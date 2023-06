ba494db9a8

Nacional Balance Cogrid: Seis desaparecidos y cifra de aislados aumenta a 7 mil por sistema frontal Las autoridades informaron de 3.383 personas damnificadas y 54 viviendas con pérdida total. Además, la ministra del Interior negó que se adelanten las vacaciones de invierno tras las precipitaciones. Diario UChile Domingo 25 de junio 2023 12:05 hrs.

En un nuevo Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), autoridades, lideradas por la ministra del Interior, Carolina Tohá, dieron a conocer el balance hasta esta jornada de daños y personas damnificadas por eventos metereológicos de los últimos cuatro días. La titular del Interior declaró que hasta este minuto hay seis personas que no han sido encontradas y reportadas con presunta desgracia y dos personas fallecidas, pero aclaró que "todavía hay situaciones que evaluar que pueden hacer modificar este número". A nivel nacional, se contabilizan a esta hora: 7.977 personas aisladas, 1.578 albergadas, 3.383 daminificadas, y, por otro lado, 1.951 viviendas registradas con daño menor, 751 con daño mayor y 54 viviendas con pérdida total. Por regiones, la titular del Interior señaló que se está trabajando en restituir el servicio del suministro de agua a partir del mediodía en sectores de Valparaíso. En tanto, en O'Higgins y el Maule se están concentrando en disminuir el riesgo de inundaciones con descargas programadas en los embalses de Rapel y Colbún. Sobre la condición del suministro de agua en la región Metropolitana, la autoridad señalo que "la fragilidad que reportábamos anoche ha ido disminuyendo, tenemos más reservas, la turbiedad va bajando, podemos estar un poco más tranquilos, pero no todavía relajarnos". Respecto a un posible adelantamiento de las vacaciones de invierno dado los daños que ha dejado el sistema frontal en establecimientos educacionales, desde el Ministerio del Interior, se informó que no habrá modificaciones al calendario escolar. "No va a haber una disposición general de adelantamiento de vacaciones porque los datos indican que ello no es necesario", esto, explicó la autoridad, a excepción de los 32 colegios que estan funcionando como albergues a nivel nacional y casos particulares de inundaciones. Por otro lado, el subsecretario de Obras Públicas, José Andrés Herrera, reportó la situación de la infraestructura pública en el país. Herrera señaló que hay cuatro embalses con monitoreo especial dado el nivel de las precipitaciones: Ancoa, Rapel, Colbún y El Melado. En cuanto a la condición de puentes indicó que 26 se encuentran afectados, once daños estructurales y quince con tránsito restringido. En tanto, en la ruta 5 Sur hay dos cortes por daños a la altura del puente Lircay y en un sector del tramo Chillán-Collipulli. "Queremos dar la orientación a las personas que salieron de sus ciudades, especialmente de la región Metropolitana, que ojalá puedan distribuir sus viajes a partir de hoy, que no se concentren todos en las últimas horas de mañana porque el tránsito está muy afectado y se pueden provocar grandes aglomeraciones y estancamientos", advirtió la titular del Interior.

