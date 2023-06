a212031993

Nacional Política 50 años del golpe y reforma tributaria: Los dos debates tras la Cuenta Pública El presidente de la UDI, Javier Macaya, cuestionó las múltiples menciones al nuevo pacto fiscal y a lo ocurrido el 11 septiembre de 1973. En contraste, la expresidenta Bachelet, celebró el llamado del Presidente a lograr un acuerdo en ambos temas. Diario UChile Jueves 1 de junio 2023 20:05 hrs.

Tras la prolongada cuenta pública del Presidente Gabriel Boric, figuras de todo el espectro político se refirieron a los dos temas que marcaron la instancia. Por un lado, la reforma tributaria con la que se espera financiar gran parte de los proyectos del Ejecutivo; y por otro, la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado y el llamado del mandatario a dejar atrás el negacionismo. Michelle Bachelet, única expresidenta presente en el evento, valoró lo señalado por Boric y coincidió en la importancia de que se llegue a un pacto fiscal: “Lo más importante de todo es el llamado del Presidente, de que todas estas temáticas, los problemas que la gente está viviendo, se van a resolver si somos capaces de ponernos de acuerdo”. “Obviamente creo que hay que sacar adelante una reforma tributaria que mejore las pensiones, que permita disminuir las listas de espera, aumentar las salas cuna, resolver el problema de la criminalidad, y que también, obviamente, permita resolver el problema de las deudas históricas con los profesores y con los deudores del CAE. Es clave que dejemos de pensar en la política pequeña, que pensemos en lo que la gente necesita y que hayan grandes acuerdos por una reforma tributaria”, dijo. Bachelet además se refirió a la necesidad de que ante las violaciones a los derechos humanos en dictadura, también exista un acuerdo. “En términos de los 50 años, sin duda que es clave e importante lo mismo, que todos seamos capaces sin negacionismos del pasado, de hacernos cargo de lo que es nuestra historia, con las cosas buenas y las cosas malas. Nadie puede justificar las violaciones a los derechos humanos ni nadie puede justificar un golpe de Estado”, añadió. Desde la oposición, el presidente de la UDI, Javier Macaya, criticó el hecho de que Boric presentara a la reforma tributaria “como la solución mágica para todos los problemas de Chile” cuando, a su juicio, “lo que hemos conocido en materia tributaria de este Gobierno ha sido malo”. En esa misma línea, Macaya señaló que su partido apoyaría una reforma tributaria, pero solo en caso de que el foco esté en la disminución de los impuestos: “Nosotros hoy día no estamos alineados con una reforma tributaria que no conversa con el estado del país. Creo que hay una ceguera, no se entiende que la situación económica de Chile es de recesión económica y hay muchas familias que lo están pasando mal”, planteó. Macaya tampoco estuvo de acuerdo con el énfasis puesto en la conmemoración del Golpe de Estado: “Yo soy una persona que he reconocido que en Chile hubo violaciones a los derechos fundamentales, pero tratar de revivir el nombre de Augusto Pinochet, tratar de ocupar el 11 de septiembre como algo que siga dividiendo a los chilenos, mirando por el espejo retrovisor permanentemente, como una forma de hacer política, es algo que yo no comparto”, afirmó. “Creemos que Chile necesita reencontrarse, mirar al futuro y cada uno tiene su particular visión de lo que ocurrió”, agregó. Por su parte, el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, dijo que existió un “serio vacío en materia de crecimiento económico y en materia de generar oportunidades de trabajo para los chilenos. Pareciera que las reformas tributarias son soluciones mágicas a todos los problemas de Chile y no se entiende el golpe con mayores impuestos a la pequeña y mediana empresa, que son los que generan el empleo en Chile”. Asimismo, Chahuán aseguró que desde Renovación Nacional “no estamos dispuestos a una nueva reforma tributaria que genere impuestos a las pymes, sino muy por el contrario, somos partidarios de avanzar en normas de evasión y elusión para las cuales siempre hemos estado disponibles”, aseveró. En conversación con nuestro medio, la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola destacó los anuncios para el futuro próximo, entre los que se encuentra su propia propuesta de eliminación de la tarifa de invierno: “Es una iniciativa que hemos presentado al Presidente, que trabajamos durante todos estos meses y que llevamos un año presentandola, proponiendola, para que las tomarán en consideración y afortunadamente hoy se materializa en una realidad”. Además, Cariola defendió las múltiples menciones a la reforma tributaria: “Eso no es un elemento nuevo, el Presidente de la Republica lo dijo en más de una oportunidad, frente a gastos permanentes, ingresos permanentes. Hay costos muy grandes, como por ejemplo, la condonación del CAE y el sistema nacional de cuidados, por eso, es que a mí me parece que el Presidente haga enfasis en lo que significa el rechazo a la reforma tributaria, para que quienes han sido responsables de esa decisión, finalmente entienda lo que han retrasado para la ciudadanía”.

