre de Little Ann, pero ya participaba como lady crooner (o cantante de performance) junto a su primer esposo, Ike Turner, compositor y líder de la banda Kings of Rhythm. Como cantante solista, Tina Turner se inició con el sencillo “A Fool in Love” en 1960, haciendo dúo con su marido Ike, como uno de los miembros de la banda musical Ike & Tina Turner. El éxito, casi inmediato, prosiguió con una serie de otros notables hits de la pareja, entre los que destacaron “River Deep, mountain high”, “Proud Mary” y “Nutbush City Limits”, tema con el que se inició como autora y compositora. A todos los triunfos musicales y lugares privilegiados en el Billboard estadounidense en los años sesenta y setenta, siguió un período difícil en lo personal y musical al precipitarse el quiebre definitivo con Ike -por entonces, además, su productor-. Muchos años más tarde en su autobiografía “Yo, Tina”, confesaría que había dejado a Turner debido a violencia intrafamiliar que el músico ejercía en su contra. Luego sobrevendrían los años 80 cuando, definitivamente, conquista el preciado número 1 en la lista del Billboard Hot 100. Ello ocurrió el 1º de septiembre de 1984 con el tema “What’s Love Got to Do with It” (Qué tiene que ver el amor con eso), una canción de estilo pop y Rhythm&Blues. Fue todo un fenómeno musical que logró vender más de 1,5 millones de copias en todo el mundo. Como si lo anterior fuese poco, la composición de Graham Lyle y Terry Britten ganó, además, el Grammy en 1985 a la excelencia en logros discográficos otorgado por la Academia Nacional de las Artes y Ciencias de la Reproducción Fonográfica. Incluido en el álbum Private Dancer, ese tema lanzó a Tina Turner nuevamente al estrellato. Màs tarde vendría una retahíla de éxitos salidos todos del mismo compacto. Entre ellos sobresalió la mítica “We Don’t Need Another Hero” (No necesitamos otros héroe) con un impactante éxito a nivel internacional, lo que consolidó definitivamente su carrera como solista. Pero la cantante, ya convertida en emblemática diva de la canción popular, también incursionò en el cine cuando en 1975 actuó en “Tommy” (de Ken Russell), más tarde -en 1985- en la película “Mad Max” y nuevamente en 1995 con un rol de actriz secundaria en “Last Action Hero”. Pero, además, su propia vida fue llevada al cine en 1993, film que llevò el título de su primer gran éxito mundial: “What’s Love Got to Do with It”, siendo personificada por Angela Bassett. En 1999 publicó su último álbum de estudio Twenty Four Seven y en 2004 publicó el exitoso álbum recopilatorio All the Best. Tina Turner fue un fenómeno de ventas con más de doscientos millones de álbumes expendidos en todo el mundo. En 2008 y 2009 realizó sus Giras de Aniversario 50 años, las que se convirtieron en las más rentables de la historia del espectáculo. Màs tarde se sabrìa, a través de la publicación de su autobiografía, que durante su larga carrera había padecido una serie de patologías, incluido un invasivo cáncer, y en 2013, junto con convertirse en ciudadana suiza y dejar atrás su relación con Estados Unidos, anunció que se despedía para siempre de la música, replegándose a su bella mansión suiza donde, este 24 de mayo, también se despidió de la vida.

Poco después de conocerse la noticia de su fallecimiento a los 83 años, una multitud comenzó a congregarse y a depositar flores y velas ante el gran portón de hierro de la magnífica residencia situada en la costa norte del lago Zúrich, donde la leyenda del rock, el gospel y el Rhythm&Blues adquirió, además, la nacionalidad helvética. Considerada una de las artistas más célebres a nivel internacional, la estrella vivió por casi 30 años en el chateau Algonquin en Küsnacht, sobre la exclusiva Goldkueste (Costa Dorada) del citado lago. El cantón local indicó en un comunicado que “Tina Turner inspiró a gente en todo el mundo con su voz única y tocó a muchos residentes con su calor y modestia”. El municipio exaltó su conexión con la comunidad, comentando que, incluso, patrocinó un barco de rescate para el gran lago, entre otras donaciones en pro de la comunidad. Tina Turner se mudó a Suiza en 1995 con su pareja, el alemán Erwin Bach, y en 2013, tres meses después de casarse con él, recibió su pasaporte suizo, renunciando a su nacionalidad estadounidense. En 2021, la Universidad de Berna le había otorgado un doctorado honoris causa por su “obra musical y artística única”, según señaló en la ocasión la casa de estudios superiores helvética. Nacida como Anna Mae Bullock, Tina Turner desarrolló su carrera artística excepcional a lo largo de más de cincuenta años, décadas en las que se fue convirtiendo sin discusión en una de las principales y mayores compositoras e intérpretes de rock. Anna Mae vino al mundo el 26 de noviembre de 1939 en Brownsville, Tennessee, Estados Unidos. En 1958, a sus 19 años, Tina comenzó a grabar con el nombre de Little Ann, pero ya participaba como lady crooner (o cantante de performance) junto a su primer esposo, Ike Turner, compositor y líder de la banda Kings of Rhythm. Como cantante solista, Tina Turner se inició con el sencillo “A Fool in Love” en 1960, haciendo dúo con su marido Ike, como uno de los miembros de la banda musical Ike & Tina Turner. El éxito, casi inmediato, prosiguió con una serie de otros notables hits de la pareja, entre los que destacaron “River Deep, mountain high”, “Proud Mary” y “Nutbush City Limits”, tema con el que se inició como autora y compositora. A todos los triunfos musicales y lugares privilegiados en el Billboard estadounidense en los años sesenta y setenta, siguió un período difícil en lo personal y musical al precipitarse el quiebre definitivo con Ike -por entonces, además, su productor-. Muchos años más tarde en su autobiografía “Yo, Tina”, confesaría que había dejado a Turner debido a violencia intrafamiliar que el músico ejercía en su contra. Luego sobrevendrían los años 80 cuando, definitivamente, conquista el preciado número 1 en la lista del Billboard Hot 100. Ello ocurrió el 1º de septiembre de 1984 con el tema “What’s Love Got to Do with It” (Qué tiene que ver el amor con eso), una canción de estilo pop y Rhythm&Blues. Fue todo un fenómeno musical que logró vender más de 1,5 millones de copias en todo el mundo. Como si lo anterior fuese poco, la composición de Graham Lyle y Terry Britten ganó, además, el Grammy en 1985 a la excelencia en logros discográficos otorgado por la Academia Nacional de las Artes y Ciencias de la Reproducción Fonográfica. Incluido en el álbum Private Dancer, ese tema lanzó a Tina Turner nuevamente al estrellato. Màs tarde vendría una retahíla de éxitos salidos todos del mismo compacto. Entre ellos sobresalió la mítica “We Don’t Need Another Hero” (No necesitamos otros héroe) con un impactante éxito a nivel internacional, lo que consolidó definitivamente su carrera como solista. Pero la cantante, ya convertida en emblemática diva de la canción popular, también incursionò en el cine cuando en 1975 actuó en “Tommy” (de Ken Russell), más tarde -en 1985- en la película “Mad Max” y nuevamente en 1995 con un rol de actriz secundaria en “Last Action Hero”. Pero, además, su propia vida fue llevada al cine en 1993, film que llevò el título de su primer gran éxito mundial: “What’s Love Got to Do with It”, siendo personificada por Angela Bassett. En 1999 publicó su último álbum de estudio Twenty Four Seven y en 2004 publicó el exitoso álbum recopilatorio All the Best. Tina Turner fue un fenómeno de ventas con más de doscientos millones de álbumes expendidos en todo el mundo. En 2008 y 2009 realizó sus Giras de Aniversario 50 años, las que se convirtieron en las más rentables de la historia del espectáculo. Màs tarde se sabrìa, a través de la publicación de su autobiografía, que durante su larga carrera había padecido una serie de patologías, incluido un invasivo cáncer, y en 2013, junto con convertirse en ciudadana suiza y dejar atrás su relación con Estados Unidos, anunció que se despedía para siempre de la música, replegándose a su bella mansión suiza donde, este 24 de mayo, también se despidió de la vida.